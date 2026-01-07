ARÉNA - PODCASTOK
Brigitte Bardot egykori francia filmszínésznõt, majd állatvédõt ábrázoló fényképek elõtt tisztelõi a mûvésznõ gyászszertartásának helyszíne, a saint-tropezi Miasszonyunk Mennybemenetele templom közelében 2026. január 7-én. Brigitte Bardot december 28-án, 91 éves korában hunyt el.
Nyitókép: Sebastien Nogier

Örök nyugalomra helyezték Brigitte Bardot-t – képek

Infostart / MTI

Ezrek búcsúztatták Brigitte Bardot-t szerdán a dél-franciaországi Saint-Tropez település Notre-Dame de l’Assomption templomában rendezett gyászszertartáson, mielőtt a Francia Riviérán fekvő város tengerparti temetőjében, a francia fimsztár állatvédő alapítványa által szervezett zártkörű temetés keretében örök nyugalomra helyezték.

A francia országos televízók által élőben, a helyszínen pedig kivetítőkön közvetített búcsúztatás kezdetén a filmsztár rattannal borított koporsóját fia fogadta a kikötőváros híres temploma előtt, akivel Brigitte Bardot életében összetett és konfliktusos kapcsolatot ápolt.

A temetési konvoj a tisztelők tapsának kíséretében haladt át a kisváros kikötőjén, mielőtt a templomhoz érkezett, ahova csak a Brigitte Bardot Alapítvány által meghívottak léphettek be a szertartásra, többi között Mireille Mathieu énekesnő, Paul Belmondo, a néhai Jean-Paul Belmondo filmsztár fia, Paul Watson bálnavédő és Marine Le Pen, a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés vezéralakja.

Saint-Tropez, 2026. január 7. Brigitte Bardot egykori francia filmszínésznõ, majd állatvédõ saint-tropezi gyászszertatásának tévéközvetítését nézik tisztelõi óriáskivetítõn Saint-Tropezben 2026. január 7-én. Brigitte Bardot december 28-án, 91 éves korában hunyt el. MTI/EPA/Sebastien Nogier
Saint-Tropez, 2026. január 7. Brigitte Bardot egykori francia filmszínésznõ, majd állatvédõ saint-tropezi gyászszertatásának tévéközvetítését nézik tisztelõi óriáskivetítõn Saint-Tropezben 2026. január 7-én. Brigitte Bardot december 28-án, 91 éves korában hunyt el. MTI/EPA/Sebastien Nogier

A koporsót ezután Vincenzo Bellini Norma című operája híres áriájának, a Casta Divának dallamára Maria Callas előadásában vitték be a meleg színekkel borított festői épületbe, ahol a filmsztár nagyméretű portréja mellé helyezték el.

A sztár felhajtásoktól mentes, egyszerű búcsúztatást szeretett volna, rusztikus, színes virágokkal és egy szűkített vendéglistával, amelyet a hozzátartozói és az állatvédő alapítványa állítottak össze. Brigitte Bardot alapítványát az állatvédelem, élete nagy ügye céljából hozta létre, amelyért röviddel negyvenedik életéve előtt otthagyta a filmezést.

Fia, a 65 éves Nicolas-Jacques Charrier egy mimózavirágokból álló koszorút helyezett el a koporsónál, amelynek egyetlen felirata ez volt: Anyának.

Saint-Tropez, 2026. január 7. Brigitte Bardot egykori francia filmszínésznõ, majd állatvédõ koporsóját a gyászszertatásának végén kiviszik a saint-tropezi Miasszonyunk Mennybemenetele templomból 2026. január 7-én. Brigitte Bardot december 28-án, 91 éves korában hunyt el. MTI/EPA/Sebastien Nogier
Saint-Tropez, 2026. január 7. Brigitte Bardot egykori francia filmszínésznõ, majd állatvédõ koporsóját a gyászszertatásának végén kiviszik a saint-tropezi Miasszonyunk Mennybemenetele templomból 2026. január 7-én. Brigitte Bardot december 28-án, 91 éves korában hunyt el. MTI/EPA/Sebastien Nogier

Az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy a lányaival és unokáival Oslóban élő Nicolas-Jacques Charrier jelen lesz-e anyja temetésén, akivel távolságtartó volt a viszonya. Brigitte Bardot soha nem tagadta, hogy hiányoztak belőle az anyai ösztönök, és a fia felnevelését apjára, Jacques Charrier színészre hagyta, aki szeptemberben hunyt el.

Az ünnepségen felcsendült a Panis Angelicus, Mireille Mathieu előadásában, valamint Chico és a Gipsy Kings gitárjátéka, akik lelki testvérüknek tartották Brigitte Bardot-t.

A búcsúztatáson felolvasták Brigitte Bardot Los Angelesben élő 87 húga, Mijanou üzenetét is, aki nem tudott elutazni a temetésre.

„Érzem örömteli és boldog jelenlétedet. Kérlek, maradj velem, amíg csatlakozom hozzád!” – írta a sztár húga.

Saint-Tropez, 2026. január 7. Brigitte Bardot egykori francia filmszínésznõ, majd állatvédõ (képe a háttérben) gyászszertartásának helyszíne, a saint-tropezi Miasszonyunk Mennybemenetele templom elõtt állnak tisztelõi 2026. január 7-én. Brigitte Bardot december 28-án, 91 éves korában hunyt el. MTI/EPA/Sebastien Nogier
Saint-Tropez, 2026. január 7. Brigitte Bardot egykori francia filmszínésznõ, majd állatvédõ (képe a háttérben) gyászszertartásának helyszíne, a saint-tropezi Miasszonyunk Mennybemenetele templom elõtt állnak tisztelõi 2026. január 7-én. Brigitte Bardot december 28-án, 91 éves korában hunyt el. MTI/EPA/Sebastien Nogier

A francia kormányt Aurore Bergé, a nemek közötti egyenlőségért felelős miniszteri küldött képviselte. Emmanuel Macron államfő, akit a színésznő nem kedvelt, feleségével együtt egy nagy koszorút küldött a búcsúztatásra.

A templomból a koporsót egy fehér halottaskocsiban vitték a tengerparti temetőbe, ahol zártkörű temetésen, a Földközi-tengerre néző családi krpitában helyezték el, nem messze a La Madrague nevű tengerparti egykori halásztanyától, ahol Brigitte Bardot élt és meghalt.

A Citadella lábánál található temető a Földközi-tengerre néz. Brigitte Bardot olyan hírességek mellett nyugszik, mint első férje, Roger Vadim.

Brigitte Bardot utolsó férje, Bernard d'Ormale, a Nemzeti Tömörülést alapító Jean-Marie Le Pen korábbi tanácsadója a Paris-Match magazinnak adott interjújában elmondta, hogy a volt filmsztár rákban halt meg, amelynek típusát nem részletezte.

„Nagyon jól víselte a két műtétet, amelyen a rák kezelése kapcsán esett át” – mondta. „Mindig, mindenáron vissza akart térni a La Madrague-ba. De ott bonyolultabb volt a helyzet, különösen a tartós hátfájás miatt, amely szenvedést okozott és kimerítette” – tette hozzá.

Bernard d’Ormale azt mondta, hogy december 28-án hajnalig fogta a felesége kezét, amikor meghalt, „körülvéve a mindenek felett szeretett állatok által, és általam, aki szerettem őt”.

„Béke, nyugalom... áradt az arcáról. És ismét rendkívül szép lett, mint fiatalkorában” – mondta a férje.

