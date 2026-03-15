2026. március 15. vasárnap
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2026. március 15-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: a 4 évvel ezelőttinél is nagyobb arányú győzelem szükséges – a nap hírei

Magyarország a Nyugat, az európai közösség és a NATO része – jelentette ki a Tisza párt elnöke. A Mi Hazánk elnöke szerint hárompárti lesz az új Országgyűlés.

Április 12-én nem csak parlamentet és kormányt választ az ország, hanem sorsot magának és a következő magyar nemzedéknek – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth téren a március 15-i állami ünnepségen. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy választani kell, hogy ki alakítson kormányt: ő vagy Volodimir Zelenszkij. A Tisza pártot és híveit budapesti labancoknak nevezte, akiknek a 12 pontja szerinte a szolgaság 12 pontja. Kijelentette, hogy ő vállalja, hogy a felfordult világban is megőrzi Magyarországot a nyugalom és a biztonság szigetének. Orbán Viktor azt mondta: a választáson nem úgy kell nyerni, mint négy éve, hanem jobban: történelmi győzelmet kell aratni, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége.A központi ünnepséghez csatlakoztak a Békemenet résztvevői is.

A Tisza-kormány azért fog dolgozni, hogy minden magyar ember polgár lehessen a saját hazájában – jelentette ki a Tisza párt elnöke. Magyar Péter a párt március 15-i rendezvényén, a Hősök terén úgy fogalmazott: alattvaló vagy magyar polgár - ez volt a kérdés 1848-ban és ez a kérdés ma is. Azt is hangsúlyozta: Magyarország a Nyugat, az európai közösség és a NATO része. Azt mondta: olyan győzelmet fognak aratni, ami nem csak a Holdról, hanem a Kremlből is látszani fog.

A magyar tudás központjának létrehozását ígérte a hazai vállalkozók, termelők, kereskedők és dolgozók felemelésére ünnepi beszédében a Mi Hazánk elnöke. Torockai László a Pilvax közben tartott beszédében úgy fogalmazott: a nagyvállalatok helyett a magyar dolgozókat kell segíteeni. Hozzátette: emellett meg kell állítani a tömeges migrációt, ki kell maradni a háborúból és ennek érdekében meg kell keresni a szövetségeseket. Szerinte hárompárti országgyűlés lesz és a Mi Hazánk helyet kap az új törvényhozásban.

Az 1848-as forradalom örökségét állította párhuzamba a jelenlegi politikai helyzettel március 15-ei videóüzenetében a DK elnöke. Dobrev Klára a világos célok és program fontosságát hangsúlyozta. A párt elnöke szerint a baloldal nemcsak kormányváltást, hanem a magyarok mindennapi életének javulását szeretné elérni.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt ott lesz a szavazólapokon – jelentette ki Nagy Dávid pártigazgató. A politikus a párt Szabadság hídon tartott rendezvényén arról beszélt, hogy most tömeges fellebbezéssel próbálják elérni hogy a Kétfarkú Kutya párt ne induljon a voksoláson, de ez nem fog megtörténni.

A szabadság, a béke és az egyetértés fontosságát hangsúlyozta március 15-ei ünnepi beszédében a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint a jelenlegi hatalom eltávolodott az 1848-as eszményektől, miközben a béke és a szabadság újra alapvető köz-óhajjá vált Magyarországon. Kiemelte: a valódi változást a társadalmi autonómiák megerősítése és az önkormányzatok jogainak visszaállítása hozhatja el.

Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján. Sulyok Tamás köztársasági elnök a székelyföldi Kézdivásárhelyen, a Gábor Áron-szobornál úgy fogalmazott: a’48-as szabadságharc székely hőseinek egyetlen percre sem volt kérdés, hogy mi a haza, és mit kell tenniük. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a vajdasági központi ünnepségen arról beszélt, hogy a szembenállás helyett a szövetségeket kell keresni.

