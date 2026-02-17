ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.23
usd:
319.56
bux:
124907.35
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Závecz Tibor, a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Elemzők: nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

A Nézőpont Intézet vezetője és a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője szerint nehéz megmondani, hogy a témák vagy a személyiségek lesznek fontosabbak a kampányban és nem lehet prognosztizálni, hogy a gödi Samsung gyár ügye vagy a hálószoba-ügy, mint téma kitart-e a választásokig. Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt.

A Nézőpont Intézet vezetője szerint a Fidesz–KDNP 106 egyéni jelöltjéből 65 már a 2022-es országgyűlési választáson is jelölt volt, ami előny lehet a kormánypárt számára.

Infrastrukturális előnyük, hogy ismerik a helyi véleményvezéreket, és a 41 frissített új jelölt is átörökítve megkapja ezeket a telefonszámokat és kapcsolatokat – mondta Mráz Ágoston Sámuel, hozzátéve: természetesen a Tisza is próbálkozik ezzel, a Facebook tanulsága szerint ők a polgármesterekhez kopogtattak be, de minden új párt hátrányból indul egy beágyazott párttal szemben.

Nem véletlen, hogy a miniszterelnök azt üzente a polgármestereknek, hogy rajtuk is múlik a kormányzópárt sikere – tette hozzá Závecz Tibor, a Závecz Research Piac és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője. „Másfelől persze ezzel vissza is lehet élni. Abban a pillanatban például, hogy

ha valahogy összekötik, összefüggésbe hozzák a közmunkával, hogy kire kell szavazni, ez máris a választási tisztesség megsértését jelenti, tehát ezzel nagyon vigyázni kell. De a dolog lényege, hogy nagyon számítanak.”

Minden politikai konstellációban nagy jelentőségük van az úgynevezett véleményvezéreknek. A Tisza ugyan valóban hátrányból indul, de a jelöltek foglalkozásait végignézve róluk is azt lehet mondani, hogy valamilyen véleményvezéri státuszban, vagy legalábbis értelmiségi státuszban lévő embereket választottak, akiknek a pozíciója kellőképpen erős lehet ahhoz, hogy fölvegyék a versenyt akár a polgármesterekkel is – tette hozzá Závecz Tibor.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza listája inkább „noname lista”, ami hatalomtechnikailag lehet előny is.

Závecz Tibor a Tisza egyéni jelöltjeit a rendszerváltás utáni Magyar Demokrata Fórum jelöltjeihez hasonlította. Hozzátette: nem lehet prognosztizálni, hogy a gödi Samsung-gyár ügye vagy a „hálószoba-ügy”, mint téma kitart-e a választásokig.

Az eddigi tapasztalatok ebben a kampányban azok, hogy minden héten találkozunk valami újjal, amire rezonálniuk kell ezeknek a pártoknak.

De ettől még mind a két történetnek lehetnek olyan fordulatai, amik elmennek április 12-ig

– tette hozzá.

A Nézőpont Intézet vezetője szerint nehéz megmondani, hogy a témák vagy a személyiségek lesznek fontosabbak. „Természetesen minden botrány alkalmas a protesthangulat erősítésére, de könnyen meglehet, hogy végül is egy miniszterelnök-választás lesz az egész küzdelemből. És azt mérlegelik a választók, hogy a jelenlegi bizonytalan világban kinek szavazzanak bizalmat. Ez Orbán Viktornak kedvezne” – tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Elemzők: nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el

aréna

závecz research

mráz ágoston sámuel

závecz tibor

nézőpont intézet

országgyűlési választás

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el
Elemzők

Nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el
A Nézőpont Intézet vezetője és a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője szerint nehéz megmondani, hogy a témák vagy a személyiségek lesznek fontosabbak a kampányban és nem lehet prognosztizálni, hogy a gödi Samsung gyár ügye vagy a hálószoba-ügy, mint téma kitart-e a választásokig. Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt.
 

Elemzők: nagy nevek vannak a Fidesz listáján, de néhányuk szerepeltetése szimbolikus jelentőséggel bír

Orbán Viktor: az alkalmasságon túl négy feltételnek kellett megfelelniük a jelöltjeinknek

Orbán Viktor: jön a legnagyobb Békemenet

Elindult a Tisza Párt választás előtti utolsó országjárása

Bajban vannak a hazai tejtermelők: bezuhant a tejár, mindent letarol az olcsó import

Bajban vannak a hazai tejtermelők: bezuhant a tejár, mindent letarol az olcsó import

A Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy aggasztóak az év eleji adatok, a termelők önköltség alatt tudnák értékesíteni a nyerstejet és a tejtermékeket, a bezuhanás azonban nemcsak a magyar, hanem a globális tejipart is érinti. A fogyasztók most azzal tudják segíteni a hazai tejszektort, hogy magyar termékeket vásárolnak külföldi helyett.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden

Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden

Új felvételek tanúsága szerint Oroszország megkezdte a T-72A harckocsik korszerűsítését, ami arra enged következtetni, hogy az újabb, T-72B változatok készletei kimerülőben vannak. Az Uralvagonzavod harckocsigyárból származó videót Andrij Taraszenko páncélosjármű-szakértő tette közzé Telegram-csatornáján - közölte a Militarnyi. A február 17-i genfi csúcstalálkozó előtt Oroszország és Ukrajna is nagyszabású támadást hajtott végre a másik ellen. Moszkva csapásai térképen is megjelenek. A támadásban az oroszok stratégiai bombázói is megjelentek, így a Tu-95MSz, vagy a Tu-160-asok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes, hány magyart tettek utcára a végrehajtók: csúcsra pörögnek a kilakoltatások

Döbbenetes, hány magyart tettek utcára a végrehajtók: csúcsra pörögnek a kilakoltatások

A friss statisztika alapján a kilakoltatások száma az elmúlt években inkább stagnál, jóval a korábbi válságidőszakok szintje alatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Harris lead tributes to 'good man' and 'great patriot' Jesse Jackson

Trump and Harris lead tributes to 'good man' and 'great patriot' Jesse Jackson

Bill and Hillary Clinton also remember "dear friend" Jackson as someone who "never stopped working for a better America".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 18:33
A budapesti pszichiáterek egységesen felmondják az önként vállalt többletmunkát
2026. február 17. 16:16
Megjelent egy kérdés a hírhedt hálószoba fotója fölött
×
×
×
×