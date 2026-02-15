Tiszásoknak is üzent videójában Orbán Viktor

„Bosszúra készül a globális nagytőke?” – tették fel a kérdést a kormányfő Facebook-oldalára feltett videóban.

A videó szerint 2010 és 2025 között 15 ezer milliárd forintot vett el a magyar kormány az energiacégektől, a bankoktól és a multiktól, és ezt a magyar embereknek adták oda. Ebből futja a rezsicsökkentésre, az új gyárakra, a Magyar Falu Programra, a 13. és 14. havi nyugdíjra, diákhitelre, munkáshitelre, otthonteremtésre. Most viszont mindez veszélyben forog, „mert egy Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció mindent elvenne a magyaroktól, amit a nemzeti kormány odaadott”.

„Egy rossz döntés ’26-ban, és a magyarok pénze Ukrajnába és a multikhoz kerül. Emlékezzünk erre! A Fidesz a biztos választás” – hangsúlyozták a videóban.