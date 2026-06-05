Kis híján vízügyi katasztrófát okozott Szeged mellett egy éjszakai szabotázsakció

Rendkívüli esemény történt a Szeged környéki vízpótló rendszerben: ismeretlenek lezárták a dorozsmai szivattyútelep árapasztó zsilipeit, ami miatt veszélyesen megemelkedett az Algyői-főcsatorna vízszintje, miközben a Matyér-Fehértói-csatorna szinte teljesen kiürült – írja a delmagyar.hu.

A megyei portál szerint az eset ráadásul különösen érzékeny időszakban történt: az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) jelenleg több vízpótlási feladatot is végez a térségben, köztük az Algyői-főcsatorna, a Matyér-Fehértói-csatorna és a Matyéri tározó vízellátását, valamint a Homokháti vízpótló rendszer próbaüzemét. A vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a beavatkozás június 2-án, kedden éjjel történt.

A zsilipek lezárása miatt megszakadt a vízpótlás, ami nemcsak a csatornák vízszintjére volt hatással, hanem az ökológiai vízellátást is veszélyeztette.

Az éjszaka szolgálatban lévő vízügyi szakemberek gyors észlelésének köszönhetően sikerült elkerülni a komolyabb műszaki károkat, ugyanakkor az eset jól mutatja, hogy egy látszólag egyszerű beavatkozás milyen súlyos következményekkel járhat a teljes vízrendszer működésére – számolt be róla az Atvizig.

A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy a vízügyi műtárgyak és létesítmények megközelítése nemcsak tilos, hanem életveszélyes is lehet. Hangsúlyozták, hogy a vízkormányzási rend önkényes megváltoztatása jogsértő cselekmény, amely hatósági eljárást vonhat maga után.

A szakemberek arra kérik a folyók, tavak és csatornák közelében élőket, hogy segítsék munkájukat, és jelezzék, ha rendellenességet tapasztalnak a vízügyi létesítmények környezetében.