Kiderült, mekkora támogatásban részesülnek a pártok

A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás.

A kormányhatározat szerint

a Tisza Párt 706 millió forintos,

a Fidesz 517 milliós,

a Mi Hazánk Mozgalom 157 milliós,

a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül, míg

az országos listán mandátumot nem szerzett Demokratikus Koalíció (DK) 12 millió forintot kap idén.

Emellett

a Tisza Párt új pártalapítványának 887 milliós támogatást adnak,

a Fidesz pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 614 milliót kap, míg

a Mi Hazánk Alapítvány 92 milliós,

a KDNP Barankovics István Alapítványa 3 milliós,

a DK Új Köztársaságért Alapítványa pedig 17 milliós támogatásban részesül.

Köböl Anita kormányszóvivő pénteken közölte, hogy a parlamenti választást követően változik a pártok és a pártalapítványok támogatása, amit egy képlet alapján számolnak ki, és a támogatás változását a Magyar Közlönyben teszik közzé.

A kormányszóvivő jelezte azt is: a kormányülésen egyetértés volt abban, hogy érdemes felülvizsgálni a pártfinanszírozásra vonatkozó szabályokat, hogy azok valós adatokat tükrözzenek, és azt mutassák meg, hogy egy pártnak mekkora a társadalmi beágyazottsága.