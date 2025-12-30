ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.44
usd:
328.06
bux:
0
2025. december 30. kedd Dávid
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Lázár János

Lázár János megtette a nagyon várt bejelentést

Infostart

A javítások, rengeteg vádaskodás és politikai összecsapás után a keddi nap folyamán megnyílik az M30-as autópálya eddig lezárt szakasza.

Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebookon bejelentette, hogy tárcája lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami meg is érkezett, ezért december 30-án 18.00-tól megnyitják a forgalom előtt az M30-as eddig lezárt, Miskolc és Szikszó közötti szakaszát.

„Az M30-as autópálya süllyedése utáni helyreállításnál a Strabag át...tt bennünket, de mi levertük rajtuk – nem hagytuk, hogy újra átverjék a magyarokat!” – fogalmazott a miniszter.

A bankgarancia arra az esetre vonatkozik, ha a pályaszakasszal ismét valami gond lenne.

Mint ismert, régebb óta húzódó, durva üzengetéssel tarkított vita akadályozta ezen útszakasz átadását. A minisztérium és az osztrák kivitelező az útszakasz süllyedésének okában és a javítás mikéntjében volt jelentősen eltérő állásponton. A javítások után, december 17-én a közlekedési tárca bejelentette, hogy megnyitják az érintett szakaszt, de aztán ezt a hírt gyorsan vissza is vonta. A tárca szerint azért, mert a Strabag nem volt hajlandó írásban garanciát vállalni arra, hogy a korábbi hiba – az út süllyedése – rövid időn belül nem ismétlődik meg. A minisztérium álláspontja szerint az útkezelő MKIF Zrt. így nem nyithatta meg a pályát, mivel a közlekedők biztonsága csak teljes körű, írásos kivitelezői felelősségvállalás mellett garantálható.

A Strabag ezzel szemben a Portfolióval azt közölte: az M30-as érintett szakaszán az ÉKM kérésére elvégzett munkálatok az előre nem látható talajvízmozgások kezelése miatt történtek, és ezek 2025. december 16-án lezárultak. A cég szerint az ellenőrző vizsgálatok mindent rendben találtak, az útszakaszt pedig a megrendelő átvette.

Még egy törvényt is alkottak az eset miatt.

Kezdőlap    Belföld    Lázár János megtette a nagyon várt bejelentést

közlekedés

lázár jános

átadás

javítás

strabag

m30-as autópálya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.30. kedd, 18:00
Saly Noémi
irodalomtörténész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Gazdasági adatok tekintetében ma este jöhetnek izgalmak, hiszen az amerikai jegybank este teszi közzé legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét, melyből akár a jövőben várható kamatpályára vonatkozóan is kiolvashatnak információkat a befektetők. A Fed legutóbb 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, a várakozások szerint ez 2026-ban is folytatódhat, főleg úgy, hogy májusban lejár Jerome Powell elnöki mandátuma, akinek a helyére jó eséllyel olyan szakember ül majd, aki nyitottabb a további monetáris lazítás irányába. A tőzsdéken iránykereséssel indulhat a nap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 30.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 30.)

A Pénzcentrum 2025. december 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia's losses in Ukraine rise faster than ever, as US pushes for peace deal

Russia's losses in Ukraine rise faster than ever, as US pushes for peace deal

A steep rise in soldiers' obituaries is documented by the BBC as part of its work in counting Russian war losses.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 30. 07:54
Már a tejföl sem a régi, új kategória jön – itt van, mire kell figyelni
2025. december 30. 07:27
Terrorizmus elleni listát készített a kormány, hírhedt csoport került rá elsőként
×
×
×
×