ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.87
usd:
329.35
bux:
116472.57
2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andrej Babis cseh miniszterelnök az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának elõestéjén.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Andrej Babis: a béke kulcsa nem Európában, hanem Washingtonban van

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Nem küldenek cseh katonákat Ukrajnába, és Donald Trump nélkül nincs esély a békére – erről beszélt Andrej Babis cseh miniszterelnök a párizsi „hajlandók koalíciójának” tanácskozása után. Az Ukrajnának nyújtandó további segítséggel kapcsolatban pedig egyértelművé tette, hogy kormánya nem fogja a cseh állami költségvetésből finanszírozni a lőszer-kezdeményezést.

Andrej Babis kedden este úgy fogalmazott: „Donald Trump nélkül soha nem lesz béke Ukrajnában”. Hangsúlyozta, hogy Európa önmagában nem képes lezárni a konfliktust, ezért az amerikai szerepvállalás megkerülhetetlen. A cseh miniszterelnök rendkívül jelentősnek nevezte a párizsi egyeztetést, amelyen összesen 37 ország vett részt.

Andrej Babis szerint ez volt eddig a legnagyobb találkozó ebben a formátumban. Elismeréssel szólt Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezéséről is, aki – mint mondta – igyekszik „visszahozni Európát a játékba”.

Ugyanakkor hangsúlyozta: Csehország szuverén ország, és nem minden kérdésben ért egyet a koalíció álláspontjával.

„Örülök, hogy jelen voltunk, és hogy van folytonosság, de ez nem jelenti azt, hogy mindent úgy látunk, mint az előző kormány”

– fogalmazott a cseh miniszterelnök.

Az Ukrajnának nyújtandó további segítséggel kapcsolatban Andrej Babis egyértelművé tette, hogy a cseh kormány nem kívánja a lőszer-kezdeményezést a cseh állami költségvetésből finanszírozni. „Cseh költségvetési pénzt nem adunk” – jelentette ki. Hozzátette: Csehország kész know-how-t és közvetítői szerepet biztosítani, a finanszírozást azonban más országoknak kell megoldaniuk. Emlékeztetett arra is, hogy az ország már most is jelentős terheket visel az ukrán menekültek befogadása miatt.

A katonai szerepvállalás kérdésében Andrej Babis határozott álláspontot képvisel. Kijelentette: Csehország semmilyen körülmények között nem küld katonákat Ukrajnába. Szerinte ebben a kérdésben nincs egyedül, hasonlóan gondolkodik például Lengyelország, Olaszország, Lettország és Magyarország is. A miniszterelnök szerint

a külföldi katonai jelenlétről szóló vita legfeljebb egy esetleges tűzszünet után kerülhet napirendre, de még akkor sem tervezik cseh katonák bevetését.

A párizsi tanácskozást a francia és a brit vezérkari főnökök tájékoztatója nyitotta meg az aktuális katonai helyzetről, valamint azokról a többnemzeti erőkről, amelyek Ukrajnába küldése egy, Oroszországgal is egyeztetett béketerv része lehetne. Ezt követően a résztvevő országok képviselői az Ukrajnának nyújtandó lehetséges segítségről, a biztonsági garanciákról és a tartós, igazságos béke esélyeiről egyeztettek.

Andrej Babis ezen a héten további külföldi útra is készül: csütörtökön első hivatalos látogatására Szlovákiába utazik miniszterelnökként. Találkozik Robert Fico kormányfővel, Peter Pellegrini államfővel és Richard Rasi házelnökkel. Andrej Babis célja a cseh–szlovák kapcsolatok javítása, valamint a visegrádi együttműködés újraélesztése.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Andrej Babis: a béke kulcsa nem Európában, hanem Washingtonban van

ukrajna

csehország

egyesült államok

háború

béke

andrej babis

katonák

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hallatlan – Az M1-es külső sávjában töltik pihenőidejüket egyes kamionosok

Hallatlan – Az M1-es külső sávjában töltik pihenőidejüket egyes kamionosok
Kopott, nyári gumival közlekedő és szabálytalanul parkoló kamionok okoztak fennakadást az M1-es autópályán – tájékoztatta az InfoRádiót az MKIF Zrt. kommunikációs igazgatója, Szimicsku László.
 

A főutak állapotáról és a vasúti fennakadásokról számolt be Lázár János

Vése nevét most egy ország vésse be! – Hóadatok a csúcsokról

Máshogy kell most etetni, kuckóztatni is a háziállatokat

Kiderült, mikor rendelnek el iskolaszünetet a hideg miatt

Látványos videó: így vonul át a havazás második hulláma Magyarországon – már jön a harmadik

„Előbb-utóbb mindenhova odaérnek a hókotrók” – ígéri a főpolgármester

Hóhelyzeti tapasztalatok – Nyomatékos kérései vannak az operatív törzsnek

Videón a fantasztikus balatoni jégzajlás

Havazás – kiadták a vörös kódot

Jégbombáktól retteghetnek most az autósok

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Érkezik a havazás harmadik hulláma, ezt már mindenki meg fogja érezni

Érkezik a havazás harmadik hulláma, ezt már mindenki meg fogja érezni

Az ország több napja küzd az extrém hideggel, a közlekedés egyre inkább elesik. A hóhelyzet fennmaradása azonban nem csupán a mindennapi teendőik elintézésére siető embereknek okoz bosszúságot, hanem akár az egész gazdaságra kiterjedő negatív hatásai lehetnek. Minél többször borítja be a hó az országot, annál nagyobbak a károk – és a mai havazással még nincs vége.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megrohanták a magyarok a használtautó-piacot: ezeket a modelleket most nagyon keresik, nagy üzlet lehet eladni

Megrohanták a magyarok a használtautó-piacot: ezeket a modelleket most nagyon keresik, nagy üzlet lehet eladni

A kínálati árak emelkedtek: az átlagos vételár 4,78 millió forintról 5,13 millió forintra nőtt, ami 7,4%-os drágulást jelent éves szinten.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia sends navy to guard oil tanker being pursued by US forces

Russia sends navy to guard oil tanker being pursued by US forces

US officials say that American forces plan to seize the Russian-flagged ship, which is accused of breaking sanctions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 6. 20:42
Szlovákia is rálépett a drágítás útjára, de részben visszafelé sülhet el az új szabályozás
2026. január 6. 11:59
Andrej Babiš: orosz ügynökök robbantottak a csehországi lőszerraktárban
×
×
×
×