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Drónnal készített képen a Velencei-tó a partfal komplex, fenntartható rehabilitációja projektzáró esemény napján Gárdonynál 2023. április 28-án. A mintegy 14 milliárd Ft uniós támogatásból megvalósuló beruházás keretében 47 helyszínen, összesen 29 km hosszúságban újultak meg a partvédőművek, valamint több helyszínen áramlásjavító kotrásokat végeztek. A kiemelt mederanyag egy részéből költőszigetek lettek kialakítva a nádas lápi részén, amely számos, tó körül fészkelő madárfajnak nyújt otthont.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Fontos bejelentés a Velencei-tó vízpótlásáról

Infostart / MTI

Megkezdődik a Velencei-tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója – jelentette be pénteken a Facebookon Köböl Anita kormányszóvivő. Arról is tájékoztatott, hogy az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, a magyarországi boltok polcain kizárólag egészséges magyar élelmiszerek találhatók.

Köböl Anita a Velencei-tó kapcsán jelezte: azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a két tározó rekonstrukcióját megkezdik.

A kormányszóvivő kitért arra is, hogy egy házi sertéstelepen megjelent az afrikai sertéspestis.

„Szeretnénk megnyugtatni a lakosságot, hogy emberre nem veszélyes a fertőzés, a hatóságok folyamatosan végzik a szükséges vizsgálati és védekezési folyamatokat” – hangsúlyozta.

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterrel egyeztetve a szóvivő arról tájékoztatott, hogy a boltok polcaira kizárólag egészséges, jó minőségű magyar termékek kerülnek ki.

A magyar gazdák megbízható forrásunk az élelmiszeriparban, érdemes fokozottan keresni ezeket a termékeket, ezzel is erősítve a magyar gazdaságot, a magyar szereplőket – emelte ki Köböl Anita.

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