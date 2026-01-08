Vészhelyzet az űrben: a NASA betegség miatt idő előtt visszahozhat egy legénységet a Földre

Fontolóra vette a NASA, hogy visszahozzanak egy legénységi tagot a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetéről. A négyfős csapat egyik tagjánál ugyanis egészségügyi probléma merült fel, ami miatt az utolsó pillanatban egy űrsétát is lemondtak – számolt be a BBC alapján az Index.

A meg nem nevezett legénységi tag állapota már stabil, ugyanakkor a küldetés vezetői azt mérlegelik, az lenne-e a legbiztonságosabb megoldás, hogyha a teljes 11-es legénységet (Crew 11) visszahoznák a Földre. Így egy másik csapatból három tag maradna a fedélzeten: Chris Williams, a NASA űrhajósa, valamint két orosz kozmonauta, Szergej Kud Szvercskov és Szergej Mikajev.

Küldetéseink biztonságos végrehajtása a legfontosabb prioritásunk, és aktívan értékeljük az összes lehetőséget, beleértve a Crew 11 küldetésének korábbi befejezésének lehetőségét is

– jelentette ki a NASA szóvivője.

Több minden borulna a legénység korai visszatérésével

Szerdán váratlanul leállítottak egy űrsétát, miután a legénység egyik tagja néhány órával azelőtt lett rosszul, hogy kiléptek volna az ISS-ről. Az űrügynökség közlése szerint figyelemmel kísérik a tag egészségi állapotát.

A négyfős Crew 11 csapat tagjai a NASA űrhajósai, Zena Cardman és Mike Fincke, a JAXA űrügynökség japán űrhajósa, Kimiya Yui, valamint az orosz űrhajós, Oleg Platonov.

A csapat az ISS-re 2025 augusztusában indult egy SpaceX Crew Dragon fedélzetén, várhatóan 2026. február végén tértek volna vissza a Földre.

Mindannyian csapatként térnének vissza, mert nem akarnánk egy vagy több csapattagot is hátrahagyni – mondta Simeon Barber, az Open University űrkutatója, hozzátéve, hogy a négyfős legénység korai visszatérése késleltetne néhány kísérletet, illetve karbantartási feladatot az új legénység megérkezéséig.