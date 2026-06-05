Rétvári Bence szerint elsősorban a gyerekek járhatnak rosszul a kormány döntésével

Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus-béremelés európai uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több száz milliárd forintot.

Magyar Éva kormányszóvivő pénteken jelentette be a kormány döntését, miszerint a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és a szakmai fejlődésüket sem támogatja.

Rétvári Bence szerint a kormány nem egy jobb ösztönzőrendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Rámutatott: a teljesítményértékelés lényege, hogy azok a tanárok, akik többet foglalkoznak a gyermekekkel, jobban is keressenek.

A minősítés helyben történik. A tanár saját maga által – az igazgatóval közösen – meghatározott saját fejlődési céljai is jelentősek az értékelésben. Akik innovatívabb módszerekkel oktatnak, akik az órán kívül is foglalkoznak a diákokkal, akik továbbképzik magukat, eddig kiemelésre kerültek, szeptembertől ez megszűnik – rögzítette a KDNP frakcióvezetője.

Rétvári Bence szerint azok a tanárok járnak a legrosszabbul, akik ebben a tanévben „hajtottak”, de a következő tanévben nem kapják meg, ami a többletmunkájukért járna nekik.

Kitért arra is, hogy a teljesítményértékelés rendszerét a tanárokkal közösen dolgozták ki, a főbb sarokpontokról a tanárok döntöttek a Kréta online felületén, és ez került bele a jogszabályba. A bevezetés fokozatos volt, a próbaévet követően a gyakorlati tapasztalatokhoz lett igazítva, és utána élesedett a rendszer – emlékeztetett.

Megjegyezte: a kormány tele van multiktól jött miniszterekkel, ott alapvető a teljesítményértékelés, de az oktatásban mégis lerombolják. Ha javítottak volna a rendszeren, azt örömmel vette volna mindenki, az átgondolatlan rombolást viszont nem tudják elfogadni. Érdemes lenne előbb mérni, és csak aztán vágni – fogalmazott a KDNP frakcióvezetője.