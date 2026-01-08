Mourinho húzása: nem mehetnek a haza a családjukhoz a játékosai

A szeptemberben kinevezett Mourinho szavai azt sugallják, hogy játékosok belátható időn belül nem mehetnek haza, hanem a klub seixali edzőközpontjában maradnak.

„A játékosok Seixalban alszanak, csütörtökön pedig edzés lesz, és másnap is” – mondta Mourinho a Braga elleni vereség utáni sajtótájékoztatón. „Mivel nem jutottunk a döntőbe, a következő mérkőzésünk jövő szerdán a Porto ellen lesz.”

Aztán így folytatta: „Remélem, hogy a játékosok is olyan jól alszanak majd, mint én, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem fognak aludni. Ezt kívánom nekik. Hogy ne aludjanak, hanem gondolkodjanak, mégpedig sokat, ahogy én is fogok.”

A mostani vereség egy 11 mérkőzéses veretlenségi sorozatot zárt le. A portugál bajnokságban még nem kapott ki a csapata, de a sok döntetlen miatt szinte esélytelen az első hely megszerzésére. Következő ellenfele éppen a szintén veretlen listavezető, az FC Porto lesz.