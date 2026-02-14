Magyarországon átlagban másfél évvel tovább tartanak a házasságok, mint az EU-ban

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a magyar emberek alapvetően házasságpártiak; a Kopp Mária Intézet kutatásai alapján az emberek a házasságot tartják a legideálisabb párkapcsolatnak – mondta az InfoRádióban Fűrész Tünde, megjegyezve: mindez a demográfiai adatokban is látszik, miután 2010 és 2021 között folyamatosan nőtt a házasságkötések száma, bár ezt követően valamelyest csökkent, 2025 utolsó harmadában újból emelkedésnek indult. Amennyiben 1000 főre vizsgáljuk, hogy hányan kötöttek házasságot, akkor a közelmúltban Magyarországon e tekintetben növekedés volt, míg az Európai Unió legtöbb országában csökkenés.

A KINCS elnöke szerint nagyon jó hír, hogy

Magyarországon az EU-átlaghoz képest nagyjából másfél évvel tovább tartanak a házasságok, és kicsit korábban is vágnak bele a nők és férfiak.

Egy másik különleges dolog, hogy nálunk növekedésnek indult a házasságban születő gyermekeknek a részaránya: míg korábban tízből öt-hatnak, most nyolc magyar kisbabának házasok a szülei – ismertette a szakember.

A Kopp Mária Intézet évről évre egy konferenciával köszönti a Házasság hetét. Az idei esemény a Házasság és közélet címet kapta. Fűrész Tünde ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy általában a magánélet és a munka összehangolása minden embernek kihívást jelenthet, de különösen azok számára, akik „reflektorfényben” vannak, a közéletben szerepelnek. Ezért is nagyon izgalmas, hogy egy ilyen helyzetben a házastársak hogyan tudnak támaszt nyújtani, hogyan tudnak segíteni egymásnak; a stabil családi háttér mindenképp segít, hogy valaki megállja a helyét abban a nehéz időszakban, amelyet most is élünk – mondta.

„A közélet szempontjából a házasság melletti kiállás egy elismerendő dolog, hiszen ahogy a mostani Házasság hete mottója is mondja, a Hűség szabadsága, a hűség, a bizalom egymás elfogadása melletti kiállás, ezek mind-mind olyan értékek, amelyekről bizony érdemes beszélni, ezért is a közéletben szereplőknek különösen nagy felelőssége van abban, hogy ezeket az értékeket felerősítsék és még többet beszéljünk arról, hogy bizony a házasság intézménye, azt nem szabad alábecsülni” – fogalmazott az InfoRádióban Fűrész Tünde, a KINCS elnöke.