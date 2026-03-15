ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.44
usd:
344.62
bux:
121754.84
2026. március 15. vasárnap
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök két amerikai katonai kitüntetési ünnepségén a washingtoni Fehér Ház Keleti termében 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Trump: Iránnak csak egyetlen ereje van most, és az viszonylag gyorsan megszüntethető

Infostart

Az amerikai elnök egy interjúban arról beszélt, hogy bár Irán már tárgyalna egy esetleges fegyvernyugvásról, ő nem áll készen a megállapodásra. Elmondta, hogyan tervezik Irán megmaradt erejének elpusztítását.

Donald Trump szombaton kijelentette, hogy nem áll készen egy olyan megállapodásra, amely véget vetne a háborúnak Iránnal, annak ellenére, hogy az ország hajlandó rá, „mert a feltételek még nem elég jók”. Azt ugyanakkor nem volt hajlandó részletezni, hogy mik lennének ezek a feltételek, bár megerősítette, hogy része lenne ennek Irán kötelezettségvállalása a nukleáris ambíciónak teljes feladására.

Egy közel 30 perces, az NBC Newsnak adott telefoninterjúban az amerikai elnök azt is elmondta, hogy más országokkal együttműködve egy terven dolgozik a Hormuzi-szoros biztosítására a globális olajárak emelkedése közepette.

Az elnök az interjúban azt mondta, hogy több ország is elkötelezte magát a szoros biztosításának segítése mellett, de nem kívánta megnevezni egyiküket sem. „Nemcsak elkötelezték magukat, de nagyszerű ötletnek tartják” – mondta.

Nem adott viszont konkrét választ akkor, amikor arról kérdezték, hogy az amerikai haditengerészet fogja-e kísérni a hajókat a szoroson keresztül. Azt mondta: „Nem akarok erről semmit mondani”, de hozzátette, hogy „lehetséges”.

Trump, aki 2024-ben többször is támadta Joe Biden akkori elnököt a magas üzemanyagárak miatt, szombaton elutasította az aggodalmakat azzal kapcsolatban, hogy az emelkedő benzinárak az Egyesült Államokban árthatnak-e a republikánusoknak a közelgő félidős választásokon.

„Azt hiszem, alacsonyabbak lesznek, mint korábban voltak, pedig rekord alacsony szinten voltak”

– mondta Trump a benzinárakról, megígérve, hogy azok hamarosan csökkenni fognak az iráni háború hamarosan bekövetkező vége után.

Az elnök azt is megkérdőjelezte, hogy Irán új legfelsőbb vezetője „egyáltalán él-e”. „Úgy hallom, hogy nem él, és ha mégis, akkor valami nagyon okos dolgot kellene tennie a hazájáért, mégpedig a megadást” – tette hozzá Trump, de a halálhírét „pletykának” nevezte.

Donald Trump elmondása szerint

„meglepte”, hogy Irán úgy döntött, hogy más közel-keleti országokat is megtámad az amerikai-izraeli hadműveletre válaszul.

Hozzátette, hogy ez volt „a legnagyobb meglepetésem ebben az egészben”

Beszélt arról is, hogy az Egyesült Államok szombati Harg-szigeti csapásai „teljesen lerombolták” a sziget nagy részét, de megjegyezte: „lehet, hogy még néhányszor csak szórakozásból megtámadjuk”.

Arra vonatkozóan, hogy milyen katonai lépéseket terveznek még Irán ellen, az elnök úgy fogalmazott, hogy Iránnak egyetlen ereje van most, és az viszonylag gyorsan megszüntethető, a tengeri aknák telepítése (jellemzően a Hormuzi-szoroshoz) és a viszonylag rövid hatótávolságú rakéták kilövésének képessége. „De mire végzünk a partvonallal, ez az erejük sem lesz” – jegyezte meg.

Később hozzátette:

„megsemmisítettük a rakétáik nagy részét, a drónjaik nagy részét. Tönkretettük a rakéta- és dróngyártásuk nagy részét. Két napon belül teljesen megtizedelődnek a képességeik.”

Trump nem volt hajlandó megmondani, hogy van-e olyan konkrét iráni vezető, akit szívesen látna a legfőbb vezetői poszton, ehelyett azt mondta: „Vannak olyan embereink, akik nagyszerű vezetők lennének az ország jövője szempontjából.”

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump: Iránnak csak egyetlen ereje van most, és az viszonylag gyorsan megszüntethető

donald trump

irán

tűzszünet

kőolaj

háború

olajpiac

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót. Három gyűlés, ebből két vonulásos esemény várható vasárnap Budapesten, színpadra áll Orbán Viktor és Magyar Péter.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Teljesen megbénult az olajexport, miután egy iráni dróntámadás következtében lángok csaptak fel az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb olajkikötőjében, a Fudzsaira terminálon. Amerikában a benzinárak 23%-ot ugrottak a közel-keleti háború kezdete óta. A bagdadi amerikai nagykövetséget is dróntámadás érte, az épületet két kamikaze-drón találta el, sérültekről egyelőre nincs hír. Percről perce követjük az iráni háború eseményeit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási csapbáda került Európa legerősebb hatalma: elég egyetlen rossz lépés, és súlyos árat fizethetnek

Óriási csapbáda került Európa legerősebb hatalma: elég egyetlen rossz lépés, és súlyos árat fizethetnek

A kancellár mozgásterét nemcsak a háború, hanem az amerikai elnökhöz fűződő viszonya is szűkíti.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

Israel and Iran traded strikes overnight, while missile and drone interceptions have been reported in Gulf states.

EZT OLVASTA MÁR?
×
