Halálos csapda lett az otthonuk

Azt írták, hogy a nyolcvan négyzetméteres házrész teljes terjedelmében égett, a lángok a tetőre is átterjedtek.

Hozzátették, hogy három járművel tizenegy tűzoltó vonult a helyszínre, gyors beavatkozásuknak köszönhetően az ikerház másik felének csupán a teteje rongálódott meg kis területen, az ingatlan lakható maradt.

A tűzzel érintett házrészben egy idős férfi és egy idős nő lakott, holttestüket oltás közben találták meg a tűzoltók.

Megjegyezték, hogy a tűz oltását a házban felhalmozott lomok nehezítették.

Nem zárható ki, hogy a tűz a fűtőeszköz miatt keletkezett, azonban a pontos okot tűzvizsgálat fogja feltárni.

Közölték azt is, hogy az épületben felhalmozott lomok növelik a tűz keletkezésének kockázatát, akadályozzák a tűzoltók munkáját, ilyen helyen gyorsabban terjed a tűz, több mérgező füst keletkezik, és a menekülés is nehezebb.