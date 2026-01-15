MCC-gála: átadták a legjobb gimnáziumoknak járó díjakat

A Várkert Bazárban tartott díjátadón az ország és a vármegyék legjobb középiskoláit is díjazták. A rangsort a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezeti. Az eseményen Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója a teljesítményorientáció és a közösségépítés fontosságát, Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár pedig a szakmai alapon készített rangsorok jelentőségét emelte ki.

Szalai Zoltán főigazgató az eseményen Carl Sagan amerikai tudós gondolatait idézve úgy fogalmazott,

„a tudomány több, mint ismeretek összessége, a tudomány egy gondolkodásmód.”

Hozzátette, hasonlóképpen gondolkozik a középiskolai rangsorról, amely a magyar oktatást, a diákokat segíti. Kiemelte azt is, hogy abban a világban, amelyben élünk, fontos az egészséges teljesítményorientáció. Ez már megvan oktatási rendszerünkben, de megtartása, fejlesztése, adaptálása a kor kihívásaihoz különösen fontos. Mivel egyre nagyobbak a társadalmi mozgások, a szakmai siker eléréséhez „igenis jónak kell lenni”, tudással kell rendelkezni – fogalmazott. Kiemelte azt is, hogy a közösségépítés, az együttlét öröme egy „nagyon fontos nevelőerő”, amelyet használhatunk a folyamatos fejlesztésben.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úgy véli, a rangsormentes világot már „rég magunk mögött hagytuk”. Nem az a helyes kérdés, hogy szabad-e rangsort készíteni, hanem hogy milyet, és milyen szempontok szerint szabad – tette hozzá. Kiemelte, rendkívül sok adat képződik az oktatási rendszerben, amelyek idősorosan rendelkezésre is állnak. Ezek közül szükséges kiválasztani a relevánsakat, tudományos alapon, de szubjektív döntések eredményeképpen.

Hozzátette, kifejezetten örül annak, hogy

új szempontok is megjelentek. Ilyen például az egészségindex,

amely a NETFIT-adatokból és a diáksport-mutatókból generálható. „Nagyon innovatív” megközelítés ez, amelyet érdemes továbbgondolni – fogalmazott.

Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke emlékeztetett, Klebelsberg Kuno korábbi vallás- és közoktatásügyi miniszter számára az iskola nem adminisztratív intézmény volt, hanem nemzetstratégiai műhely. Olyan tér tehát, ahol az egyszerűbb származású paraszti, illetve a polgári vagy értelmiségi háttérből érkezők egyaránt esélyt kaphatnak arra, hogy tudásukkal szolgálják a magyar nemzetet.

Elmondta, ebben az értelemben Klebelsberg gondolkodása ma is aktuális, hiszen az esélyteremtés, a kiválóság és a nemzeti felelősség egységét hirdette, ahogyan most is. Hozzátette továbbá, hogy a mai kiváló gimnáziumok a szakmai igényességet képviselik.

Ján Figeľ, az Európai Unió korábbi biztosa egyebek mellett azt is kiemelte, hogy az olyan innovatív társadalmak, mint amilyenné Magyarország is válhat, egyesítik a tehetséget, a technológiát és a toleranciát. A Mathias Corvinus Collegium vendégoktatója hozzátette, az iskolákban meg kell tanítani a fiatalokat arra, hogyan jussanak előrébb, hogyan szerezzék meg a tudást. Emellett ugyanakkor fontos a bölcsesség is, megkülönböztetni a jót a rossztól, a hasznosat a haszontalantól – fogalmazott.