Friss házas pár, kezeiken a gyűrűvel.
Nyitókép: Getty Images/Vasil Dimitrov

Magyarországon átlagban másfél évvel tovább tartanak a házasságok, mint az EU-ban

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Házasság és közélet címmel szervezett konferenciát a Házasság hete alkalmából a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. Az esemény „Házasság és közéleti szerepvállalás” kerekasztalbeszélgetésén mások mellett Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár és férje, Varkoly Ádám, Szerencs alpolgármestere, valamint Fazekas Csilla, Budavár alpolgármestere és férje, Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezető mondta el történetét. Fűrész Tündével, a KINCS elnökével beszélgettünk

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a magyar emberek alapvetően házasságpártiak; a Kopp Mária Intézet kutatásai alapján az emberek a házasságot tartják a legideálisabb párkapcsolatnak – mondta az InfoRádióban Fűrész Tünde, megjegyezve: mindez a demográfiai adatokban is látszik, miután 2010 és 2021 között folyamatosan nőtt a házasságkötések száma, bár ezt követően valamelyest csökkent, 2025 utolsó harmadában újból emelkedésnek indult. Amennyiben 1000 főre vizsgáljuk, hogy hányan kötöttek házasságot, akkor a közelmúltban Magyarországon e tekintetben növekedés volt, míg az Európai Unió legtöbb országában csökkenés.

A KINCS elnöke szerint nagyon jó hír, hogy

Magyarországon az EU-átlaghoz képest nagyjából másfél évvel tovább tartanak a házasságok, és kicsit korábban is vágnak bele a nők és férfiak.

Egy másik különleges dolog, hogy nálunk növekedésnek indult a házasságban születő gyermekeknek a részaránya: míg korábban tízből öt-hatnak, most nyolc magyar kisbabának házasok a szülei – ismertette a szakember.

A Kopp Mária Intézet évről évre egy konferenciával köszönti a Házasság hetét. Az idei esemény a Házasság és közélet címet kapta. Fűrész Tünde ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy általában a magánélet és a munka összehangolása minden embernek kihívást jelenthet, de különösen azok számára, akik „reflektorfényben” vannak, a közéletben szerepelnek. Ezért is nagyon izgalmas, hogy egy ilyen helyzetben a házastársak hogyan tudnak támaszt nyújtani, hogyan tudnak segíteni egymásnak; a stabil családi háttér mindenképp segít, hogy valaki megállja a helyét abban a nehéz időszakban, amelyet most is élünk – mondta.

„A közélet szempontjából a házasság melletti kiállás egy elismerendő dolog, hiszen ahogy a mostani Házasság hete mottója is mondja, a Hűség szabadsága, a hűség, a bizalom egymás elfogadása melletti kiállás, ezek mind-mind olyan értékek, amelyekről bizony érdemes beszélni, ezért is a közéletben szereplőknek különösen nagy felelőssége van abban, hogy ezeket az értékeket felerősítsék és még többet beszéljünk arról, hogy bizony a házasság intézménye, azt nem szabad alábecsülni” – fogalmazott az InfoRádióban Fűrész Tünde, a KINCS elnöke.

