2025. december 11. csütörtök Árpád
Nyitókép: Pixabay

MCC-gimnáziumrangsor – Wittmann Zsolt: sokat segítenek a tényszámok, de nem minden derül ki belőlük

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Megjelent a 2026-os évre vonatkozó, legfrissebb oktatási adatokra épülő Országos Gimnáziumi Rangsor. A Mathias Corvinus Collegium és az Oktatási Hivatal együttműködésében létrehozott rangsor, több mint 400 magyarországi gimnázium vizsgálatát követően, a legjobb 100 intézményt, valamint Budapest és a vármegyék legjobb eredményeit elérő iskoláit mutatja be. A részletekről Wittmann Zsolt, az MCC középiskolai rangsorért és kapcsolatokért felelős vezetője beszélt az InfoRádióban.

Az MCC és az Oktatási Hivatal együttműködésében létrejött országos gimnáziumi rangsorban az ország több mint 400 gimnáziumát vizsgálták, közülük a legjobb 100-at publikálták végül. A rangsor a lehető legfrissebb oktatási adatokra épül, és a lehető legtöbb szempont alapján igyekezett vizsgálni az intézményeket.

A legjobb eredményeket produkáló iskolák mellett egyébként a budapesti, valamint a vármegyei legeredményesebb iskolákat is beemelték a kiadványba.

Mint az InfoRádiónak nyilatkozva Wittmann Zsolt, az MCC középiskolai rangsorért és kapcsolatokért felelős vezetője elmondta, a legjobb tíz helyezett közé egy vidéki, valamint kilenc budapesti gimnázium került be, a dobogóra első helyen ebben az évben is a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium került, a második helyen az ELTE Radnóti Miklós Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium került, harmadikként a békásmegyeri Veres Péter Gimnázium végzett meg idén.

A legjobb vidéki gimnázium a negyedik helyezést szerezte meg: Lovassy László Gimnázium, Veszprém.

A gimnáziumi rangsor hét különböző indikátor mentén állt össze:

  1. az iskolába jelentkezők aránya
  2. az iskolába jelentkezők felvételi pontszáma
  3. az országos kompetenciamérés eredménye
  4. az érettségi vizsgák átlaga
  5. emelt szintű érettségik átlaga, aránya
  6. OKTV-eredmények
  7. a felsőoktatásba sikeresen továbbmenők aránya.

A legjobb száz intézmény között 43 budapesti, de 15 intézmény a közvetlen környezetben van, a Pesten kívüli vármegyék jellemzően 3-5 intézménnyel kerültek be, és majdnem minden vármegyének van a legjobb 100-hoz tartozó iskolája.

Azoknak az intézményi vezetőknek, akik a listát látva szomorkodnak, Wittmann Zsolt azt javasolja, nézzék a szempontok mentén született eredményeket, mert intézményfejlesztési tervekkel akár már egy év alatt is lehet javítani az eredményeken.

A rangsor Wittmann Zsolt szerint megkönnyítheti a családok döntését arról, melyik iskolában tanuljon tovább a gyermek, a vizsgálat többféle szempontja pedig abban segít, hogy ha speciális egy-egy szülő preferenciája, még jobban választhasson. Nem minden szülő keresi például a „number one” iskolát, míg lehetnek, akik azt nézik, hogy tanulmányi versenyek alapján vagy épp a továbbtanulás esélyei szempontjából mely iskola a legjobb.

Azt is javasolja, hogy az iskolákról még e rangsor ismeretén kívül is érdemes még tájékozódni, az intézmény szellemisége, lelkisége, a közösség hozzáadott ereje nem mindig kimutatható számokban.

Belföld    MCC-gimnáziumrangsor – Wittmann Zsolt: sokat segítenek a tényszámok, de nem minden derül ki belőlük

oktatás

iskola

gimnázium

mcc

wittmann zsolt

