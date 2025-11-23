Többen jönnek Amerikából, mint Ausztriából – Fura számok a futóturizmusról

A futóturizmus mára a magyar főváros idegenforgalmának egyik legdinamikusabban fejlődő, milliárdos bevételt generáló motorjává vált. A tendencia 2025-ben új szintre lépett: a szektort teljes mértékben meghatározó Budapest Sportiroda (BSI) három kiemelt eseménye – a Telekom Vivicittá, a Wizz Air Budapest Félmaraton és a Spar Budapest Maraton Fesztivál – minden korábbi rekordot megdöntve, a futókkal és kísérőikkel együtt több mint 50 ezer külföldi, „minőségi turistát” vonzott, akik becslések szerint 100 ezer fölötti vendégéjszakát és közel 4 milliárd forintnyi közvetlen költést hagytak Budapesten.

A nemzetközi trendekkel összhangban Budapest is egyre vonzóbb célponttá válik azok számára, akik a városnézést a sportos kihívással kötik össze. Ezt a globális folyamatot látványosan igazolják a BSI 2025-ös számai:

a három zászlóshajó eseményre közel 19 000 külföldi nevezés érkezett 125 országból,

ami kiemelkedő eredmény a régióban.

A külföldi futók számának növekedése nem egyszeri kiugrás, hanem egy tartós, dinamikus trend eredménye. Az elmúlt három év adatait vizsgálva látható, hogy a három kiemelt verseny összesített külföldi indulói létszáma 2023 óta több mint duplájára (+142 százalék) nőtt, 2025-ben pedig messze meghaladva a Covid előtti csúcsot, minden korábbi rekordot megdöntött.

Telekom Vivicittá: 1369 főről (2023) 3346 főre (2025) nőtt a külföldiek száma (+144 százalék)

Wizz Air Budapest Félmaraton: 2240 főről (2023) 6374 főre (2025) ugrott a nemzetközi részvétel (+185 százalék)

SPAR Budapest Maraton: 4138 főről (2023) 9042 főre (2025) emelkedett a külföldi nevezők száma (+119 százalék).

A 2024-es és 2025-ös versenyek után készített, több száz fős kérdőíves felmérés adatai szerint egy külföldi futó átlagosan 1,8 kísérőt hoz magával. Ez azt jelenti, hogy a BSI rendezvényei közvetlenül több mint 50 ezer külföldi látogatót generáltak Budapestnek ebben az évben.

Ami egy tipikus budapesti futóturistát jellemez:

átlagosan 3,3 éjszakát tölt a fővárosban

40 százalékuk magánszállást választ, 17 százalékuk 4 csillagos szállodát

egy futó átlagosan 350-500 eurót költ itt tartózkodása ideje alatt

légi úton érkezik a 49 százalékuk

A gazdasági hatáson túl az események országimázs-építő szerepe is felbecsülhetetlen. A külföldi résztvevők körében végzett elégedettségi felméréseken a budapesti versenyek átlagosan 9,0 pontot kaptak a 10-es skálán. A futók különösen a város szépségét, az útvonalak látványosságát és a szervezés professzionalizmusát emelték ki.

A turisták több mint harmada (38 százalék) most járt először Budapesten, azaz számukra a futóverseny volt az elsődleges motiváció az utazásra. Ez azt bizonyítja, hogy a sportesemények képesek új célcsoportokat megszólítani és olyan látogatókat is Magyarországra csábítani, akik egyébként nem feltétlenül választották volna úti célnak Budapestet.

Ugyanakkor a versenyek hosszú távú hatása is megkérdőjelezhetetlen: a pozitív élmények hatására a résztvevők elsöprő többsége, több mint 95 százaléka tervezi, hogy a jövőben turistaként is visszatér, így a futóesemények nemcsak egyszeri bevételt, hanem jövőbeli turisztikai keresletet is generálnak.