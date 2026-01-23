ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 23. péntek
Woman student sitting at college library and studying. Girl reading notes at college campus.
Nyitókép: jacoblund/Getty Images

Középfokú írásbeli felvételi: sok iskola már szombat délutánra kijavítja a dolgozatokat

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
Szombaton 10 órakor kezdődnek a központi középfokú írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezőknek. „Ne nyomasszák túl a gyereket, nem ez a vizsga dönt az egész életéről” – kéri a szülőket Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke.

A központi középfokú írásbeli felvételi szombaton 10 órakor kezdődik a magyar nyelvi feladatlappal - mondta az Inforádiónak Dugasz János, az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok főosztályának vezetője. 45 perces a feladatlap, majd egy rövid szünet után kell megírni az ugyancsak 45 perces matematika feladatlapot.

„A javítókulcsokat délután egy órakor adjuk át az iskoláknak, ők akkor kezdhetik meg a javítást, és vannak olyan iskolák, akik már szombat délután ki is javítják az összes dolgozatot”

– tette hozzá. Ezután néhány napon belül lehetőséget biztosítanak a szülők és a diákok számára, hogy megnézzék a javítást. Ha valaki hibát tapasztal, az iskola vezetőjének, vagy az ott felügyelő tanárnak kell jeleznie, hogy nem ért egyet a javítással. Ha a szülő meglátása jó volt, akkor az iskola korrigálja ezt a javítást, és több pontja lesz a diáknak. Ha nem tudnak megegyezni, akkor a szülőnek joga van fellebbezést benyújtani az iskolán keresztül az Ooktatási Hivatalnak, ebben az esetben a hivatal szakértői fogják elbírálni a dolgozat vitatott részét, és eldöntik, hogy jár-e a többletpont.

Akik egészségügyi ok vagy más alapos indok miatt szombaton nem tudnak részt venni a felvételin, azok február 3-án 14 órakor pótolhatják.

Összessen körülbelül 70 ezer diák jelentkezett. A pontos létszám akkor derül ki, amikor már megírták a felvételit a diákok.

A 70 ezer jelentkezőből körülbelül

  • 52 900-an 9. évfolyamra jelentkeznek,
  • 11 ezren szeretnének hat évfolyamos gimnáziumba menni,
  • 6400 gyerek szeretne 8 évfolyamos képzésben részt venni.

A Nemzeti Pedagóguskar elnöke azt kéri a szülőktől, hogy ne fokozzák a nyomást a 10-12 éves gyerekeiken, akik a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba jelentkeztek.

Egy vizsgahelyzet normál esetben is izgalmakkal jár. Természetesen fokozottan igaz ez azokra, akik még nem kerültek sohase ilyen helyzetbe, és egy picit jobb felkészültséggel bírnak azok, akik esetleg korábban is részt vettek már ilyen vizsgákon sport vagy valamiféle művészeti tánc, zene kapcsán – mondta el Horváth Péter, a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója.

„Mivel ez egy nagyon izgatott helyzet, azt tanácsolnám minden szülőnek, hogy ne fokozza a nyomást, hanem inkább próbálja megértetni a diákkal, hogy azért ez nem az életének olyan sorsdöntő mozzanata, ami végképp eldöntené az ő jövőjét”

– hangsúlyozta, hozzátéve: „azt is javasolnám mindenkinek, hogy pénteken délután, este már ne oldogasson meg feladatsorokat, lapozzon esetleg bele. Lehetőség szerint ugyanúgy próbálja azt a napot eltölteni, mint máskor. Tudom, hogy ez teljesen ugyanúgy nem lehetséges, izgalmak mindenképp lesznek, de lehetőség szerint inkább kipihenten jöjjön a diák szombaton a felvételire” – mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke az InfoRádióban, hozzátéve: ha például egy negyedikes gyereknek nem sikerül a felvételi, akkor hatodik után megpróbálhatja újra, vagyis nem az élete múlik a felvételin.

A középsikolai felvételi mellett az InfoRádió Arénájában a felsőfokú felvételiről is volt szó:

közoktatás

felvételi

középiskolák

