Elhunyt a híres magyar rendőrkapitány

Dr. Zélity László 1991. május 1-jén kezdte meg hivatásos szolgálatát. 2000. január 1-jétől a Szegedi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályát vezette, majd 2006. szeptember 1-jétől a rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatait látta el – írta a rendőrség a police.hu oldalon.

A szakmai méltatás szerint pályája során számos társadalmi és szakmai elismerésben részesült. 2008-ban rendőr ezredessé léptették elő és rendőrségi főtanácsosi címet adományoztak részére. Több mint három évtizedes pályafutása során nemcsak a törvényt és a rendet szolgálta rendíthetetlenül, hanem Szeged városának és a környező települések biztonságát és közösségét is.

Mint írják róla,

közel tizenkét éves kapitányságvezetői tevékenysége alatt egy olyan korszakot határozott meg, amelyben a szakmai maximalizmus, az igazságérzet és a kollégái iránti mély tisztelet vezérelte.

Számos elismerése és ezredesi rendfokozata mögött egy olyan ember állt, akinek a hivatás nem csupán munka, hanem életforma volt.

A Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség valamennyi munkatársa osztozik a család fájdalmában. Nyugodj békében ezredes úr! – írják a police.hu oldalon.