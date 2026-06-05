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Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Kiderült, mekkora támogatásban részesülnek a pártok

Infostart / MTI

Megjelent pénteken a Magyar Közlönyben a pártok és a pártalapítványok 2026-os állami támogatásáról szóló kormányhatározat.

A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás.

A kormányhatározat szerint

  • a Tisza Párt 706 millió forintos,
  • a Fidesz 517 milliós,
  • a Mi Hazánk Mozgalom 157 milliós,
  • a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül, míg
  • az országos listán mandátumot nem szerzett Demokratikus Koalíció (DK) 12 millió forintot kap idén.

Emellett

  • a Tisza Párt új pártalapítványának 887 milliós támogatást adnak,
  • a Fidesz pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 614 milliót kap, míg
  • a Mi Hazánk Alapítvány 92 milliós,
  • a KDNP Barankovics István Alapítványa 3 milliós,
  • a DK Új Köztársaságért Alapítványa pedig 17 milliós támogatásban részesül.

Köböl Anita kormányszóvivő pénteken közölte, hogy a parlamenti választást követően változik a pártok és a pártalapítványok támogatása, amit egy képlet alapján számolnak ki, és a támogatás változását a Magyar Közlönyben teszik közzé.

A kormányszóvivő jelezte azt is: a kormányülésen egyetértés volt abban, hogy érdemes felülvizsgálni a pártfinanszírozásra vonatkozó szabályokat, hogy azok valós adatokat tükrözzenek, és azt mutassák meg, hogy egy pártnak mekkora a társadalmi beágyazottsága.

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Kezdőlap    Belföld    Kiderült, mekkora támogatásban részesülnek a pártok

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