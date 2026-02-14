Erdőökológus: szemléletváltásra van szükség, vannak kímélőbb eljárások is, mint a tarvágás

„Az erdő, akármilyen is, többféle funkciója, többféle szerepe van, és nagyon sokszor akkor jövünk rá a fontosságára, amikor már hiányzik” – mondta az InfoRádióban Aszalós Réka erdőökológus, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont munkatársa.

Hozzátette, az erdőknek például nagyon fontos szerepe van például az árvízvédelemben, mert sok csapadékvizet képesek megfogni, az emberek viszont főként tűzifa- és faanyagforrásként, illetve rekreációs helyszínként, tehát kiránduló, sportolóhelyként gondolnak az erdőségekre. Pedig

szerepük van még a víztisztításban, a klímaszabályozásban a szén-dioxid megkötésével, a talajképződésben és a levegő minőségének javításában is, illetve a biodiverzitás védelmében.

Az ökológus elmondta, az erdőkezelésnek több módja is van, viszont a rengeteg elért eredmény mellett is az erdészeti szakmának vízióváltásra van szüksége. A vágásos gazdálkodás – közismertebb nevén a tarvágás –, amikor egy nagyobb területen egyszerre levágják a fákat, sokszor valóban nagyon drasztikusan szokott kinézni, nem véletlen tehát, hogy a civilek is leginkább ezt szokták támadni – mondta, hozzátéve, hogy ennél sokkal kíméletesebb módszerek is.

Aszalós Réka szerint ma Magyarországon vágásos gazdálkodással működik az erdőgazdálkodások 90 százaléka, ez pedig a HUN-REN kutatói szerint nem fenntartható, pláne, hogy

védett területeken, nemzeti parkokban is sokszor viszonylag nagy területeket szoktak letarolni.

Úgy véli, elmozdulásra van szükség ettől a gyakorlattól a folyamatos erdőborítást biztosító módok felé. Emellett az erdő belsejében is sok olyat tehetnek a gazdálkodók, ami védi a biodiverzitást – tette hozzá.

A klímaváltozás hatásai kapcsán az ökológus elmondta, bizonyos dolgokat nehéz meglátni, mivel az erdőknek azért elég nagy az állóképessége, különösen akkor, ha hagyják őket a maguk természetes módján működni. Megjegyezte, a mostani klímaváltozás se sokkal gyorsabb, mint a korábbiak az evolúció során, viszont ez bizonyos fajoknak nem annyira kedvez. Leszögezte:

ha elsődlegesen faanyagforrásként tekintünk az erdőkre, akkor nem megengedhető, hogy bizonyos változások végbemenjenek bennük.

Ha ökologikusabb szemléletre váltunk, sokkal inkább megengedjük, hogy a természet maga módján működjön, akkor a klímaváltozás hatásai sokkal jobban „pufferálódnak” – jelentette ki. Azaz, ha a fiatal fák között más fajok is megjelennek, mert azok jobban alkalmazkodnak a klímaváltozáshoz, akkor akár segíteni is lehet őket a terjedésben.

Aszalós Réka a bükkök problémájáról is beszélt, ami egy, a klímaváltozásra kiemelten érzékeny faj. Ismert, hogy a bükkösök esetén mennyire fontos, hogy megőrződjön az erdő mikroklímája, és pontosan ezért nem szabad vágásos üzemmódban kezelni, hanem inkább örökerdő-gazdálkodást, vagy egy fakitermelést nem szolgáló módszert érdemes esetükben folytatni. Mint Mondta, ezek segíthetnek abban, hogy a gyönyörű bükköseink még sokáig megmaradjanak.