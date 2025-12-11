ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 11. csütörtök
Diákok a középszintû magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán a budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban 2025. május 5-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

MCC: megjelent a 2026-os Országos Gimnázium Rangsor

Infostart / MTI

Megjelent a 2026-os évre vonatkozó, legfrissebb oktatási adatokra épülő Országos Gimnáziumi Rangsor. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) együttműködésében létrehozott rangsor több mint 400 magyarországi gimnázium vizsgálatát követően a legjobb 100 intézményt, valamint Budapest és a vármegyék legjobb eredményeit elérő iskoláit mutatja be – közölte az MCC. A részletek a Mandiner különszámában.

Idén még több információ és kiegészítő alrangsor került a kiadványba, így a hagyományos, objektív teljesítményadatokra épülő százas rangsor mellett helyet kapott egy pedagógiai hozzáadott értéket vizsgáló alrangsor, valamint a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) közreműködésével megvalósuló Iskolai egészség és diáksport rangsor is.

Az országos listát idén is a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezeti - közölték.

Mint írták, az MCC-OH Országos Gimnáziumi Rangsor összeállításakor

több mint 400 iskolának az Oktatási Hivatalban rendelkezésre álló közhiteles adatait vizsgálták meg,

így alakult ki az érintett gimnáziumok TOP100-as sorrendje.

A rangsor célja a továbbtanuló diákok és szüleik döntésének adatokkal, segítő információkkal való támogatása, de egyben fontos visszajelzést nyújt az iskolák, tanárok és igazgatók számára is az elért teljesítményről.

A rangsor első tíz helyezettje:

  1. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – Budapest
  2. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium – Budapest
  3. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium – Budapest
  4. Lovassy László Gimnázium – Veszprém
  5. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium – Budapest
  6. Szent István Gimnázium – Budapest
  7. Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium – Budapest
  8. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium – Budapest
  9. Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium – Budaörs
  10. Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium – Budapest

Közölték azt is, hogy az elemzésnek a technikumok, szakgimnáziumok, valamint azok az intézmények, amelyekkel kapcsolatban az adatok teljeskörűen nem álltak rendelkezésre, nem képezték részét.

A módszertan, valamint az Oktatási Hivatal által biztosított közhiteles adatok együttesen megteremtették az objektív összehasonlítás lehetőségét.

Wittmann Zsolt, az MCC középiskolai rangsorért felelős vezetője az InfoRádiónak elmondta:

„az Országos Gimnázium rangsorban hét különböző indikátor mentén vizsgáltuk az intézményeket.

Ebből kettő úgynevezett hírnév, presztízs indikátor, amely az adott iskoláknak a keresettségét mutatja. Ez a gimnáziumba jelentkezők aránya, valamint a középiskolába jelentkezők felvételi pontszámát jelenti, a többi pedig úgynevezett objektív teljesítmény indikátornak tekinthető, tehát ezek már az adott gimnáziumoknak a teljesítményét mutatók lehetnek. Ezek az országos kompetenciamérés eredménye, az érettségi vizsgák átlaga, az emelt szintű érettségi vizsgák aránya, az OKTV eredmények, illetve a felsőoktatásban sikeresen továbbtanulóknak az aránya.”

Az indikátorok azonos súllyal vették figyelembe az érintett intézmények bizonyos szempontú társadalmi elismertségét, valamint a tanári munka és a tehetséggondozás eredményességét.

A tervek szerint a rangsor az elkövetkező években is további közösségi és diákjólléti mélyelemzésekkel, alrangsorokkal fejlesztve jelenik meg – tették hozzá.

A tavalyihoz képest részletesebb módszertani leírást is tartalmazó 2026-os rangsor a december 11-én megjelent Mandiner-különszámban olvasható,

további részletes adatok és rangsorolási lehetőségek a gimnaziumirangsor.hu oldalon érhetők el.

A 2025/26-os tanévben a legkiemelkedőbb gimnáziumi eredményeket elismerő díjátadó gála 2026. január 15-én kerül megrendezésre a Várkert Bazárban – áll a közleményben.