Az amerikai elnök szerint országa még nem áll készen a megállapodásra Iránnal. Donald Trump hangsúlyozta: a tárgyalások egyik legfontosabb feltétele, hogy Teherán feladja nukleáris fejlesztéseit. Hozzátette: az amerikai hadsereg teljesen lerombolta az iráni olajexport kritikus pontját jelentő Kharg-szigetet, a Hormuzi-szoros biztonsága érdekében pedig nemzetközi haditengerészeti együttműködést kezdeményeznek.

Azonnali távozásra szólította fel az Irakban tartózkodó amerikai állampolgárokat az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége. A külképviseletet ismét támadás érte. A magyar külügyminiszter szombaton azt közölte: az erbíli főkonzulátus személyzete részben hazatért Magyarországra. Előzőleg biztonsági okokból kivonták Irakból az Erbílben szolgáló magyar katonákat is. A magyar katonák szombaton este a Magyar Légierő gépével épségben megérkeztek Magyarországra.

Még legalább három hétig folytatja a harcot Irán ellen az izraeli hadsereg – közölte a katonai szóvivő. Efi Defrin hozzátette: az Egyesült Államokkal egyeztetve az izraeli hadsereg arra is felkészült, hogy a harcok az idén április elejére eső pészah ünnep után is folytatódjanak.

Összesen kétmillió dollár vészhelyzeti forrást tett elérhetővé Libanon, Irak és Szíria számára a WHO. Az Egészségügyi Világszervezet már a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy a térségbéli konfliktusok nagyszabású népességmozgást váltottak ki. Iránban becslések szerint több mint 100 ezer ember kényszerült lakhelye elhagyására az amerikai-izraeli légicsapások következtében, míg Libanonban mintegy 700 ezer belső menekültet tartanak nyilván.

Elhunyt Lőte Attila Jászai Mari-díjas színművész. 91 éves korában érte a halál. A művész 1962-től csaknem hatvan éven át volt a Madách Színház társulatának tagja, egészen 2021-es visszavonulásáig. A színház mellett filmekben és televíziós produkciókban is játszott. Lőte Attilát a Madách Színház saját halottjának tekinti.

Rendzavarás nélkül lezajlottak az ünnepi megemlékezések
Minden a március 15-i eseményekről

Rendzavarás nélkül lezajlottak az ünnepi megemlékezések
Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót. Fél tizenkettőkor elindult el a Békemenet a Margit hídon át a Kossuth tér felé. Kiderült: az ottani ünnepségen Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Nemzeti Menet résztvevői a Deák térről a Hősök terére vonultak, ahol negyed ötkor kezdődött a színpadi műsor. Magyar Péter öt óra után lépett színpadra. A napot biztonsági szempontból Kovács Zoltán foglalta össze vasárnap este.
 

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Teljesen megbénult az olajexport, miután egy iráni dróntámadás következtében lángok csaptak fel az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb olajkikötőjében, a Fudzsaira terminálon. Amerikában a benzinárak 23%-ot ugrottak a közel-keleti háború kezdete óta. A bagdadi amerikai nagykövetséget is dróntámadás érte, az épületet két kamikaze-drón találta el, sérültekről egyelőre nincs hír. Donald Trump nem hajlandó békét kötni, amíg Irán fel nem adja nukleáris törekvéseit, az amerikai elnök emellett azt is belengette, hogy az első számú iráni vezető talán már nincs is életben. Percről perce követjük az iráni háború eseményeit.

Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában

Israel says it still has thousands of targets in Iran, as Trump and Starmer discuss Strait of Hormuz

Meanwhile, Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi says the country has not "asked for a ceasefire" after Trump said it had wanted a deal.

2026. március 15. 19:59
Veszélyes kozmetikumokat találtak a magyar hatóságok
2026. március 15. 19:10
Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kétfarkú Kutya Párt értelmes, szakmai vitákat folytasson
