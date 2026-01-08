ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
Nyitókép: Unsplash.com

Lezuhant egy helikopter Oroszországban, ismert üzletember is volt a fedélzeten – videó

Infostart

A helikopter az ütközés után megpördült a hossztengelye körül, majd az orrával a földbe csapódott.

Lezuhant egy helikopter Oroszországban, miután beleakadt az egyik sífelvonó kábeleibe. A baleset a Permi terület egyik síközpontjában történt, a létesítményt lezárták – írja a hvg.hu a The Sun tudósítása alapján.

A történtekről felvétel is készült, amelyen az látszik ahogy a Robinson R44-es helikopter megpróbál elrepülni a kábelek fölött, ez azonban nem sikerült a pilótának. A helikopter az ütközés után megpördült a hossztengelye körül, majd az orrával a földbe csapódott.

A beszámoló szerint a helikopterben két férfi volt: Iljasz Gimadutdinov, a Tattranszkom szállítmányozási vállalat alapítója és az egyik kollégája. Az orosz cégnek az olaj- és gáziparban vannak érdekeltségei. Meg nem erősített források szerint a két férfi nem kapott engedélyt a repülésre, más beszámolók szerint a helikopter egyes alkatrészei eljegesedhettek.

(Nyitóképünk illusztráció.)

