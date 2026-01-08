ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.28
usd:
330.65
bux:
115909.58
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
José Mourinho, az olasz csapat vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga döntőjében játszott Sevilla - AS Roma mérkőzésen a hosszabbítást követő büntetők után a budapesti Puskás Arénában 2023. június 1-jére virradóan. A döntőt a Sevilla nyerte 1-1-es rendes játékidő és hosszabbítás után tizenegyesekkel 4-1-re.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Mourinho húzása: nem mehetnek a haza a családjukhoz a játékosai

Infostart

José Mourinho még mindig képes meglepni a világot. Sőt, még saját játékosait is. A Braga elleni Ligakupa-elődöntős vereség (1–3) után a Benfica edzője nem engedte haza a játékosait, mindenkinek az edzőközpont felé kellett venni az irányt.

A szeptemberben kinevezett Mourinho szavai azt sugallják, hogy játékosok belátható időn belül nem mehetnek haza, hanem a klub seixali edzőközpontjában maradnak.

„A játékosok Seixalban alszanak, csütörtökön pedig edzés lesz, és másnap is” – mondta Mourinho a Braga elleni vereség utáni sajtótájékoztatón. „Mivel nem jutottunk a döntőbe, a következő mérkőzésünk jövő szerdán a Porto ellen lesz.”

Aztán így folytatta: „Remélem, hogy a játékosok is olyan jól alszanak majd, mint én, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem fognak aludni. Ezt kívánom nekik. Hogy ne aludjanak, hanem gondolkodjanak, mégpedig sokat, ahogy én is fogok.”

A mostani vereség egy 11 mérkőzéses veretlenségi sorozatot zárt le. A portugál bajnokságban még nem kapott ki a csapata, de a sok döntetlen miatt szinte esélytelen az első hely megszerzésére. Következő ellenfele éppen a szintén veretlen listavezető, az FC Porto lesz.

Kezdőlap    Sport    Mourinho húzása: nem mehetnek a haza a családjukhoz a játékosai

benfica

josé mourinho

portugál labdarúgás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sayfo Omar: a CSU kitoloncolási offenzívája végleg eltörölheti a Willkommenskulturt

Sayfo Omar: a CSU kitoloncolási offenzívája végleg eltörölheti a Willkommenskulturt
A német kormánypártok a migrációs politika szigorításával a közvélemény elvárásaihoz igazodnak, és konkrét lépésekkel szerették volna jelezni, hogy tisztában vannak az emberek akaratával – mondta az InfoRádióban a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője. Sayfo Omar hozzátette: a CSU szerint rengeteg vendégmunkás visszaél a német jóléti rendszer által biztosított lehetőségekkel, ami szintén katalizálta a változtatásokat.
Havazás: itt a rengeteg víz, ezt kéne megtartani valahogy az aszályok előtt

Havazás: itt a rengeteg víz, ezt kéne megtartani valahogy az aszályok előtt

Az aszály elleni védekezés az egyik legfontosabb feladat 2026-ban a magyar mezőgazdaságban, ebből a szempontból a mostani kiadós havazás nagyon kedvező a csapadék pótlásában – mondta az InfoRádióban Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a szervezet évnyitóján.
 

Nagy István: 6-7 ezer állat leölése parancsolhat megálljt az Aujeszky-betegségnek

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Írország ellenzi, hogy az EU szabadkereskedelmi megállapodást kössön a dél-amerikai országokkal

Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyengül a forint

Gyengül a forint

A forint kis mértékben, de gyengül az euróval és a dollárral szemben. A nap fontos híre, hogy óriásit emelkedett az amerikai gazdaság termelékenysége a harmadik negyedévben. Eközben az egységnyi munkaerőköltség negatív tartományba került.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Készül a gyógyszerháború: itthon lemaradhatunk az új készítményekről Trump alkuja miatt

Készül a gyógyszerháború: itthon lemaradhatunk az új készítményekről Trump alkuja miatt

A gyógyszergyártóknak az Egyesült Államokban tett árengedmények után magasabb árakat kellene elérniük az európai piacokon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Internet blackout in Iran as large crowds protest against regime across country

Internet blackout in Iran as large crowds protest against regime across country

Protests are reported in Tehran and other major cities, while an internet monitoring groups says there is a "nationwide blackout".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 20:29
Kiss Gergely: Fecsó bá jó embereket és jó vízilabdázókat nevelt
2026. január 8. 18:54
Mi lesz Keitával, Tóth Alexszel és Pesiccsel? Útra kelt a Ferencváros
×
×
×
×