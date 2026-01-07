Foglalkoztatási adatok: visszaesés, 2022-ben voltak ennyien utoljára

Felemás adatok érkeztek novemberben – mondja Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a foglalkoztatottak számát tekintve egyértelműen kedvezőtlen az adat, éves és havi alapon is visszaesés történt, miközben a munkanélküliségi ráta az éves alapon csökkent és így csökkent a munkanélküliek száma is, havi alapon azonban nem változott.

„Viszonylag alacsony, 4 millió 637 ezer fős foglalkoztatási számunk van, ami 2022 januárja óta nem látott alacsony szint, miközben éves alapon 42 ezer fővel, havi alapon pedig 37 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak száma, de a munkanélküliségben ez nem látszik” – jelezte a vezető közgazdász. Mint mondta: jól ismert a demográfiai probléma, miszerint érdemben csökken a munkaképes korúak száma. Novemberben az egy évvel korábbihoz képest 73 ezer fővel csökkent a létszám, ebből következik, hogy a foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma is egyszerre tudott csökkenni.

„Kevesebb a résztvevő a munkaerőpiacon, kevesebb résztvevőből kevesebben dolgoznak, de az is mindenképpen igaz, hogy a havi csökkenésben lehetnek szezonális hatások. Többször beszéltünk a gazdaság stagnálásáról, alacsony növekedéséről is. Ez abból a szempontból érdekes, hogy így a munkára, munkaerőre sincs feltétlenül akkora igény, bár ennek ellentmond az alkalmazotti statisztika, amiből az októberi a legújabb adatunk, ez viszont éves alapon 35 ezer fős bővülést jelent. Ez úgy lehetséges, hogy a munkaerőpiaci statisztikában a harmadik országból érkező munkavállalók nem feltétlenül vannak benne, sőt inkább nincsenek benne, tehát a külföldről érkező foglalkoztatottak száma növekszik, és ennek köszönhető az, hogy a foglalkoztatás összességében, tehát az alkalmazottak száma emelkedni tudott.”

A gazdaság állapota mindenképpen meghatározó tényező a foglalkoztatási adatok szempontjából, különösen talán az iparban, ahol egyébként az említett alkalmazotti statisztika is létszámcsökkenést mutat, de azért az is látszik, hogy összességében, van igény a munkavállalóra, csak ezt kevéssé tudják vagy akarják a cégek a magyar munkaerőpiacról fedezni – vélekdett Regős Gábor.

Reményfutamok

"A következő hónapokban reménykedünk, hogy az export egy kicsit fellendül, és ennek lesz munkaerőpiaci vonzata is, illetve, ami azért a következő hónapokban mindenképpen várható, a német gazdaság fellendülése. Több nagy gyár elkészül, fokozatosan termelésbe állnak, ennek mindenképpen van munkaerőigénye. Reméljük, hogy ez majd a munkaerőpiaci adatokon is visszaköszön, de itt is kérdés, hogy milyen arányban alkalmaznak majd magyar, illetve harmadik országbeli munkaerőt a cégek” – fogalmazott az elemző.