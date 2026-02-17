ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Balázs az Igazság órája című műsorban 2026. február 17-én
Nyitókép: Igazság Órája/YouTube

Orbán Balázs: stratégiai fontosságú Orbán Viktor jó kapcsolata Donald Trumppal

Infostart

Erős stratégiai szövetség áll fenn Magyarország és az Egyesült Államok között – fogalmazott Orbán Balázs, s miniszterelnök politikai igazgatója az Igazság órája műsorában. Úgy véli: zavaró tényezők vagyunk Brüsszel számára, Magyar Péter pedig „zűrös alak”, aki kockázat lenne Magyarország békéjére és biztonságára – fogalmazott.

Orbán Balázs szerint Marco Rubio magyarországi látogatása eloszlatta azokat a kétségeket is, amelyeket az ellenzéki sajtó próbált kelteni a pénzügyi védőpajzs kapcsán. A kampányfőnök Magyar Péter legújabb botrányára reagálva úgy fogalmazott: ez a zűrös alak kockázat lenne Magyarország békéjére és biztonságára nézve – írja az Origo összefoglalója.

Fontos gesztus volt Marco Rubio részéről, hogy miután elment Münchenbe a háborúpárti vezetőkkel tárgyalni, fontosnak tartotta azt is, hogy Magyarországra is eljöjjön, a békepárti ország vezetőjével találkozni – vélekedett Orbán Balázs, miután Amerika külügyminisztere Magyarországra látogatott. A kampányfőnök megjegyezte, ez a látogatás megerősítette, hogy

erős stratégiai szövetség áll fenn Magyarország és az Egyesült Államok között, a két vezető közötti szívélyes viszony pedig segíti az ország sikereit, mi több, Orbán Viktor és Donald Trump jó kapcsolata a biztosíték a szankciómentesség fenntartására.

Ez a találkozó és Marco Rubio nyilatkozata egyúttal eloszlatta azokat a kétségeket, amelyeket az ellenzéki sajtó próbált kelteni hónapokkal ezelőtt, hogy vajon meddig támogatja Amerika hazánkat, vagy hogy a pénzügyi védőpajzs létezik-e egyáltalán – közölte.

Orbán Balázs szerint zavaró tényezők vagyunk Brüsszel számára.

Azokra a külföldi sajtóhírekre reagálva, mely szerint Trump beavatkozik a magyar politikába, Orbán Balázs megjegyezte,

„saját magukat buktatják le ezekkel a nyilatkozatokkal, ugyanis nem mindegy, hogy a stratégiai támogatásról van szó vagy külföldi pénzelésről.”

– Amíg Brüsszel szankciókkal sújt minket, és a politikai ellenfél helyzetét segítik, addig Amerika például olyan megállapodásokat kötött hazánkkal, amely független attól, ki kire szavaz, minden magyar embernek jó – húzta alá. A miniszterelnök politikai igazgatója arra is kitért, a háborúpárti brüsszeli vezetőknek azért vagyunk zavaró tényezők, mert Magyarország kitart a nemzeti érdekek mellett, nem küldjük el a pénzünket Ukrajnába és nem pártoljuk a háborút sem.

A Barátság kőolajvezeték kapcsán elmondták, két hete nem jön kőolaj, Ukrajna ezzel zsarolja Magyarországot, miután nem támogatjuk az EU-s csatlakozásukat. – Amennyivel olcsóbban jut hozzá a Mol ehhez az olajhoz, mi azt extraprofit gyanánt elvonjuk, és ezt adjuk vissza az embereknek, ami rezsicsökkentésre megy például. Ha ez nincs, nőnek a költségek – jelezte, majd hozzátette: „ha minket akadályoznak az ukránok, akkor mi miért küldünk vissza nekik gázt, villanyt és dízel üzemanyagot? Ilyen nyomásgyakorlást, ami a magyar emberek pénztárcáját is érinti, nem vagyunk hajlandóak elfogadni.”

– Azért választjuk az orosz energiát, mert az érhető el, az van a vezetékekben, és nem csak hipotetikusan áll rendelkezésre és a kedvezőbb ára van. Ez nem egy ideológiai kérdés, hanem megjelenik a fűtésárakban vagy a benzinárakban is. A magyar emberek érdekei mentén szeretnénk megállapodásokat kötni. A brüsszeli szankciók és az orosz energia kivezetése viszont nem a magyarok érdekeit szolgálja – mondta.

Orbán Viktor évértékelőjén elhangzott, hogy a kormány az elmúlt 15 évben 15 ezer milliárdot szedett be a bankoktól, energiacégektől extraprofit gyanánt. – A 2010 előtti rendszerben, mindegy, hogy válság volt, az emberekkel fizettették meg a válság árát, a jobboldali kormány viszont közölte, ennek vége van, az extraprofitot a magyar családoknak kell adni – mutatott rá.

Orbán Balázs egyben emlékeztetett,

„a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció célja viszont az, hogy kiszolgálja a globalista elitet és a multikat, ha kormányra kerülnek, egészen biztos, hogy ki fogják zsebelni a családokat”.

Magyar Péter müncheni látogatása kapcsán Orbán Balázs tisztázta, ez a németek fóruma, ahol elmondják, mi a németek elvárása. – A dolog egyértelműen megmutatja, Magyar Péter olyan politikusokkal találkozott a müncheni biztonságpolitikai fórumon, akik a háborút folytatni akarják, Európát fel akarják készíteni a háborúra, Ukrajnát be akarják hozni az EU-ba és lebontanák a tagállami vétókat – sorolta.

Arról, hogy Magyarország milyen szerepet kap, milyen megítélése lesz a jövőben Európában, a kampányfőnök tisztázta, szó sincs arról, hogy Magyar Péter kell ahhoz, hogy minket elfogadjon a Nyugat, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a Tisza elnökének milyen feltételeket szabott Brüsszel, hogy hazánk megkapja az uniós forrásokat. – Marco Rubio látogatása megmutatta, hogy Magyarország milyen fontos tényező Európában – mondta.

„Van egy brüsszeli út, és van egy magyar út. A kettő közül lehet választani”

– közölte.

Arról, hogy Magyar Péter egy kábítószeres házibuliban vett részt, Orbán Balázs úgy vélte, a Tisza elnöke folyamatosan zűrös ügyekbe keveredik, és bár mindenki azt csinál a magánéletében, amit akar, de fontos emlékeztetni a választókat arra, nem mindegy, ki képviseli Magyarországot. – Más arcát mutatja a nyilvánosság előtt, mint a magánéletében, kétarcú, folyamatosan hazudozik, ilyen emberre kockázatos rábízni háborús időkben egy közhatalmat. Ez a zűrös alak egy kockázat lenne Magyarország békéjére és biztonságára nézve – hívta fel a figyelmet.

Orbán Balázs végezetül elmondta, egyetért Pankotai Lilivel, aki nemrégiben arról beszélt, nem hisz a baloldali közvélemény-kutatásoknak. – A baloldali közvélemény-kutatók a valósággal ellentétes képet próbálnak felépíteni, ami foszlik szét. Akik 2022-ben a Fidesz–KDNP-t támogatták, már akkor sem ültek fel a kamu kampánynak. Őket meg tudjuk győzni, el tudjuk érni, és értik, hogy a világ egy veszélyesebb hely lett, az ellenfél kockázatos, és mi vagyunk a biztos választás – összegzett a miniszterelnök politikai igazgatója.

