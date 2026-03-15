2026. március 15. vasárnap Kristóf
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Lőte Attila

Infostart

A Jászai Mari-díjas színész haláláról az Index számolt be.

91 éves korában meghalt Lőte Attila, a hírt a portálnak a testvére erősítette meg.

A művész 1962-től közel hatvan éven át volt a Madách Színház társulatának tagja, egészen 2021-es visszavonulásáig.

Mint az Index felidézte, életének több mint hat évtizedét a színháznak szentelte Lőte Attila, aki pályafutása során számos klasszikus és modern darabban lépett színpadra. A művész 1934. június 13-án született Szegeden, és a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett diplomát 1957-ben.

Színészi pályáját a Csokonai Nemzeti Színházban kezdte, majd 1959-től a Madách Színházhoz szerződött, ahol játszott több mint 60 évig. 1973-ban kapta meg a Jászai Mari-díjat. Lőte Attila 2021 végén visszavonult a színpadtól, utolsó előadása a Mary Poppins című musical volt. A klasszikus drámák és zenés darabok egyaránt közel álltak hozzá: pályája során többek között Shakespeare, Csehov és kortárs szerzők műveiben is színpadra lépett.

A színház mellett filmekben és televíziós produkciókban is szerepelt, így a szélesebb közönség is megismerhette.

Legismertebb színházi alakításai:

Laertes – Hamlet;
Trofimov és Gajev – Cseresznyéskert;
Szerebrjakov – Ványa bácsi;
Johann Killian von Strack – Amadeus.

Ismertebb filmes szerepei:

80 huszár (1978);
Szeleburdi vakáció (1987);
A napfény íze (1999);
6:3, avagy játszd újra Tutti (1999);
Félvilág (2015).

Friss előrejelzés: ilyen időjárás vár ránk hétfő estig

Friss előrejelzés: ilyen időjárás vár ránk hétfő estig

Hajnalig túlnyomóan derült, száraz idő várható, inkább csak a Dunántúl egyes részei felett lehet vasárnap némi gomolyfelhőzet. Hajnaltól azonban északnyugat felől magasszintű felhők vonulnak fel, majd meg is vastagszik a felhőzet. Az ország északnyugati felén helyenként fordulhat elő jellemzően gyenge zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 15 és 18 fok között valószínű, de a Rábától nyugatra pár fokkal hűvösebb lesz - közölte a HungaroMet.

Elképesztő programok lesznek vidéken is: több tucat művész és száz helyszín vár az Orgonák éjszakáján

Elképesztő programok lesznek vidéken is: több tucat művész és száz helyszín vár az Orgonák éjszakáján

Száz helyszínen lesznek programok, közöttük több tucat orgonaművész közreműködésével hangversenyek az idei Orgonák éjszakáján, pünkösd szombatján, május 23-án.

Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

Iran launches a new wave of strikes on Israel, as the UAE says it has intercepted further missiles and drones fired from Tehran.

