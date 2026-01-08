Per indult Ursula von der Leyen fegyveripari kapcsolatai miatt

Fabio De Masi európai parlamenti képviselő, a német baloldali elnöke pert indított az Európai Bizottság ellen Ursula von der Leyen átláthatóságának hiányosságát firtatva.

„Von der Leyen asszony úgy viselkedik, mint XIV. Lajos, és nem hajlandó teljes mértékben nyilvánosságra hozni kapcsolatait a fegyveriparral. Ezért most beperelem őt az Európai Bíróság előtt” – idézi az Index az EP-képviselő közösségi oldalát.

A német politikus szerint Ursula von der Leyen parlamenti vizsgálatának kezelése – amely a védelmi iparral való kapcsolatait vizsgálta – megsérti az EU-szerződéseket és aláássa az Európai Parlament demokratikus ellenőrző szerepét.

A politikus 2025 márciusában hivatalos kérdést intézett von der Leyenhez, információkat kérve a 2024 közepe óta fegyvergyártókkal és lobbistákkal folytatott kapcsolattartásáról, beleértve a találkozókat, telefonhívásokat, videokonferenciákat, e-maileket, valamint írásbeli levelezéseket.

A Brussels Signal által megtekintett panaszban a beszámoló szerint megjegyzik, hogy a képviselő kérdésére nem érkezett válasz az Európai Parlament eljárási szabályzata 144. cikkében előírt hathetes határidőn belül. Ezzel a panasz szerint megsértették Fabio De Masi jogait, amelyekről az Európai Unió működéséről szóló szerződés rendelkezik.

Formálisan a per nem Ursula von der Leyen személye ellen irányul, hanem az Európai Bizottság ellen.

Felidézik a vakcina-botrányt is

„Az Európai Bizottság elnöke nemcsak jogtalanul törölte a koronavírus-járvány idején a milliárd eurós Pfizer-üzletekkel kapcsolatos szöveges üzeneteit, hanem megtagadja a fegyveriparral való kapcsolatairól való teljes körű tájékoztatást is” – fogalmazott a BSW.

Először hét hónapig nem volt hajlandó válaszolni, majd az Európai Parlament elnökének nyomására hiányos választ adott. Pártunk elnöke, Fabio De Masi most az ügyet az EU Bírósága elé viszi, hogy pert indítson Von der Leyen ellen, és precedensértékű ítéletet érjen el a demokratikusan megválasztott Európai Parlament jogaiért – olvasható a párt közleményében.

„Von der Leyen asszony többször is bírálat tárgyává vált a rossz gazdálkodás és a dokumentumok megsemmisítése miatt, a Bundeswehr beszerzési botrányától a Pfizer-ügyig” – mondta De Masi. „A jelenlegi fegyverkezési hullámmal új beszerzési botrányok fenyegetnek!” – állította.

Reméljük, hogy Von der Leyen asszony a bíróságon vereséget szenved, és követeljük: azonnal mondjon le – szólította fel az Európai Bizottság elnökét a német párt.