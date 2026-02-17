ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevõi az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit híd budai hídfõjénél gyülekeznek 2025. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Orbán Viktor: jön a legnagyobb Békemenet

Infostart

Március 15-én Békemenet. A legnagyobb – posztolta ki Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon.

A miniszterelnök korábban már jelezte, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt lesz még egy Békemenet, és most megerősítette ezt Facebook-posztjában.

A Békemenet időpontja a választási kampány hajrájára esik. A rendezvény célja a nemzeti szuverenitás és a béke melletti kiállás.

Korábban Magyar Péter is mondta, hogy a Tisza Párt is rendez Nemzeti menetet március 15-én.

Így várhatóan az október 23-i ünnepnaphoz hasonlóan most az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulóján is két hatalmas, százezres menet fog vonulni Budapest utcáin.

