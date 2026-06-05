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Az Observator Antena 1 által közreadott felvételen felrobban egy tengeri drón a romániai Konstanca kikötõjében 2026. június 5-én. A detonáció a román tengeri életmentõ ügynökség (ARSVOM) székhelyénél történt, nincsenek áldozatok. A román védelmi minisztérium szerint az ukrajnai háborúban használt távirányított szerkezetekhez hasonló drón robbant fel, amelynek mûködésbe lépett az önmegsemmisítõ rendszere.
Nyitókép: MTI/AP/OBSERVATOR ANTENA 1

Beismerés: eltérített ukrán drón robbanása rázta meg a romániai Konstancát

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ELŐZMÉNYEK

Ukrajna elismerte pénteken, hogy a reggel a Fekete-tenger partján fekvő romániai Konstanca kikötőjében felrobbant tengeri drón az ukrán haditengerészethez tartozott.

Kijev szerint a drón felett az orosz elektronikai zavarás miatt elvesztették az irányítást. Az ukrán haditengerészet a Facebookon közzétett közleményében azt írta, hogy a fekete-tengeri műveleti övezetben végrehajtott feladatok során az ukrán fegyveres erők haditengerészetének egyik személyzet nélküli tengeri drónja az ellenség rádióelektronikai hadviselési eszközeinek hatására elvesztette az irányítását, és Románia partjai közelébe sodródott.

„A polgári lakosság veszélyeztetésének elkerülése érdekében a szükséges információkat átadtuk a román haditengerészetnek” – emelték ki közleményükben.

A konstancai kikötőben röviddel azután robbanás történt, hogy megtalálták a tengeri drónt. A román katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint a robbanásban senki sem sebesült meg - fűzte hozzá az Ukrinform hírügynökség.

Alexandru Turturica, a román haditengerészet szóvivője elmondta, hogy a drónt péntek reggel észlelték a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) központjának közelében, amely a konstancai kikötő területén található.

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