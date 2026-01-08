ARÉNA - PODCASTOK
CAPE CANAVERAL, FLORIDA - JULY 31: Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov, Jaxa astronaut Kimiya Yui, NASA astronaut Mike Fincke, and NASA astronaut Zena Cardman depart the Neil A. Armstrong Operations and Control Building at the Kennedy Space Center for Space Launch Complex 39A July 31, 2025 in Cape Canaveral, Florida. This is NASAs 11th crew rotation and 12th human spaceflight mission to the space station supported by the Dragon spacecraft since 2020, as part of the agencys Commercial Crew Program. (Photo by Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images)
Nyitókép: Photo by Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images

Vészhelyzet az űrben: a NASA betegség miatt idő előtt visszahozhat egy legénységet a Földre

Infostart

Az utolsó pillanatban mondtak le egy űrsétát, miután a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén tartózkodó négyfős legénység egyik tagjánál váratlan egészségügyi probléma merült fel.

Fontolóra vette a NASA, hogy visszahozzanak egy legénységi tagot a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetéről. A négyfős csapat egyik tagjánál ugyanis egészségügyi probléma merült fel, ami miatt az utolsó pillanatban egy űrsétát is lemondtak – számolt be a BBC alapján az Index.

A meg nem nevezett legénységi tag állapota már stabil, ugyanakkor a küldetés vezetői azt mérlegelik, az lenne-e a legbiztonságosabb megoldás, hogyha a teljes 11-es legénységet (Crew 11) visszahoznák a Földre. Így egy másik csapatból három tag maradna a fedélzeten: Chris Williams, a NASA űrhajósa, valamint két orosz kozmonauta, Szergej Kud Szvercskov és Szergej Mikajev.

Küldetéseink biztonságos végrehajtása a legfontosabb prioritásunk, és aktívan értékeljük az összes lehetőséget, beleértve a Crew 11 küldetésének korábbi befejezésének lehetőségét is

– jelentette ki a NASA szóvivője.

Több minden borulna a legénység korai visszatérésével

Szerdán váratlanul leállítottak egy űrsétát, miután a legénység egyik tagja néhány órával azelőtt lett rosszul, hogy kiléptek volna az ISS-ről. Az űrügynökség közlése szerint figyelemmel kísérik a tag egészségi állapotát.

A négyfős Crew 11 csapat tagjai a NASA űrhajósai, Zena Cardman és Mike Fincke, a JAXA űrügynökség japán űrhajósa, Kimiya Yui, valamint az orosz űrhajós, Oleg Platonov.

A csapat az ISS-re 2025 augusztusában indult egy SpaceX Crew Dragon fedélzetén, várhatóan 2026. február végén tértek volna vissza a Földre.

Mindannyian csapatként térnének vissza, mert nem akarnánk egy vagy több csapattagot is hátrahagyni – mondta Simeon Barber, az Open University űrkutatója, hozzátéve, hogy a négyfős legénység korai visszatérése késleltetne néhány kísérletet, illetve karbantartási feladatot az új legénység megérkezéséig.

