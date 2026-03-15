Donald Trump: Iránnak csak egyetlen ereje van most, és az viszonylag gyorsan megszüntethető

Donald Trump szombaton kijelentette, hogy nem áll készen egy olyan megállapodásra, amely véget vetne a háborúnak Iránnal, annak ellenére, hogy az ország hajlandó rá, „mert a feltételek még nem elég jók”. Azt ugyanakkor nem volt hajlandó részletezni, hogy mik lennének ezek a feltételek, bár megerősítette, hogy része lenne ennek Irán kötelezettségvállalása a nukleáris ambíciónak teljes feladására.

Egy közel 30 perces, az NBC Newsnak adott telefoninterjúban az amerikai elnök azt is elmondta, hogy más országokkal együttműködve egy terven dolgozik a Hormuzi-szoros biztosítására a globális olajárak emelkedése közepette.

Az érintett országok hadihajókat küldhetnek Donald Trump amerikai elnök szombaton nemzetközi haditengerészeti együttműködést helyezett kilátásba a Hormuzi-szoros kereskedelmi forgalmának újraindítása érdekében – ezt a Truth Social közösségi oldalán jelentette be. „Sok ország - különösen azok, amelyeket érint a Hormuzi-szoros lezárásának kísérlete Irán részéről – hadihajókat küld majd az Egyesült Államokkal összehangolva, hogy a szorost nyitva tartsák, és biztonságát megőrizzék” – fogalmazott. Az elnök reményét fejezte ki, hogy több más ország mellett Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Királyság is részt vesz majd a tengeri biztonságot célzó műveletben.

Az elnök az interjúban azt mondta, hogy több ország is elkötelezte magát a szoros biztosításának segítése mellett, de nem kívánta megnevezni egyiküket sem. „Nemcsak elkötelezték magukat, de nagyszerű ötletnek tartják” – mondta.

Nem adott viszont konkrét választ akkor, amikor arról kérdezték, hogy az amerikai haditengerészet fogja-e kísérni a hajókat a szoroson keresztül. Azt mondta: „Nem akarok erről semmit mondani”, de hozzátette, hogy „lehetséges”.

Trump, aki 2024-ben többször is támadta Joe Biden akkori elnököt a magas üzemanyagárak miatt, szombaton elutasította az aggodalmakat azzal kapcsolatban, hogy az emelkedő benzinárak az Egyesült Államokban árthatnak-e a republikánusoknak a közelgő félidős választásokon.

„Azt hiszem, alacsonyabbak lesznek, mint korábban voltak, pedig rekord alacsony szinten voltak”

– mondta Trump a benzinárakról, megígérve, hogy azok hamarosan csökkenni fognak az iráni háború hamarosan bekövetkező vége után.

Az elnök azt is megkérdőjelezte, hogy Irán új legfelsőbb vezetője „egyáltalán él-e”. „Úgy hallom, hogy nem él, és ha mégis, akkor valami nagyon okos dolgot kellene tennie a hazájáért, mégpedig a megadást” – tette hozzá Trump, de a halálhírét „pletykának” nevezte.

Donald Trump elmondása szerint

„meglepte”, hogy Irán úgy döntött, hogy más közel-keleti országokat is megtámad az amerikai-izraeli hadműveletre válaszul.

Hozzátette, hogy ez volt „a legnagyobb meglepetésem ebben az egészben”

Beszélt arról is, hogy az Egyesült Államok szombati Harg-szigeti csapásai „teljesen lerombolták” a sziget nagy részét, de megjegyezte: „lehet, hogy még néhányszor csak szórakozásból megtámadjuk”.

Arra vonatkozóan, hogy milyen katonai lépéseket terveznek még Irán ellen, az elnök úgy fogalmazott, hogy Iránnak egyetlen ereje van most, és az viszonylag gyorsan megszüntethető, a tengeri aknák telepítése (jellemzően a Hormuzi-szoroshoz) és a viszonylag rövid hatótávolságú rakéták kilövésének képessége. „De mire végzünk a partvonallal, ez az erejük sem lesz” – jegyezte meg.

Később hozzátette:

„megsemmisítettük a rakétáik nagy részét, a drónjaik nagy részét. Tönkretettük a rakéta- és dróngyártásuk nagy részét. Két napon belül teljesen megtizedelődnek a képességeik.”

Trump nem volt hajlandó megmondani, hogy van-e olyan konkrét iráni vezető, akit szívesen látna a legfőbb vezetői poszton, ehelyett azt mondta: „Vannak olyan embereink, akik nagyszerű vezetők lennének az ország jövője szempontjából.”