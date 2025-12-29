Függők vagyunk: ami nélkül nincs szilveszter

Egy teljes évben a virslifogyasztás körülbelül 30 ezer tonna Magyarországon, és ilyenkor, a decemberi időszakban megugrik 20-25 százalékkal a fogyasztás.

A Hússzövetség ügyvezető titkárától azt kérdezte az InfoRádió, hogy mire figyeljenek a vásárlók a szilveszteri virslik beszerzésekor.

Mostisch Martina elmondta: ha előre csomagolt terméket veszünk, meg kell nézni, hogy szerepel-e rajta a virsli megnevezés, mert akkor az adott termék megfelel az élelmiszerkönyv előírásának, ez szabályozza azt, hogy mit tartalmazhat a virsli, és milyen legyen a hús tartalma.

„Ha megfordítjuk a csomagolást, a hátoldalon szerepelnie kell az összetevőknek, az eltarthatóságnak, a gyártási helynek. Van egy ovális állatorvosi pecsét, ha abban szerepel, hogy HU, akkor az utolsó feldolgozási folyamat Magyarországon történt. Nyilván, hogyha csemegepultból vásárolunk, akkor ott a pultostól kell információt kérni ezekről.”

Nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy igen árérzékenyek a magyar vásárlók, de az ünnep közeledtével egy kicsit drágább terméket is megengednek maguknak – vélekedett az ügyvezető titkár. Hozzátette: látható az is, hogy a boltok akcióznak ebben az időszakban, hogy ezzel csábítsák be a vevőket.

„Ilyenkor több fogy bécsi és frankfurti virsliből, tehát a drágább árkategóriákból is választanaka vásárlók. A sertésvirsli a leginkább népszerű ilyenkor, ennek megvan a hagyománya, a szilveszteri asztalra sertéshúst tesznek többnyire az emberek” – mondta Mostisch Martina.