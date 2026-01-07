Andrej Babis: a béke kulcsa nem Európában, hanem Washingtonban van

Andrej Babis kedden este úgy fogalmazott: „Donald Trump nélkül soha nem lesz béke Ukrajnában”. Hangsúlyozta, hogy Európa önmagában nem képes lezárni a konfliktust, ezért az amerikai szerepvállalás megkerülhetetlen. A cseh miniszterelnök rendkívül jelentősnek nevezte a párizsi egyeztetést, amelyen összesen 37 ország vett részt.

Andrej Babis szerint ez volt eddig a legnagyobb találkozó ebben a formátumban. Elismeréssel szólt Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezéséről is, aki – mint mondta – igyekszik „visszahozni Európát a játékba”.

Ugyanakkor hangsúlyozta: Csehország szuverén ország, és nem minden kérdésben ért egyet a koalíció álláspontjával.

„Örülök, hogy jelen voltunk, és hogy van folytonosság, de ez nem jelenti azt, hogy mindent úgy látunk, mint az előző kormány”

– fogalmazott a cseh miniszterelnök.

Az Ukrajnának nyújtandó további segítséggel kapcsolatban Andrej Babis egyértelművé tette, hogy a cseh kormány nem kívánja a lőszer-kezdeményezést a cseh állami költségvetésből finanszírozni. „Cseh költségvetési pénzt nem adunk” – jelentette ki. Hozzátette: Csehország kész know-how-t és közvetítői szerepet biztosítani, a finanszírozást azonban más országoknak kell megoldaniuk. Emlékeztetett arra is, hogy az ország már most is jelentős terheket visel az ukrán menekültek befogadása miatt.

A katonai szerepvállalás kérdésében Andrej Babis határozott álláspontot képvisel. Kijelentette: Csehország semmilyen körülmények között nem küld katonákat Ukrajnába. Szerinte ebben a kérdésben nincs egyedül, hasonlóan gondolkodik például Lengyelország, Olaszország, Lettország és Magyarország is. A miniszterelnök szerint

a külföldi katonai jelenlétről szóló vita legfeljebb egy esetleges tűzszünet után kerülhet napirendre, de még akkor sem tervezik cseh katonák bevetését.

A párizsi tanácskozást a francia és a brit vezérkari főnökök tájékoztatója nyitotta meg az aktuális katonai helyzetről, valamint azokról a többnemzeti erőkről, amelyek Ukrajnába küldése egy, Oroszországgal is egyeztetett béketerv része lehetne. Ezt követően a résztvevő országok képviselői az Ukrajnának nyújtandó lehetséges segítségről, a biztonsági garanciákról és a tartós, igazságos béke esélyeiről egyeztettek.

Andrej Babis ezen a héten további külföldi útra is készül: csütörtökön első hivatalos látogatására Szlovákiába utazik miniszterelnökként. Találkozik Robert Fico kormányfővel, Peter Pellegrini államfővel és Richard Rasi házelnökkel. Andrej Babis célja a cseh–szlovák kapcsolatok javítása, valamint a visegrádi együttműködés újraélesztése.