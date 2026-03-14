2026. március 14. szombat Matild
A Honvéd Vezérkar főnökének jelölt Böröndi Gábor altábornagy a kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén 2023. május 2-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Azonnal távoztak Irakból a magyar katonák, diplomaták

Böröndi Gábor vezérezredes közölte, hogy mindenki épségben és biztonságban elérte Törökországot, ahonnan a honvédség repülőgépével Magyarországra szállítják őket.

A közel-keleti konfiktussal járó biztonsági helyzet romlása miatt elhagyta Irakot az Erbílben szolgáló magyar katona- és diplomata-állomány, szoros együttműködésben az erbíli tábort üzemeltető olasz nemzettel – jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke szombaton.

A kivonás gyors és sikeres megvalósítását több alakulat fegyelmezett, pontos és jól begyakorolt együttműködése tette lehetővé.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított katonai műveletének kezdete óta megtorlásul több alkalommal érte iráni rakéta- és dróntámadás azokat iraki támaszpontokat, ahol nemzetközi erők állomásoznak.

A biztonsági helyzet romlása miatt az állomány részleges vagy teljes kivonásáról döntöttek a nemzetek.

A vezérkarfőnök hangsúlyozta: a biztonsági helyzet folyamatos, mélyreható elemzésének alapján született döntés arról, hogy az olasz koalíciós féllel egyetértésben és együttműködésben ideiglenesen kivonják a magyar katonákat az erbíli légibázisról.

A katonákkal együtt, az ő védelmük alatt hagyták el Irakot Magyarország erbíli főkonzulátusának munkatársai is.

Elemzés: erős év volt 2025 a lakossági hitelezésben, és 2026 első hónapjai még erősebbek

Hatalmas volt a növekedés az egész magyar piacon tavaly a lakáshitelek és a személyi kölcsönök területén is. 2025-ben több mint 60 százalékkal nőtt az új jelzáloghitelek kihelyezése az Erste banknál elsősorban a szeptemberben elindult az Otthon Start Programnak köszönhetően, de a személyi kölcsönök piacán is 55 százalékkal bővült az új hitelek folyósítása.
Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.
 

A közel-keleti konfliktussal összefüggésben romló biztonsági helyzet miatt elhagyta Irakot az Erbílben szolgáló magyar katona- és diplomataállomány, szoros együttműködésben az erbíli tábort üzemeltető olasz nemzettel - jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke szombaton.

A magyar vállalatcsoport panasza szerint a Janaf a 2022-es orosz-ukrán háború kitörése óta közel kétszeresére emelte szállítási díjait.

Huge clouds of smoke are rising over the port of Fujairah in the United Arab Emirates, one of the largest oil storage facilities in the Middle East.

