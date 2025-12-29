ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.73
usd:
329.74
bux:
111323.96
2025. december 29. hétfő Tamara, Tamás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Frankfurter sausages styled on wooden board with tomotoes and green herbs, selective focus, top view
Nyitókép: Getty Images

Függők vagyunk: ami nélkül nincs szilveszter

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Magyarországon évente átlagosan 34 ezer tonna virslit vesznek a magyarok, a fogyasztás év végén, szilveszterkor pörög fel a legjobban, ilyenkor vásárolják meg a boltokban a teljes éves mennyiség 20 százalékát - mondta az InfoRádiónak a Hússzövetség ügyvezető titkára, Mostisch Martina.

Egy teljes évben a virslifogyasztás körülbelül 30 ezer tonna Magyarországon, és ilyenkor, a decemberi időszakban megugrik 20-25 százalékkal a fogyasztás.

A Hússzövetség ügyvezető titkárától azt kérdezte az InfoRádió, hogy mire figyeljenek a vásárlók a szilveszteri virslik beszerzésekor.

Mostisch Martina elmondta: ha előre csomagolt terméket veszünk, meg kell nézni, hogy szerepel-e rajta a virsli megnevezés, mert akkor az adott termék megfelel az élelmiszerkönyv előírásának, ez szabályozza azt, hogy mit tartalmazhat a virsli, és milyen legyen a hús tartalma.

„Ha megfordítjuk a csomagolást, a hátoldalon szerepelnie kell az összetevőknek, az eltarthatóságnak, a gyártási helynek. Van egy ovális állatorvosi pecsét, ha abban szerepel, hogy HU, akkor az utolsó feldolgozási folyamat Magyarországon történt. Nyilván, hogyha csemegepultból vásárolunk, akkor ott a pultostól kell információt kérni ezekről.”

Nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy igen árérzékenyek a magyar vásárlók, de az ünnep közeledtével egy kicsit drágább terméket is megengednek maguknak – vélekedett az ügyvezető titkár. Hozzátette: látható az is, hogy a boltok akcióznak ebben az időszakban, hogy ezzel csábítsák be a vevőket.

„Ilyenkor több fogy bécsi és frankfurti virsliből, tehát a drágább árkategóriákból is választanaka vásárlók. A sertésvirsli a leginkább népszerű ilyenkor, ennek megvan a hagyománya, a szilveszteri asztalra sertéshúst tesznek többnyire az emberek” – mondta Mostisch Martina.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Függők vagyunk: ami nélkül nincs szilveszter

virsli

szilveszter

hússzövetség

mostisch martina

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
"Utolsó simítások" a béketervben, nem pihen az orosz légierő - Háborús híreink hétfőn

"Utolsó simítások" a béketervben, nem pihen az orosz légierő - Háborús híreink hétfőn

Vasárnap Floridában találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök. Trump szerint már tényleg csak az utolsó simítások vannak hátra az orosz-ukrán béketervben, a Kijev számára nyújtandó biztonsági garanciákról pedig elvileg meg is egyeztek. A Kreml figyelmeztetett: ha tárgyalásos úton nem sikerül rendezni a helyzetet, folytatódni fognak a támadások. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150-200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa

Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150-200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa

Európa északi részén extrém széllökéseket okozott a ciklonsorozat, a következő hidegfront kedden hazánkat is eléri.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says progress made in Ukraine talks but 'thorny issues' remain

Trump says progress made in Ukraine talks but 'thorny issues' remain

Both the US president and Zelensky describe talks in Florida as "great" and "terrific" but the issue of territory remains "unresolved".

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 29. 13:31
Megnyílt az Oktatási Hivatal online felülete, fontos kérelmek adhatók le
2025. december 29. 12:44
Robbanás történt a XVII. kerületben
×
×
×
×