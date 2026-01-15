ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.35
usd:
332.05
bux:
120679.89
2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) fõigazgatója (b), mellette Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal (OH) elnöke (b2) és Magyarország 10 legjobb gimnáziumának képviselõi az országos gimnáziumi rangsor díjátadó gálán, az MCC és az OH közös rendezvényén a Várkert Bazárban 2026. január 15-én.
Nyitókép: Soós Lajos, MTI/MTVA

MCC-gála: átadták a legjobb gimnáziumoknak járó díjakat

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal közösen készítette el a rangsort, 400 gimnáziumot értékelve. A rangsor élén a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium áll.

A Várkert Bazárban tartott díjátadón az ország és a vármegyék legjobb középiskoláit is díjazták. A rangsort a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezeti. Az eseményen Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója a teljesítményorientáció és a közösségépítés fontosságát, Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár pedig a szakmai alapon készített rangsorok jelentőségét emelte ki.

Szalai Zoltán főigazgató az eseményen Carl Sagan amerikai tudós gondolatait idézve úgy fogalmazott,

„a tudomány több, mint ismeretek összessége, a tudomány egy gondolkodásmód.”

Hozzátette, hasonlóképpen gondolkozik a középiskolai rangsorról, amely a magyar oktatást, a diákokat segíti. Kiemelte azt is, hogy abban a világban, amelyben élünk, fontos az egészséges teljesítményorientáció. Ez már megvan oktatási rendszerünkben, de megtartása, fejlesztése, adaptálása a kor kihívásaihoz különösen fontos. Mivel egyre nagyobbak a társadalmi mozgások, a szakmai siker eléréséhez „igenis jónak kell lenni”, tudással kell rendelkezni – fogalmazott. Kiemelte azt is, hogy a közösségépítés, az együttlét öröme egy „nagyon fontos nevelőerő”, amelyet használhatunk a folyamatos fejlesztésben.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úgy véli, a rangsormentes világot már „rég magunk mögött hagytuk”. Nem az a helyes kérdés, hogy szabad-e rangsort készíteni, hanem hogy milyet, és milyen szempontok szerint szabad – tette hozzá. Kiemelte, rendkívül sok adat képződik az oktatási rendszerben, amelyek idősorosan rendelkezésre is állnak. Ezek közül szükséges kiválasztani a relevánsakat, tudományos alapon, de szubjektív döntések eredményeképpen.

Hozzátette, kifejezetten örül annak, hogy

új szempontok is megjelentek. Ilyen például az egészségindex,

amely a NETFIT-adatokból és a diáksport-mutatókból generálható. „Nagyon innovatív” megközelítés ez, amelyet érdemes továbbgondolni – fogalmazott.

Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke emlékeztetett, Klebelsberg Kuno korábbi vallás- és közoktatásügyi miniszter számára az iskola nem adminisztratív intézmény volt, hanem nemzetstratégiai műhely. Olyan tér tehát, ahol az egyszerűbb származású paraszti, illetve a polgári vagy értelmiségi háttérből érkezők egyaránt esélyt kaphatnak arra, hogy tudásukkal szolgálják a magyar nemzetet.

Elmondta, ebben az értelemben Klebelsberg gondolkodása ma is aktuális, hiszen az esélyteremtés, a kiválóság és a nemzeti felelősség egységét hirdette, ahogyan most is. Hozzátette továbbá, hogy a mai kiváló gimnáziumok a szakmai igényességet képviselik.

Ján Figeľ, az Európai Unió korábbi biztosa egyebek mellett azt is kiemelte, hogy az olyan innovatív társadalmak, mint amilyenné Magyarország is válhat, egyesítik a tehetséget, a technológiát és a toleranciát. A Mathias Corvinus Collegium vendégoktatója hozzátette, az iskolákban meg kell tanítani a fiatalokat arra, hogyan jussanak előrébb, hogyan szerezzék meg a tudást. Emellett ugyanakkor fontos a bölcsesség is, megkülönböztetni a jót a rossztól, a hasznosat a haszontalantól – fogalmazott.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    MCC-gála: átadták a legjobb gimnáziumoknak járó díjakat

