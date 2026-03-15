Elhunyt Lőte Attila

91 éves korában meghalt Lőte Attila, a hírt a portálnak a testvére erősítette meg.

A művész 1962-től közel hatvan éven át volt a Madách Színház társulatának tagja, egészen 2021-es visszavonulásáig.

Mint az Index felidézte, életének több mint hat évtizedét a színháznak szentelte Lőte Attila, aki pályafutása során számos klasszikus és modern darabban lépett színpadra. A művész 1934. június 13-án született Szegeden, és a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett diplomát 1957-ben.

Színészi pályáját a Csokonai Nemzeti Színházban kezdte, majd 1959-től a Madách Színházhoz szerződött, ahol játszott több mint 60 évig. 1973-ban kapta meg a Jászai Mari-díjat. Lőte Attila 2021 végén visszavonult a színpadtól, utolsó előadása a Mary Poppins című musical volt. A klasszikus drámák és zenés darabok egyaránt közel álltak hozzá: pályája során többek között Shakespeare, Csehov és kortárs szerzők műveiben is színpadra lépett.

A színház mellett filmekben és televíziós produkciókban is szerepelt, így a szélesebb közönség is megismerhette.

Legismertebb színházi alakításai:

Laertes – Hamlet;

Trofimov és Gajev – Cseresznyéskert;

Szerebrjakov – Ványa bácsi;

Johann Killian von Strack – Amadeus.

Ismertebb filmes szerepei:

80 huszár (1978);

Szeleburdi vakáció (1987);

A napfény íze (1999);

6:3, avagy játszd újra Tutti (1999);

Félvilág (2015).