Vészhelyzet: a Terrorelhárítási Központ is felkészült

Közleményük szerint a Belügyminisztérium felvette a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztériummal a Magyar Honvédség különleges képességeinek alkalmazhatóságáról. A tárca felkérte az Országos Polgárőr Szövetséget a fokozott feladatellátásra.

A belügyminiszter az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) fenntartása alá tartozó egészségügyi intézményekben elrendelte az aggregátorok és a szünetmentes tápegységek soron kívüli próbaüzemét a kritikus egységek - különösen a súlyos sérülteket és életveszélyes állapotú betegeket gyógyító osztályok - működőképességének egy esetleges áramkimaradás esetén történő biztosítása érdekében – írták.

A BM közölte: valamennyi oktatási intézményben megbízhatóan biztosított a tantermek fűtése. Amennyiben a fűtés meghibásodik, és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 Celsius-fokot, az igazgató rendkívüli szünetet rendel el.

A hajléktalanellátás intézményrendszerének kihasználtsága országosan 81,7, a fővárosban 78,7 százalék. Senkinek nem kell az éjszakát az utcán tölteni. A diszpécserszolgálatok 0-24 órában fogadják a hívásokat a bajba jutottak megsegítése céljából – írták.

A Belügyminisztérium ajánlja, hogy mindenki kísérje fokozott figyelemmel a meteorológiai riasztásokat (https://met.hu/), az aktuális útviszonyokat (https://utinform.hu/), a hatóságok közleményeit, valamint használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását (VÉSZ https://katasztrofavedelem.hu/37/vesz).

A tárca felhívta arra is a figyelmet, hogy az emberek figyeljenek az egyedül élő idős hozzátartozóikra, szomszédjaikra, fogyatékossággal élőkre, segítsék mindennapi életvitelüket, továbbá közlekedjenek körültekintően, az út- és látási viszonyoknak megfelelően.

A katasztrófavédelem felkészült operatív törzsek működtetésére

A katasztrófavédelem felkészült központi és vármegyei operatív törzsek működtetésére, amelyek indokolt esetben koordinálják a téli időjárással kapcsolatos beavatkozásokat – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője.

Mukics Dániel hozzátette: a katasztrófavédelem kapcsolatban van a társzervekkel, közútkezelőkkel, a meteorológiai szolgálattal, a közműszolgáltatókkal, továbbá minden olyan szervezettel, amelynek a havazással kapcsolatban feladata lehet.

Kiemelte, hogy a héten télies időjárásra lehet számítani. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az ország nagy részén több centiméteres hóréteg is kialakulhat. Az ország déli részén, illetve az Alföldön akár tíz-tizenöt centiméternyi is. A hét második felében ónos esőre is számítani lehet, és akár mínusz 15 Celsius-fok is lehet.

Ha egy település, településrész megközelíthetetlenné válik, a készenléti szervek gondoskodni fognak az ott élő emberek ellátásáról – írta, jelezve: a melegedőhelyek listája a katasztrófavédelem honlapján folyamatosan elérhető.

A szóvivő arra figyelmeztetett, hogy az autóval közlekedők csak téli időjárásra felkészített gépjárművel, téli gumival induljanak útnak. A szokásosnál többet tankoljanak, készüljenek úgy, hogy elakadás esetén is fűthető legyen a jármű. Nélkülözhetetlen a feltöltött mobiltelefon, hogy segítséget tudjanak kérni. Érdemes az autóba élelmiszert, italt, pluszkabátot és takarót bekészíteni. Indulás előtt tájékozódjanak az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és helyzetről a http://met.hu címen - javasolta.

A tűzoltó alezredes azt tanácsolta, hogy a közlekedők az aktuális útviszonyokról indulás előtt tájékozódjanak a http://utinform.hu oldalon, és töltsék le a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t is.

Mukics Dániel kitért arra, hogy mivel a hideg miatt többet kell fűteni, ez magával hordozza a tűz és a szén-monoxid-mérgezés kockázatát. A tüzelőt a fűtőeszköztől legalább másfél méterre kell tárolni, a nyílt égésterű fűtőeszközök levegő-utánpótlását biztosítani kell, nem elég néha szellőztetni, állandó és automatikus szellőzést kell biztosítani, ellenkező esetben szén-monoxid keletkezhet – írta a szakember.

OMSZ: a mentők is készenlétben állnak

A várható havazás, a csúszóssá váló utak és a tartós hideg miatt az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) hétfőn arra kérte a lakosságot, hogy folyamatosan figyeljék az időjárási előrejelzéseket, vigyázzanak magukra és figyeljenek egymásra is.

Közleményükben kiemelték: a mentők tapasztalatai szerint havazás, ónos esőzés idején különösen gyakoriak a közlekedési balesetek, valamint a járdákon, lépcsőkön történő elesések, így ez az időszak a gyalogosok szempontjából is veszélyt jelent. Ezért azt tanácsolták, hogy az idősek, a mozgásukban korlátozottak csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonukat, a bevásárláshoz, ügyintézéshez lehetőleg kérjenek segítséget lakókörnyezetükben.

Azt kérték, hogy a balesetek és megbetegedések elkerülése érdekében mindenki tanúsítson fokozott óvatosságot: közlekedjen körültekintően, az útviszonyoknak megfelelően.

Az Országos Mentőszolgálat teljes készenlétben áll és felkészült a segítségnyújtásra; a földi és légi mentőegységek mellett országszerte 101 ügyeleti kivonuló egység is rendelkezésre áll, hogy indokolt esetben a beteg a lakásán kaphassa meg a szükséges ellátást - áll a közleményben.