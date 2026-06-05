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Nyitókép: Unsplash.com

Személy- és tehervonat ütközött Szlovákiában

Infostart / MTI

Összeütközött egy személyvonat és egy tehervonat péntek délután az észak-szlovákiai Zsolnai kerület Kerpelény falujának vasútállomásán, két utas megsérült - közölte a Zsolnai kerületi (Zilina) Tűzoltóság és Katasztrófaelhárítás műveleti központja.

Maria Pohanková Zahatlanová, a központ szóvivője a TASR szlovák hírügynökségnek elmondta, hogy a tehervonat hátulról ütközött neki a személyvonatnak, amelyen mintegy száz utas tartózkodott. A szóvivő szerint eddig két könnyebb sérültet jelentettek.

A túrócszentmártoni mentőszolgálat szóvivője, Fröhlich Cinsková a TASR-nak elmondta, hogy egy fiatal fiút fej- és nyaki gerincsérüléssel, egy 74 éves férfit pedig hátfájással szállítottak a túrócszentmártoni kórházba.

A Zsolnai kerületi rendőrség a közösségi hálón úgy tájékoztatott, hogy jelenleg is folyik a baleset okának feltárásara a nyomozás. A két mozdonyvezető - az elvégzett tesztek szerint - sem alkoholos, sem kábítószeres befolyásoltság alatt nem állt. A baleset okát és körülményeit vizsgálják.

A ZSSK szlovák állami személyszállító vasúttársaság szóvivője, Ján Bacek elmondta, hogy egy magántulajdonú cég tehervonatának mozdonya ütközött bele az állomáson álló személyvonatba. Egyik vonat sem siklott ki. A ZSR szlovák állami vasúttársaság a baleset miatt rövid időre felfüggesztette a közlekedést Nagyturány (Turany) és Kralován (Kralovany) között, de már ismét járnak a vonatok.

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