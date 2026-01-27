Fehér csodaszarvast láttak az Ipolynál – videó

A téli időszakban szinte mindennaposak a vadgázolásos balesetek, amikor az útviszonyok és a gyenge látási körülmények között a vadak fokozott mozgása is próbára teszi az autósokat. Egy ilyen helyzetben bukkant fel a napokban Nógrád közelében egy fehér szarvas, ami a veszélyes szituációt egy pillanatra egészen rendkívüli élménnyé változtatta, írja a nool.hu cikke alapján a 24.hu.

A fehér szarvas az Ipoly árterében, a szlovákiai Ipolynyék közelében bukkant fel, ahol egy sofőr a sötétedés előtti órákban egy vonuló rudli miatt lassított. A megszokott barna bundák között ekkor tűnt fel a különleges példány, amely hófehér színével azonnal magára vonta a figyelmet, és a rutinos közlekedőket is megállásra késztette.

Fehér szarvas megjelenése nem egyedi a térségben: a vármegye több pontján korábban készültek fotók és videók a különleges állatról. Az ilyen színváltozat hátterében nem albínizmus áll, hanem úgynevezett leucizmus, amely a pigmentáció részleges hiányát jelenti. Az állat így világos, akár teljesen fehér színű lehet, miközben a szeme normál árnyalatú marad.

Évekkel ezelőtt megtörtént, hogy hófehér szarvasok legelésztek az abonyi kertekben, a Pilisben pedig gyönyörű hófehér dámot kaptak lencsevégre. 2025-ben vadbaleset áldozata lett egy fehér szarvastehén Nógrádban.