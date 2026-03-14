2026. március 14. szombat Matild
Muktada asz-Szadr radikális iraki síita hitszónok hívei betörnek a miniszterelnöki hivatal épületébe Bagdadban 2022. augusztus 29-én. A vallási vezető, akinek asz-Szajrún nevű pártszövetsége első helyen végzett a 2021 októberi parlamenti választásokon, ezen a napon bejelentette lemondását.
Nyitókép: MTI/EPA/Ahmed Dzsalil

Irak fővárosát is bombázza az amerikai hadsereg

Infostart / MTI

Amerikai rakétatámadás érte a Katáib Hezbollah nevű iraki síita milícia bagdadi központját szombatra virradóra, biztonsági források szerint három fegyveres meghalt, több civil megsebesült.

Az iraki hadsereg elítélte a támadást, hangsúlyozva, hogy az egy civilek által sűrűn lakott körzetben történt.

A Katáib Hezbollah az iraki Népi Mozgósítási Erők (PMF) nevű, zömében síita milíciákból álló szervezet tagja, amely 2016 óta papíron az iraki fegyveres erők alá van rendelve.

Jóllehet Bagdad a konfliktus kirobbanása, azaz február 28-a óta hangoztatja, kívül akar maradni a harcokon, az arab ország területén aktív Irán-barát milíciák már több, amerikai érdekeltség ellen elkövetett dróntámadás végrehajtásáért jelentkeztek.

Mindeközben iraki biztonsági források szerint rakéta csapódott szombaton az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségébe. A szigorúan őrzött bagdadi „zöld zónában" lévő képviseletet érő támadás nyomán az épületből sűrű füst száll fel, részleteket egyelőre nem tudni.

A nagykövetség és a bagdadi kormány egyelőre nem kommentálta a bejelentést.

Képünk illusztráció.

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat
Március 15. alkalmából

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat
Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.
 

Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

Amiről keveset beszélnek: így zajlott Pest, Pozsony és Bécs összjátéka 1848 tavaszán

Jön a kötelező vasárnapi boltzár: nincs kivétel

Figyelem, szombaton több útlezárás is lesz Budapesten

Aki utazni fog a mostani hétvégén, ezekre számíthat

„A birodalmi központból kapott parancsok helyett” – Levelet írt a határon túli magyaroknak Orbán Viktor

Nyugtalanító fejlemények kezdődtek: Európa szép csendben Ázsia áldozatává válik?

Nyugtalanító fejlemények kezdődtek: Európa szép csendben Ázsia áldozatává válik?

Az elmúlt napokban legalább négy, eredetileg Európába tartó LNG-tankert irányítottak át Ázsia felé.
 

A történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget

Macron is véleményt mondott a Barátság vezetékről

Tavaly augusztus óta nem látott csúcson a dollár az euróval szemben

Egy indiai olajszállító váratlan útja ismét megrengette a piacokat

Jelentősebb hatása lehet az autózásra az iráni háborúnak, mint korábban gondoltuk

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Pontosan két héttel ezelőtt indult az iráni háború, legújabban Donald Trump a Közel-Kelet történetének egyik legdurvább bombázásról számolt be, az iráni olajtermelés központjának számító Kharg szigetet támadta az amerikai hadsereg. Az ezidáig érintetlen sziget kezeli az iráni olajexport 90 százalékát, bár Trump szerint az olajinfrastruktúrát nem lőtték, csak a katonai létesítményeket. Pénteken Trump arról is beszélt, hogy szerinte Oroszország Iránt segíti. Közben a hírek szerint az Egyesült Államok további 5000 katonát és több hadihajót tervez a térségbe küldeni.

Az OTP Bank előre tervezett karbantartási és fejlesztési munkálatokat hajt végre, amelyek miatt egyes banki szolgáltatások átmenetileg nem lesznek elérhetők.

Around 90% of Iran's oil exports pass through Kharg Island, but the US president says oil infrastructure there was not targeted.

2026. március 14. 11:00
Kalapács alá került egy vízesés, elkelt
2026. március 14. 10:24
Tizenhat farkasfalka és ezer medve kóborol a magyar határnál
