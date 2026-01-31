Orbán Viktor: március elején hatalmas kalandba vágunk bele

Orbán Viktor a korábbi hatvani választási győzelmek és vereségek felsorolásával kezdte beszédét, ugyanis 2002-ben elvesztette a Fidesz az itt megszerzett mandátumot, de 2010-ben ismét elnyerte és azóta minden választáson megtartotta. A helyi politikusaikról beszélve megemlítette, hogy Európában egymás után liberalizálják a kábítószer használatát, az ENSZ-ben csak Magyarország nem járult hozzá egy olyan európai politikához, ami elérhetővé teszi a kábítószert a fiataloknak, ezért még el is ítéltek minket. Horváth László ez ellen harcol, kitartást kívánt neki hozzá. A Fidesz jól járt, és három korábbi képviselője jó eséllyel indul a hatvaniak bizalmáért.

A Fidesz-kormányzás hozott Heves vármegyének is, egyebek mellett rezsicsökkentést, családtámogatást, 13. és 14. nyugdíjat, felújított hatvani kórházat, 13 százalékkal több óvodai férőhelyet, 6000-ről 9000-re nőtt az autók száma Hatvanban, a Fidesz-kormány előttihez képest ez nőtt, de csökkent a bűncselekmények és a munkanélküliek száma. Hevesbe egy kínai gyár került 900 új munkahellyel, Gyöngyös nyugati elkerülőt és egy új ipari parkot kap, valamint egy nagy ipari beruházást (bővül a Procter & Gamble), Eger elkerülőt kap, ami százmilliárd forintba fog kerülni, erről megállapodtak a polgármesterrel – mondta Orbán Viktor.

Orbán Balázs: a tét az, hogy meg tudjuk-e őrizni az eddig elért eredményeinket? A gyűlésen Orbán Viktor előtt felszólalt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is. Arról beszélt, hogy Magyarországon mindig érdemes rajta tartani a szemünket a világtörténelem eseményein, hiszen bármikor ránk dörömbölhet a történelem. Úgy látja, világrendszerváltás közepén vagyunk, cselekednünk kell, hiszen a tét az, hogy meg tudjuk-e őrizni az eddig elért eredményeinket?

Kérdések, válaszok

Autóipar – hogyan tovább?

Orbán Viktor: Az autógyártás lejtmenetben van, ezt érezni, például a műszakszámok csökkenéséből. Az autógyártásnak van jövője, mert nagy nyugat-európai konszernek gyárai működnek Magyarországon, és ezek jól teljesítenek, nem ezeket fogják bezárni. A magyar munkások versenyképesek és jobbak, mint a külföldi, hasonló gyárban dolgozó munkások. Van technológiai váltás az iparban, ami bizonytalanságot okoz, jönnek az elektromos autók. Brüsszel ez ügyben mindent elrontott, amit tudott, mert erőszakos átállást indított be és kívülről a gyárakra kényszerítették a zöldítés jegyében az átállás ütemét, de kiderült, hogy ezt nem lehet végrehajtani, és közben jöttek a kínaiak például. Magyarország az elektromobilitásba is bekapcsolódik, akkumulátor- és autógyárakat létesít, a BMW-ben 2026-ban legyártott összes autó előre el van adva. Az elektromos átállás meg fog történni, mert kényelmesebb, gyorsabb, de jó irányba haladunk. Március elején hatalmas kalandba vágunk bele, mert a magyar autóipar rég elhalt ágát keltjük életre, ez a Rába. Rába-Tátra lesz, ezeket Győrben fogjuk gyártani, lesz önálló magyar teherautógyártás. Erősíteni kell az autóipari pozícióinkat.

Cigányok ügye – felbolydult az ország Lázár János mondata után

Minden fel van keverve, mint a zacc, ilyenkor nem kell innunk belőle. Van egy megállapodásunk 2010-ből, azt mondtuk, ha polgárosodni akartok, teremtünk munkát, csak vegyétek fel, illetve segítünk, hogy a gyerekek tanulhassanak, csak küldjétek el őket iskolába. A gyerek az iskola mellé fog menni, ha azt látja, hogy amikor eljön otthonról, a szülők még ágyban vannak, mert a polgári élet az, ha a szülő dolgozik, a gyerek iskolába jár.

„Megdupláztuk a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számát, több mint megdupláztuk az érettségizett cigányok számát. 2016-ban közfoglalkoztatásban dolgozott 223 500 ember, míg 2025-ben 66 254-en, miközben a munkanélküliség csökkent. Néhány év közfoglalkoztatással felvették a munkát, utána be tudtak illeszkedni valamilyen munkahelyi közösségbe, a munkaerőpiacra dolgozni. A helyzet nem jó még, de jó irányba mozdult el. A magyarországi cigányok közösségének csak 3 százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel (más társadalmi csoportokban ez 30 százalék), érettségivel 11 százalék. Akinek alapvégzettsége van csak, annak fizikai munkát tudunk csak adni. A baj abból lett, hogy mindenkinek van önérzete, a cigányoknak is, és ha olyan mondatot hallanak, amiben úgy érzik, hogy nem lehetőséget akarnak nekik adni, hanem azt mondják, hogy csak erre vagytok jók, akkor felemelik a fejüket, hogy ez így helytelen. A politikában vannak erős emberek és erős mondatok, nem minden mondat marad a pályán, némelyik félrecsúszik. De ezt meg kell beszélni, ha van jóindulat. Az ember értékét az elvégzett munkája minősége adja. Egy rossz orvos rosszabb, mint egy jó takarító. Aki fizikai munkát végez, nincs lejjebb, csak ha rosszul végzi a munkáját. Ha jól végzi, akkor nincs, ezért érdemes mindenkinek megnyugodni és haladni tovább a 2010-es megállapodásunk szerint. Szerintem a szakmunkásoké a jövő, de ez egy másik beszélgetés” – mondta Orbán Viktor. Hozzátette: a cigányoknak Magyarországon olyan sorsa lesz, amilyet választanak maguknak és amilyenért megdolgoznak.

Mi történt Gyöngyösön? – tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy olyat még nem látott, hogy bűnözők egy párt megbízásából bandába szerveződve elmenjenek egy gyűlésre és ott balhét csináljanak, hogy ott megfélemlítsék a résztvevőket. Azt mondta, hogy a Tisza által odaküldött résztvevők priuszában emberölés, rablás, lopás, kényszerítés, szexuális erőszak. Azt üzente a tiszásoknak, hogy ne uszítsák az embereket egymás ellen, a fideszeseknek pedig hogy maradjanak higgadtak, csak így lehet megőrizni a békét Magyarországon.