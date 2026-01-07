ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Mínuszok és hófúvás: bejelentést tett az áramcég

Infostart / MTI

Az elhúzódó hideg időjárás és a várható további havazások miatt az E.ON Hungária Csoport elhalasztja a nagyobb, tervezett üzemszüneteket, ha nincs szükség azonnali beavatkozásra. A társaság a havazás és a hideg idején is fokozott készültséggel dolgozik a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartásán – közölte az E.ON szerdán az MTI-vel.

Jelezték a halaszthatatlan, az üzembiztonságot közvetlenül szolgáló tervezett munkálatokat elvégzik a későbbi, váratlan meghibásodások megelőzése érdekében.

A közlemény szerint a száraz hidegben hulló porhó közvetlenül nem tett kárt a vezetékekben, a szélsőséges időjárás azonban tartogathat meglepetéseket. Ezért a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest áramhálózatát üzemeltető vállalatcsoport igyekszik a lehető legkörültekintőbben felkészülni: szerelői téli munkavégzésre alkalmas eszközökkel dolgoznak fokozott készültségben. Több mint ezer szakember áll készenlétben, hogy a nap 24 órájában felügyelje a hálózatot.

A rendkívüli hidegben mindenki több áramot használ. A hatalmas terhelés miatt néha a védelmi rendszerek automatikusan lekapcsolnak.

Az ügyfelek is sokat segíthetnek az áramszünetek megelőzésében. Így javasolják egyenletes meleget tartani a lakásban, kerülve a termosztát gyakori állítgatását, a nagyobb fogyasztású gépek (mosógép, mosogatógép) nappali használatát.

Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy üzemzavar esetén a kritikus intézmények, így például a kórházak ellátása minden esetben elsőbbséget élvez.

Az E.ON Hungária Csoport folyamatos hálózatfejlesztéseivel hosszú távon is azon dolgozik, hogy az időjárásból és a fogyasztási szokásokból adódó szélsőségeket egyre rugalmasabban kezelje. Az tervezett munkák átütemezésében érintett ügyfeleket a megszokott tájékoztatási csatornákon keresztül értesíti a vállalatcsoport – olvasható az E.ON közleményében.

