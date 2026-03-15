Orbán Viktor: a 4 évvel ezelőttinél is nagyobb arányú győzelem szükséges – a nap hírei

Április 12-én nem csak parlamentet és kormányt választ az ország, hanem sorsot magának és a következő magyar nemzedéknek – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth téren a március 15-i állami ünnepségen. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy választani kell, hogy ki alakítson kormányt: ő vagy Volodimir Zelenszkij. A Tisza pártot és híveit budapesti labancoknak nevezte, akiknek a 12 pontja szerinte a szolgaság 12 pontja. Kijelentette, hogy ő vállalja, hogy a felfordult világban is megőrzi Magyarországot a nyugalom és a biztonság szigetének. Orbán Viktor azt mondta: a választáson nem úgy kell nyerni, mint négy éve, hanem jobban: történelmi győzelmet kell aratni, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége.A központi ünnepséghez csatlakoztak a Békemenet résztvevői is.

A Tisza-kormány azért fog dolgozni, hogy minden magyar ember polgár lehessen a saját hazájában – jelentette ki a Tisza párt elnöke. Magyar Péter a párt március 15-i rendezvényén, a Hősök terén úgy fogalmazott: alattvaló vagy magyar polgár - ez volt a kérdés 1848-ban és ez a kérdés ma is. Azt is hangsúlyozta: Magyarország a Nyugat, az európai közösség és a NATO része. Azt mondta: olyan győzelmet fognak aratni, ami nem csak a Holdról, hanem a Kremlből is látszani fog.

A magyar tudás központjának létrehozását ígérte a hazai vállalkozók, termelők, kereskedők és dolgozók felemelésére ünnepi beszédében a Mi Hazánk elnöke. Torockai László a Pilvax közben tartott beszédében úgy fogalmazott: a nagyvállalatok helyett a magyar dolgozókat kell segíteeni. Hozzátette: emellett meg kell állítani a tömeges migrációt, ki kell maradni a háborúból és ennek érdekében meg kell keresni a szövetségeseket. Szerinte hárompárti országgyűlés lesz és a Mi Hazánk helyet kap az új törvényhozásban.

Az 1848-as forradalom örökségét állította párhuzamba a jelenlegi politikai helyzettel március 15-ei videóüzenetében a DK elnöke. Dobrev Klára a világos célok és program fontosságát hangsúlyozta. A párt elnöke szerint a baloldal nemcsak kormányváltást, hanem a magyarok mindennapi életének javulását szeretné elérni.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt ott lesz a szavazólapokon – jelentette ki Nagy Dávid pártigazgató. A politikus a párt Szabadság hídon tartott rendezvényén arról beszélt, hogy most tömeges fellebbezéssel próbálják elérni hogy a Kétfarkú Kutya párt ne induljon a voksoláson, de ez nem fog megtörténni.

A szabadság, a béke és az egyetértés fontosságát hangsúlyozta március 15-ei ünnepi beszédében a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint a jelenlegi hatalom eltávolodott az 1848-as eszményektől, miközben a béke és a szabadság újra alapvető köz-óhajjá vált Magyarországon. Kiemelte: a valódi változást a társadalmi autonómiák megerősítése és az önkormányzatok jogainak visszaállítása hozhatja el.

Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján. Sulyok Tamás köztársasági elnök a székelyföldi Kézdivásárhelyen, a Gábor Áron-szobornál úgy fogalmazott: a’48-as szabadságharc székely hőseinek egyetlen percre sem volt kérdés, hogy mi a haza, és mit kell tenniük. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a vajdasági központi ünnepségen arról beszélt, hogy a szembenállás helyett a szövetségeket kell keresni.

Az amerikai elnök szerint országa még nem áll készen a megállapodásra Iránnal. Donald Trump hangsúlyozta: a tárgyalások egyik legfontosabb feltétele, hogy Teherán feladja nukleáris fejlesztéseit. Hozzátette: az amerikai hadsereg teljesen lerombolta az iráni olajexport kritikus pontját jelentő Kharg-szigetet, a Hormuzi-szoros biztonsága érdekében pedig nemzetközi haditengerészeti együttműködést kezdeményeznek.

Azonnali távozásra szólította fel az Irakban tartózkodó amerikai állampolgárokat az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége. A külképviseletet ismét támadás érte. A magyar külügyminiszter szombaton azt közölte: az erbíli főkonzulátus személyzete részben hazatért Magyarországra. Előzőleg biztonsági okokból kivonták Irakból az Erbílben szolgáló magyar katonákat is. A magyar katonák szombaton este a Magyar Légierő gépével épségben megérkeztek Magyarországra.

Még legalább három hétig folytatja a harcot Irán ellen az izraeli hadsereg – közölte a katonai szóvivő. Efi Defrin hozzátette: az Egyesült Államokkal egyeztetve az izraeli hadsereg arra is felkészült, hogy a harcok az idén április elejére eső pészah ünnep után is folytatódjanak.

Összesen kétmillió dollár vészhelyzeti forrást tett elérhetővé Libanon, Irak és Szíria számára a WHO. Az Egészségügyi Világszervezet már a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy a térségbéli konfliktusok nagyszabású népességmozgást váltottak ki. Iránban becslések szerint több mint 100 ezer ember kényszerült lakhelye elhagyására az amerikai-izraeli légicsapások következtében, míg Libanonban mintegy 700 ezer belső menekültet tartanak nyilván.

Elhunyt Lőte Attila Jászai Mari-díjas színművész. 91 éves korában érte a halál. A művész 1962-től csaknem hatvan éven át volt a Madách Színház társulatának tagja, egészen 2021-es visszavonulásáig. A színház mellett filmekben és televíziós produkciókban is játszott. Lőte Attilát a Madách Színház saját halottjának tekinti.