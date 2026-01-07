ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.8
usd:
329.26
bux:
0
2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
2023. december 11-én Caracasban készített kép Delcy Rodríguez venezuelai alelnökrõl. 2026. január 3-án Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy amerikai katonák elfogták és repülõgéppel az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt és a feleségét, Cilia Florest.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Rayner Pena

Az átmeneti venezuelai államfő egyenesen azt állítja: nincs külföldi irányítás

Infostart / MTI

Az amerikai támadás és Caracas bombázása ellenére a venezuelai lakosság „kitartó és tettre kész", hogy megvédje az országot, legalábbis Delcy Rodríguez szerint.

Venezuela ideiglenes elnöke, Delcy Rodríguez helyi idő szerint kedden határozottan visszautasította, hogy bármilyen külföldi hatalom irányítaná az országot, miután az Egyesült Államok katonai műveletben elfogta Nicolás Maduro államfőt és feleségét.

„Venezuelát a venezuelai kormány irányítja, senki más; nincs külföldi szereplő, amely kormányozná az országot" - jelentette ki Rodríguez egy televíziós beszédben hírügynökségi jelentések szerint.

Rodríguez szerint az amerikai támadás és Caracas bombázása ellenére a venezuelai lakosság „kitartó és tettre kész", hogy megvédje az országot. Közölte: országos tüntetéseket szerveznek Maduro és felesége szabadon bocsátásáért, és hozzátette, hogy a támadás ellenére Venezuela továbbra is fenntartja termelési, ellátási és exportciklusait.

Caracas élesen reagált azokra az amerikai kijelentésekre, amelyek az Egyesült Államok vezető szerepét sugallták Venezuelában. Donald Trump korábban arról beszélt, hogy amerikai vállalatok újjáépítenék a venezuelai olajipart, sőt ideiglenes amerikai irányítást is említett. Ezt később külügyminisztere, Marco Rubio árnyalta, politikai változások kikényszerítéséről beszélve az olajblokád fenntartásával.

Rodríguez hétnapos állami gyászt rendelt el az amerikai katonai akció áldozatainak emlékére. A venezuelai fegyveres erők közlése alapján a támadásban legalább 24 venezuelai katona vesztette életét, míg Havanna szerint 32 kubai halt meg. Rodríguez a halottakat "mártíroknak" nevezte, és kijelentette: "Ez egy nép, amely nem adja fel" - fogalmazott.

Kezdőlap    Külföld    Az átmeneti venezuelai államfő egyenesen azt állítja: nincs külföldi irányítás

venezuela

amerikai egyesült államok

delcy rodríguez

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Brutális statisztika: 323 riasztás futott be a tűzoltókhoz egyetlen nap alatt, áramellátási zavarok vannak

Brutális statisztika: 323 riasztás futott be a tűzoltókhoz egyetlen nap alatt, áramellátási zavarok vannak
A katasztrófavédelem számokkal teletűzdelt posztot tett közzé szerda reggel az előző napról: már az önkéntes tűzoltók is a frontvonalban vannak, hóátfúvások miatt több út zárva, Szeged környékén áramkimaradások vannak, a figyelmeztetés pedig arról szól már, hogy akinek nem muszáj, el se induljon.
 

Nem a Móriczra megy a 6-os, friss érdekességek Budapest közlekedéséről

Elesett az M1-es, menekülni sem egyszerű

Jégbombáktól retteghetnek most az autósok

Abbamarad és újraindul, sőt – riasztás is érvényben van

Így induljunk el 20 centi havon vagy páncéljégen!

Este 8-ig fényes a Normafa

A magyar hó semmi: van, ahol mínusz negyven fok is van Európában

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!

Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!

Évek óta nem látott kemény havazás érkezett Magyarországra, ráadásul ma is tombolhat a tél hazánkban. Máris komoly forgalmi fennakadásokat eredményezett az időjárás, több vasútvonalon is hosszabb menetidőre lehet számítani, illetve több járat nem is indult el. Cikkünkben percről percre tudósítunk a magyarországi hóhelyzetről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölte a BKK: sok vonalon módosítani kell a havazás miatt, a 4/6-os villamos is érintett

Most közölte a BKK: sok vonalon módosítani kell a havazás miatt, a 4/6-os villamos is érintett

A BKK szerint Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak, síkosak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

It came as European allies rallied behind Denmark, which is pushing back against Trump's ambitions for the Arctic island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 7. 07:40
Válság – Pártoknak írt levélben ismerte el a gazdaság kritikus helyzetét a német kancellár
2026. január 7. 07:18
Feltörték az Európai Űrügynökség szervereit, egy fontos űrteleszkóp is érintett
×
×
×
×