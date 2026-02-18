Több mint száz középkori sír és egy eltűnt falu is előkerült az M1-es bővítése közben – képek

Az M1-es autópálya bővítésével kapcsolatban tett közzé beszámolót a Facebook-on az MKIF Zrt., melyben leszögezi: a munkálatok egyik fontos eleme a területek régészeti felmérése, feltárása. Ezek magában foglalják a történelmi források áttekintését, a légi felvételek vizsgálatát és a geofizikai kutatásokat is.

Az előzetes vizsgálatokat próbaásatások követték, melyek célja, hogy pontosabb képet adjanak arról, van-e a területen olyan lelet vagy helyszín, amelyet meg kell óvni vagy ki kell ásni. Így egyensúlyba lehet hozni az infrastruktúrafejlesztést a kulturális és történelmi értékek védelmével.

2025. őszén a régészeti feltárások során a Nemzeti Régészeti Intézet szakemberei késő avar-kori soros-temető maradványaira bukkantak. A területeken összesen több mint 100 sír és lelet került elő, melyek a VIII- XI. század közötti időszakból származnak.

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum szakemberei pedig egy XI. századi, Árpád-kori, rövid ideig használt település nyomait tárták fel házakkal, kemencékkel, árkokkal, jól látható településszerkezettel.

Az MKIF Zrt. a beszámolóban leszögezi: a helyszíni fotókat a leletek védelme érdekében, egyeztetve a régészekkel csak most hozzák nyilvánosságra, elkerülendő a kíváncsiskodást és a fosztogatást.

A leletek elszállítása után meg is kezdődtek a bővítéshez szükséges földmunkák.