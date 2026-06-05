Beismerés: eltérített ukrán drón robbanása rázta meg a romániai Konstancát

Kijev szerint a drón felett az orosz elektronikai zavarás miatt elvesztették az irányítást. Az ukrán haditengerészet a Facebookon közzétett közleményében azt írta, hogy a fekete-tengeri műveleti övezetben végrehajtott feladatok során az ukrán fegyveres erők haditengerészetének egyik személyzet nélküli tengeri drónja az ellenség rádióelektronikai hadviselési eszközeinek hatására elvesztette az irányítását, és Románia partjai közelébe sodródott.

„A polgári lakosság veszélyeztetésének elkerülése érdekében a szükséges információkat átadtuk a román haditengerészetnek” – emelték ki közleményükben.

U rumunskoj luci Konstanca, pored sedišta Rumunske agencije za spasavanje ljudi na moru, eksplodirao je pomorski USV (bespilotni čamac) OSU.



Pretpostavlja se da je aktiviran tajmer za samouništenje pomorskog drona, nakon što je pronađeni USV dopremljen u luku. ??#Constanta pic.twitter.com/KSfVujuays — Front Channel (@ChannelFront_sr) June 5, 2026

A konstancai kikötőben röviddel azután robbanás történt, hogy megtalálták a tengeri drónt. A román katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint a robbanásban senki sem sebesült meg - fűzte hozzá az Ukrinform hírügynökség.

Alexandru Turturica, a román haditengerészet szóvivője elmondta, hogy a drónt péntek reggel észlelték a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) központjának közelében, amely a konstancai kikötő területén található.