MCC-gimnáziumrangsor – Wittmann Zsolt: sokat segítenek a tényszámok, de nem minden derül ki belőlük

Az MCC és az Oktatási Hivatal együttműködésében létrejött országos gimnáziumi rangsorban az ország több mint 400 gimnáziumát vizsgálták, közülük a legjobb 100-at publikálták végül. A rangsor a lehető legfrissebb oktatási adatokra épül, és a lehető legtöbb szempont alapján igyekezett vizsgálni az intézményeket.

A legjobb eredményeket produkáló iskolák mellett egyébként a budapesti, valamint a vármegyei legeredményesebb iskolákat is beemelték a kiadványba.

Mint az InfoRádiónak nyilatkozva Wittmann Zsolt, az MCC középiskolai rangsorért és kapcsolatokért felelős vezetője elmondta, a legjobb tíz helyezett közé egy vidéki, valamint kilenc budapesti gimnázium került be, a dobogóra első helyen ebben az évben is a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium került, a második helyen az ELTE Radnóti Miklós Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium került, harmadikként a békásmegyeri Veres Péter Gimnázium végzett meg idén.

A legjobb vidéki gimnázium a negyedik helyezést szerezte meg: Lovassy László Gimnázium, Veszprém.

A gimnáziumi rangsor hét különböző indikátor mentén állt össze:

az iskolába jelentkezők aránya az iskolába jelentkezők felvételi pontszáma az országos kompetenciamérés eredménye az érettségi vizsgák átlaga emelt szintű érettségik átlaga, aránya OKTV-eredmények a felsőoktatásba sikeresen továbbmenők aránya.

A legjobb száz intézmény között 43 budapesti, de 15 intézmény a közvetlen környezetben van, a Pesten kívüli vármegyék jellemzően 3-5 intézménnyel kerültek be, és majdnem minden vármegyének van a legjobb 100-hoz tartozó iskolája.

Azoknak az intézményi vezetőknek, akik a listát látva szomorkodnak, Wittmann Zsolt azt javasolja, nézzék a szempontok mentén született eredményeket, mert intézményfejlesztési tervekkel akár már egy év alatt is lehet javítani az eredményeken.

A rangsor Wittmann Zsolt szerint megkönnyítheti a családok döntését arról, melyik iskolában tanuljon tovább a gyermek, a vizsgálat többféle szempontja pedig abban segít, hogy ha speciális egy-egy szülő preferenciája, még jobban választhasson. Nem minden szülő keresi például a „number one” iskolát, míg lehetnek, akik azt nézik, hogy tanulmányi versenyek alapján vagy épp a továbbtanulás esélyei szempontjából mely iskola a legjobb.

Azt is javasolja, hogy az iskolákról még e rangsor ismeretén kívül is érdemes még tájékozódni, az intézmény szellemisége, lelkisége, a közösség hozzáadott ereje nem mindig kimutatható számokban.