maruzsa zoltán

szalai zoltán

brassói sándor

mcc

ján figeľ

gimnáziumi rangsor

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
MCC-gimnáziumrangsor – Wittmann Zsolt: sokat segítenek a tényszámok, de nem minden derül ki belőlük
MCC-gimnáziumrangsor – Wittmann Zsolt: sokat segítenek a tényszámok, de nem minden derül ki belőlük
Megjelent a 2026-os évre vonatkozó, legfrissebb oktatási adatokra épülő Országos Gimnáziumi Rangsor. A Mathias Corvinus Collegium és az Oktatási Hivatal együttműködésében létrehozott rangsor, több mint 400 magyarországi gimnázium vizsgálatát követően, a legjobb 100 intézményt, valamint Budapest és a vármegyék legjobb eredményeit elérő iskoláit mutatja be. A részletekről Wittmann Zsolt, az MCC középiskolai rangsorért és kapcsolatokért felelős vezetője beszélt az InfoRádióban.
Átadták az MCC megújult szolnoki képzési központját, és további nagy beruházások is zajlanak
Átadták az MCC megújult szolnoki képzési központját, és további nagy beruházások is zajlanak
A Mathias Corvinus Collegium tíz éve kezdte meg tehetséggondozó tevékenységét Szolnokon, ahol már mintegy 200 diák tanul. Mostantól a legmodernebb körülmények között zajlik az oktatás. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója az InfoRádióban elmondta: valamennyi központjuk nyitott kulturális tér, ahová minden érdeklődőt várnak korsztálytól függetlenül. Arról is beszélt, hol várhatók még hasonló beruházások a közeljövőben.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor a furkósbotról és a Trump-paradoxonról: „Donald Trump kétszer lépte át a saját vörös vonalát”

Csizmazia Gábor a furkósbotról és a Trump-paradoxonról: „Donald Trump kétszer lépte át a saját vörös vonalát”
Donald Trump amerikai elnök leginkább Ukrajna és a vámpolitika esetében lépte át a saját maga által felvázolt vörös vonalakat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmazia Gábor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársa szerint Donald Trump külpolitikai lépései inkább elbizonytalanították a szavazóit, semmint újakat hoztak volna mellé.
 

Közel-Kelet-szakértő: egy iráni háború rendkívül kockázatos lenne most az Egyesült Államoknak

A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot” a Fehér Házban

Fordulat az USA-ban: felfüggesztik a vízumok elbírálását több tucatnyi ország felé

Német katonák landoltak Grönlandon a Dániával való szolidaritás jegyében

Napelemes pályázat: február 2-től lehet jelentkezni, kijöttek a részletek

Napelemes pályázat: február 2-től lehet jelentkezni, kijöttek a részletek

A kormány honlapján kijöttek a pályázat részletei: minden, már napelemmel rendelkező, vagy annak telepítését vállaló család 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphat energiatároló rendszerek telepítésére. Egy két és fél oldalas formanyomtatványt kell kitölteni, a pályázatot február 2-től lehet benyújtani.
 

Változás a 13. és 14. havi nyugdíj folyósításánál!

Csütörtöktől kézbesítik a postások a megemelt januári nyugdíjakat

Kormányinfó: Nemzeti Petíciót indít a kormány

Robert Fico ígéretet tett a magyarországi kampánnyal kapcsolatban

Felsorolta a kormány, milyen pénzeket kérhet Ukrajna támogatására az EU Magyarországtól

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.16. péntek, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Videó: bevetést hajtottak végre az amerikai elitkatonák – Lecsapott a Déli Lándzsa műveleti csoport

Videó: bevetést hajtottak végre az amerikai elitkatonák – Lecsapott a Déli Lándzsa műveleti csoport

Lefoglalt az amerikai haderő egy újabb tankerhajót a Karib-tengeren, melyet azzal vádolnak, hogy megsértette a venezuelai blokádot. A bevetésről felvételt tett közzé az amerikai déli műveleti parancsnokság.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Díjat emel a Spotify: ez sok előfizetőnek fájni fog

Díjat emel a Spotify: ez sok előfizetőnek fájni fog

A Spotify csütörtökön közölte, hogy egy dollárral, 12,99 dollárra emeli a prémium előfizetés havi díját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
European military personnel arrive in Greenland as Trump says US needs island

European military personnel arrive in Greenland as Trump says US needs island

France says a small military contingent has arrived and more forces will be there in the coming days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 15. 18:04
Orbán Viktor meglepetésvendég volt
2026. január 15. 16:02
Választások: kiderült egy sor határidő a pártoknak és az átjelentkezőknek is
×
×
×
×