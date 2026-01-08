ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 8. csütörtök
Elsötétült utcán közlekedõ busz Berlin délnyugati részén 2026. január 5-én, miután két nappal korábban tûz rongált meg egy erõmûbõl induló kábelhidat. A Vulkán-csoport nevû szélsõbaloldali szervezet vállalta magára a gyújtogatást, amelynek eredményeképpen mintegy 45 400 háztartás és 2200 vállalkozás maradt áram nélkül.
Nyitókép: Hannibal Hanschke

Áramszünet ide vagy oda, teniszezni ment Berlin polgármestere, kitört a botrány

Infostart

És ez még csak az egyik probléma, korábban teljesen más történetet adott erről, mit csinált abban a bizonyos órában.

Össztűz alatt Kai Wegner berlini polgármester, miután fény derült rá, hogy a német fővárost sújtó, többnapos, történelmi hosszúságú áramszünet idején teniszezni ment – fedezte fel a Politico oldalán a Portfolio. A kimaradás 45 ezer háztartást, körülbelül 100 ezer embert érintett, egy idős asszony haláláról tudni a villanyfűtés hiánya miatt.

Az áramkimaradást a szélsőbaloldali Vulkangruppe szombat reggeli gyújtogatása okozta, a fosszilis energiával működő erőműveket igyekeztek célba venni.

Kai Wegner szombaton, miután tájékoztatást kapott a súlyos helyzetről, partnerével teniszezni ment intézkedés helyett.

A Welt TV-ben elmondott nyilatkozata szerint a tenisz alatt végig elérhető volt, csak ki akarta szellőztetni a fejét, egy órát volt távol a munkától. Korábban azonban mással védekezett: otthonról koordinálta a helyzetet, bezárkózva.

Wegner (CDU Berlint a szociáldemokrata SPD-vel koalícióban kormányozza. A Berlinben legnépszerűbb ellenzéki erő, a radikális baloldali Die Linke (Baloldal) helyi vezetője, Tobias Schulze azt mondta, Wegner viselkedése a felelősség és az empátia hiányát mutatja. Kristin Brinker, a szélsőjobboldali AfD közgyűlési frakciójának vezetője lemondásra szólította fel a polgármestert, mondván, ezt a meccset elvesztette.

A berlini vezetést azért is bírálták, mert az áramszünet elején az érintett lakosoknak azt ajánlották fel, hogy 70 euróért foglalhatnak szállodai szobát. A felháborodás hatására aztán a város ingyenes szállásokat ajánlott fel.

