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Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a Kereszténydemokrata Néppárt delegációjának vezetõje távozik az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ tárgyalásról az Országházban 2026. április 17-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Rétvári Bence szerint elsősorban a gyerekek járhatnak rosszul a kormány döntésével

Infostart / MTI

A tanárok teljesítményértékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul, a minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni – vélekedett a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője a Facebook-oldalán pénteken.

Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus-béremelés európai uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több száz milliárd forintot.

Magyar Éva kormányszóvivő pénteken jelentette be a kormány döntését, miszerint a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és a szakmai fejlődésüket sem támogatja.

Rétvári Bence szerint a kormány nem egy jobb ösztönzőrendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Rámutatott: a teljesítményértékelés lényege, hogy azok a tanárok, akik többet foglalkoznak a gyermekekkel, jobban is keressenek.

A minősítés helyben történik. A tanár saját maga által – az igazgatóval közösen – meghatározott saját fejlődési céljai is jelentősek az értékelésben. Akik innovatívabb módszerekkel oktatnak, akik az órán kívül is foglalkoznak a diákokkal, akik továbbképzik magukat, eddig kiemelésre kerültek, szeptembertől ez megszűnik – rögzítette a KDNP frakcióvezetője.

Rétvári Bence szerint azok a tanárok járnak a legrosszabbul, akik ebben a tanévben „hajtottak”, de a következő tanévben nem kapják meg, ami a többletmunkájukért járna nekik.

Kitért arra is, hogy a teljesítményértékelés rendszerét a tanárokkal közösen dolgozták ki, a főbb sarokpontokról a tanárok döntöttek a Kréta online felületén, és ez került bele a jogszabályba. A bevezetés fokozatos volt, a próbaévet követően a gyakorlati tapasztalatokhoz lett igazítva, és utána élesedett a rendszer – emlékeztetett.

Megjegyezte: a kormány tele van multiktól jött miniszterekkel, ott alapvető a teljesítményértékelés, de az oktatásban mégis lerombolják. Ha javítottak volna a rendszeren, azt örömmel vette volna mindenki, az átgondolatlan rombolást viszont nem tudják elfogadni. Érdemes lenne előbb mérni, és csak aztán vágni – fogalmazott a KDNP frakcióvezetője.

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Kezdőlap    Belföld    Rétvári Bence szerint elsősorban a gyerekek járhatnak rosszul a kormány döntésével

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Eltörölték a tanárok teljesítményértékelő rendszerét – már meg is jelent a Magyar Közlönyben, íme a részletek

Eltörölték a tanárok teljesítményértékelő rendszerét – már meg is jelent a Magyar Közlönyben, íme a részletek

A kormány csütörtökön döntött, és a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón bejelentették: eltörlik a tanárok teljesítményértékelő rendszerét. és újat dolgoznak ki helyette. Az előző tanévre már nem is kell alkalmazni. A rendelet meg is jelent a Magyar Közlönyben. Lannert Judit miniszter egy posztban indoklást is adott a döntéshez.
 

Rétvári Bence szerint elsősorban a gyerekek járhatnak rosszul a kormány döntésével

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