Orbán Viktor: jön a legnagyobb Békemenet

A miniszterelnök korábban már jelezte, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt lesz még egy Békemenet, és most megerősítette ezt Facebook-posztjában.

A Békemenet időpontja a választási kampány hajrájára esik. A rendezvény célja a nemzeti szuverenitás és a béke melletti kiállás.

Korábban Magyar Péter is mondta, hogy a Tisza Párt is rendez Nemzeti menetet március 15-én.

Így várhatóan az október 23-i ünnepnaphoz hasonlóan most az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulóján is két hatalmas, százezres menet fog vonulni Budapest utcáin.