Óriási futóverseny Budapesten: minden idők legnagyobb Vivicittája jön a hétvégén, változott az útvonal is

„Meglepetésünkre ebben a korai időpontban minden idők legnagyobb Vivicittáját rendezzük, ami minden idők második legnagyobb magyarországi futóeseménye. Még soha nem volt az esemény március közepén, és nagyon sokat hezitáltunk, hogy vajon milyen idő lesz, és az emberek hogyan fogadják.

Óriási meglepetésünkre 38 ezernél egy picivel több nevezőnk van.

Le is zártuk az eseményt, és arra készülünk, hogy ennek a hatalmas tömegnek is egy nagyon jó és kellemes eseményt fogunk rendezni” – mondta el az InfoRádióban Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.

A külföldiek számában is csúcsot döntöttünk, több mint 4 ezer külföldi van, ami 25 százalékkal több, mint eddig. A tavaszi Vivicittánkon egy picit kevesebb külföldi van, mint ősszel. Tavasszal sokkal nagyobb az európai verseny, megszámlálhatatlan mennyiségű maraton és félmaraton van Európában. Pont ezen filóztunk, hogy vajon mi az oka annak, hogy az őszi félmaratonra majdnem dupla annyi külföldi jön, 50 százalékkal több, mint a tavaszira. Ez egy következő kihívás, hogy megfejtsük – tette hozzá

„Picit változtatnunk kellett az útvonalon, hiszen

építik a Flórián téri felüljárót. Ezért nem a szokásos Árpád híd felé futunk ki a Margitszigetről, hanem át kellett tenni a másik oldalra.

Ennek az is az egyik és leglényegesebb oka, hogy annyira sokan vagyunk a félmaratonon” – mondta.

Több mint 11 500 nevező van az egyéni félmaratonra, ez minden idők második legnagyobb magyarországi félmaratonja. Ezért el kellett a rajtot és a célt választani egymástól. Mintegy 800 méter hosszan fognak állni a félmaratonisták a margitszigeti rajtnál, és amikor az első futó már 11 kilométernél jár, az utolsó rajtoló akkor fogja átlépni a rajtkapunál a chipszőnyeget.

Rögtön az elején egy 11 kilométeres kígyó fog menni a városban.

„Klasszikus módon a világ egyik legszebb útvonalán, a Duna két partján futunk, a Margit híd és a Szabadság híd között, Petőfi híd között az egyik oldalon, és a budai oldalon vissza.

Az előrejelzések szerint eső nem várható a hétvégén, felhős, napos idő lehet majd, nagyjából 10-15 fokkal a verseny ideje alatt.

„Elárulok egy apró szakmai trükköt: mivel reggel azért 3-5 fok környékén van az idő, jelentősen bővíteni kell a ruhatárkapacitást, hiszen az emberek nagyobb táskával jönnek, többen fognak ruhatárazni, ruhát leadni. A legtöbb emberen lesz egy kabát is, tehát a csomagjaik is nagyobbak lesznek, úgyhogy nekünk arra kell készülni, hogy ezt a kapacitást meg kell növelni. Nemcsak azért, mert 30 százalékkal többen indulnak a félmaratonon, mint tavaly, hanem azért is, mert mindenkin lesz 10-20 százalékkal több ruha – mondta el Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője az InfoRádióban.