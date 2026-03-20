ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.11
usd:
338.31
bux:
0
2026. március 20. péntek Klaudia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A 39. Telekom Vivicittá futófesztivál félmaratoni versenyének mezőnye a Jane Haining rakparton, háttérben a Lánchíd 2024. április 21-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Óriási futóverseny Budapesten: minden idők legnagyobb Vivicittája jön a hétvégén, változott az útvonal is

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Rekordot jelentő 38 ezer induló vesz részt a hétvégi Vivicittá városvédő futáson. Az eseményre az eddigi kiemelkedő érdeklődés után már nem lehet újonnan nevezni.Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük az InfoRádióban.

„Meglepetésünkre ebben a korai időpontban minden idők legnagyobb Vivicittáját rendezzük, ami minden idők második legnagyobb magyarországi futóeseménye. Még soha nem volt az esemény március közepén, és nagyon sokat hezitáltunk, hogy vajon milyen idő lesz, és az emberek hogyan fogadják.

Óriási meglepetésünkre 38 ezernél egy picivel több nevezőnk van.

Le is zártuk az eseményt, és arra készülünk, hogy ennek a hatalmas tömegnek is egy nagyon jó és kellemes eseményt fogunk rendezni” – mondta el az InfoRádióban Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.

A külföldiek számában is csúcsot döntöttünk, több mint 4 ezer külföldi van, ami 25 százalékkal több, mint eddig. A tavaszi Vivicittánkon egy picit kevesebb külföldi van, mint ősszel. Tavasszal sokkal nagyobb az európai verseny, megszámlálhatatlan mennyiségű maraton és félmaraton van Európában. Pont ezen filóztunk, hogy vajon mi az oka annak, hogy az őszi félmaratonra majdnem dupla annyi külföldi jön, 50 százalékkal több, mint a tavaszira. Ez egy következő kihívás, hogy megfejtsük – tette hozzá

„Picit változtatnunk kellett az útvonalon, hiszen

építik a Flórián téri felüljárót. Ezért nem a szokásos Árpád híd felé futunk ki a Margitszigetről, hanem át kellett tenni a másik oldalra.

Ennek az is az egyik és leglényegesebb oka, hogy annyira sokan vagyunk a félmaratonon” – mondta.

Több mint 11 500 nevező van az egyéni félmaratonra, ez minden idők második legnagyobb magyarországi félmaratonja. Ezért el kellett a rajtot és a célt választani egymástól. Mintegy 800 méter hosszan fognak állni a félmaratonisták a margitszigeti rajtnál, és amikor az első futó már 11 kilométernél jár, az utolsó rajtoló akkor fogja átlépni a rajtkapunál a chipszőnyeget.

Rögtön az elején egy 11 kilométeres kígyó fog menni a városban.

„Klasszikus módon a világ egyik legszebb útvonalán, a Duna két partján futunk, a Margit híd és a Szabadság híd között, Petőfi híd között az egyik oldalon, és a budai oldalon vissza.

Az előrejelzések szerint eső nem várható a hétvégén, felhős, napos idő lehet majd, nagyjából 10-15 fokkal a verseny ideje alatt.

„Elárulok egy apró szakmai trükköt: mivel reggel azért 3-5 fok környékén van az idő, jelentősen bővíteni kell a ruhatárkapacitást, hiszen az emberek nagyobb táskával jönnek, többen fognak ruhatárazni, ruhát leadni. A legtöbb emberen lesz egy kabát is, tehát a csomagjaik is nagyobbak lesznek, úgyhogy nekünk arra kell készülni, hogy ezt a kapacitást meg kell növelni. Nemcsak azért, mert 30 százalékkal többen indulnak a félmaratonon, mint tavaly, hanem azért is, mert mindenkin lesz 10-20 százalékkal több ruha – mondta el Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.20. péntek, 18:00
Selmeczi Gabriella
a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, a népjóléti bizottság alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A tőzsdei hangulatot alapvetően továbbra is a közel-keleti háború és ezen keresztül az energiasokk mozgatja, a befektetők azt árazzák, hogy az iráni konfliktus nyomán megugró olajárak ismét felhajthatják az inflációt, ronthatják a növekedési kilátásokat és szűkíthetik a jegybankok mozgásterét. Ma a hangulatot valamelyest javította, hogy az olajár visszább húzódott, miután az Egyesült Államok és szövetségesei a hormuzi szállítások biztosításán és a kínálati nyomás enyhítésén dolgoztak, de a piac továbbra is nagyon érzékeny maradt az ellátási kockázatokra és az esetleges újabb eszkalációra. Ami pedig a részvénypiaci mozgásokat illeti, az ázsiai tőzsdéken vegyes mozgásokat lehetett ma látni, Európában viszont emelkedést vetítenek előre a határidős indexek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A hét utolsó munkanapján sem maradunk futballizgalmak nélkül: a magyar élvonaltól a topligákig hét mérkőzés közül válogathatnak a szurkolók.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it has launched new strikes on Tehran overnight, while several Gulf nations have intercepted missile and drone attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×