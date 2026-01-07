Extrém hidegre és hófúvásra figyelmeztet a HungaroMet – a nap hírei

Extrém hidegre és hófúvásra figyelmeztet holnapra a HungaroMet. A nyugati határszélen mínusz 15, helyenként mínusz 20 Celsius-fokra is számítani kell. Továbbra sincs elzárt település az országban, és a közműszolgáltatás is mindenhol megfelelően működik.

A szociális intézményekben életbe lépett a vörös kód, a rendőrség pedig országszerte megerősített szolgálattal dolgozik. Az E.ON közölte, elhalasztja a nagyobb, tervezett üzemszüneteket. A közlekedési miniszter úgy döntött, a személyszállítás biztosítása érdekében visszafogják a vasúti teherforgalmat a havazás legintenzívebb időszakában.

Rendkívüli munkaszünetnek nyilvánítaná a mostani, munkanapnak számító szombatot a Tisza elnöke. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta: felkéri a kormányt, hogy döntsön erről. Szombaton a január 2.-ai szabadnapot kellene ledolgozni.

Álhírnek minősítette az Alkotmánybíróság azokat az állításokat, amelyek szerint a testületnél az elnöki rendszerre történő áttérésen dolgoznának. A testület Magyar Péter újévi beszédének egyik mondatára reagált.

A nemzetgazdasági miniszter úgy számol, hogy az év első felében a fogyasztás, de a második félévben már a beruházások fogják hajtani a GDP-t. Nagy Márton az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: a piac és a kormány várakozásai nincsenek messze egymástól: a piac 2 és 3 közötti, a kormány pedig 3,1 százalékos növekedéssel számol.

Meghirdette az 1 milliárd eurós reptéri gyorsvasút-fejlesztés nemzetközi közbeszerzési pályázatát az állam, amely február 6-ig várja a jelentkezéseket. A projekt 27 kilométer vasútvonalat, két felüljárót és egy föld alatti ferihegyi megállót tartalmaz. Az első szakasz 2031-re készülhet el, a teljes fejlesztés pedig 2034-re valósulhat meg.

Csaknem 1500 kisgyermekes család kap háztartásonként 120 ezer forintos fűtéstámogatást az ország 130 legszegényebb kistelepülésén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat programjában. A 170 millió forint értékű támogatást havi részletekben töltik fel az előre fizetős villanyórákra.

Novemberben több mint 4,6 millióan dolgoztak Magyarországon, ezzel 4 éves mélypontra süllyedt a foglalkoztatottak száma. A munkanélküliek száma 8 ezer fővel csökkent, a ráta 4,4 százalékra mérséklődött.

Szigorodott a tejfölökre vonatkozó szabályozás. Januártól már csak az élőflórás termék viselheti ezt a nevet. A nem élőflórás savanyú tej- és tejszínkészítményeket zsírtartalmuk szerint sorolják be 10 százalék alattinak vagy felettinek.

A kormány elutasítja Brüsszel legújabb döntését, amely szerinte közvetlen konfrontációt kockáztat Oroszországgal – közölte a kormányülés szünetében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint a nyugat-európai országok Ukrajnában tervezett katonai jelenléte rendkívül veszélyes, és Magyarország feladata megvédeni lakosságát ettől a háborútól.

Nem állítja le a meglévő lőszerbeszerzési programot Ukrajna számára Csehország, de pénzt már nem ad erre a célra – erősítette meg a miniszterelnök. Andrej Babis azután beszélt erről, hogy Párizsban részt vett az úgynevezett tettrekészek koalíciójának tanácskozásán.

A francia külügyminiszter szerint Európa válaszlépéseket készít elő az Egyesült Államok megfélemlítő nyilatkozatai miatt, amelyek Donald Trump Grönland megszerzésére irányuló terveihez kapcsolódnak. A Fehér Ház közölte, hogy az amerikai elnök több lehetőséget fontolgat Grönland megszerzésére, beleértve a katonai beavatkozást is.

Már két, szankciókkal sújtott olajszállító hajó lefoglalását jelentette be az Egyesült Államok. Az amerikai hadügyminisztérium egységei ellenállás nélkül tartóztatták fel a Sophia olajszállító tankert a Karib-tengeren. Több mint két hét üldözés után pedig lefoglaltak egy orosz zászló alatt közlekedő olajszállító hajót az Atlanti-óceánon.

Venezuelai olajat foglal le és értékesít az Egyesült Államok – jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a venezuelai ideiglenes hatóságok 30 és 50 millió hordó, szankció alatt álló olajat adnak át az Egyesült Államoknak. Eközben az ideiglenes venezuelai elnök visszautasította, hogy bármilyen külföldi hatalom irányítaná az országot.

Közösen lépnek fel a gazdák érdekeiért Brüsszellel szemben a visegrádi négyek – jelentette ki a V4-ek találkozóján Nagy István agrárminiszter. A magyar álláspont szerint meg kell őrizni az uniós agrártámogatási rendszert és a gazdáknak járó forrásokat, mert az élelmezésbiztonság nem lehet politikai játszmák része.

Helyreállt az áramszolgáltatás Berlin délnyugati kerületeiben, ahol szombat hajnal óta 45 és félezer háztartásban és 2200 ipari létesítményben volt áramszünet. A gyújtogatásos akció elkövetését a Vulkán nevű szélsőbaloldali aktivista csoport vállalta magára.

Havazás okoz fennakadást a belgiumi és a holland légiközlekedésben. Emellett a vasúti- és közúti forgalomban is késésekre kell számítani. A brüsszeli Zaventem repülőtéren eddig 40, az amszterdami Schiphol légikikötőben több mint 700 járatot töröltek, miközben Belgiumban narancssárga riasztás van érvényben. Horvátországban is jelentős fennakadások vannak a vasúti közlekedésben az intenzív havazás és a sínekre dőlt fák miatt.

Ezrek búcsúztatták Brigitte Bardot-t a dél-franciaországi Saint-Tropez templomában rendezett gyászszertartáson. A fimsztárt a Francia Riviérán fekvő város tengerparti temetőjében temették el.