Elemzők: nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el

A Nézőpont Intézet vezetője szerint a Fidesz–KDNP 106 egyéni jelöltjéből 65 már a 2022-es országgyűlési választáson is jelölt volt, ami előny lehet a kormánypárt számára.

Infrastrukturális előnyük, hogy ismerik a helyi véleményvezéreket, és a 41 frissített új jelölt is átörökítve megkapja ezeket a telefonszámokat és kapcsolatokat – mondta Mráz Ágoston Sámuel, hozzátéve: természetesen a Tisza is próbálkozik ezzel, a Facebook tanulsága szerint ők a polgármesterekhez kopogtattak be, de minden új párt hátrányból indul egy beágyazott párttal szemben.

Nem véletlen, hogy a miniszterelnök azt üzente a polgármestereknek, hogy rajtuk is múlik a kormányzópárt sikere – tette hozzá Závecz Tibor, a Závecz Research Piac és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője. „Másfelől persze ezzel vissza is lehet élni. Abban a pillanatban például, hogy

ha valahogy összekötik, összefüggésbe hozzák a közmunkával, hogy kire kell szavazni, ez máris a választási tisztesség megsértését jelenti, tehát ezzel nagyon vigyázni kell. De a dolog lényege, hogy nagyon számítanak.”

Minden politikai konstellációban nagy jelentőségük van az úgynevezett véleményvezéreknek. A Tisza ugyan valóban hátrányból indul, de a jelöltek foglalkozásait végignézve róluk is azt lehet mondani, hogy valamilyen véleményvezéri státuszban, vagy legalábbis értelmiségi státuszban lévő embereket választottak, akiknek a pozíciója kellőképpen erős lehet ahhoz, hogy fölvegyék a versenyt akár a polgármesterekkel is – tette hozzá Závecz Tibor.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza listája inkább „noname lista”, ami hatalomtechnikailag lehet előny is.

Závecz Tibor a Tisza egyéni jelöltjeit a rendszerváltás utáni Magyar Demokrata Fórum jelöltjeihez hasonlította. Hozzátette: nem lehet prognosztizálni, hogy a gödi Samsung-gyár ügye vagy a „hálószoba-ügy”, mint téma kitart-e a választásokig.

Az eddigi tapasztalatok ebben a kampányban azok, hogy minden héten találkozunk valami újjal, amire rezonálniuk kell ezeknek a pártoknak.

De ettől még mind a két történetnek lehetnek olyan fordulatai, amik elmennek április 12-ig

– tette hozzá.

A Nézőpont Intézet vezetője szerint nehéz megmondani, hogy a témák vagy a személyiségek lesznek fontosabbak. „Természetesen minden botrány alkalmas a protesthangulat erősítésére, de könnyen meglehet, hogy végül is egy miniszterelnök-választás lesz az egész küzdelemből. És azt mérlegelik a választók, hogy a jelenlegi bizonytalan világban kinek szavazzanak bizalmat. Ez Orbán Viktornak kedvezne” – tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel.