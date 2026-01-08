ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 8. csütörtök
2025. április 20-án a windsori kastélyban készített kép András hercegrõl, III. Károly brit uralkodó öccsérõl. András 2025. október 17-én bejelentette, hogy minden királyi titulusáról lemond, így a király egyetértésével a továbbiakban nem használja a királyi család tagjaként ráruházott címeket és kiváltságokat.
Nyitókép: MTI/AP/Kirsty Wigglesworth

Újabb botrányba keveredett a már nem herceg András

Infostart

A szálak Kazahsztánig érnek, komoly pénzről van szó.

Andrew Mountbatten-Windsor nevet használó brit királyicsalád-tag, a hercegi titulustól korábbab megfosztott András herceg, Károly király öccse a BBC tényfeltáró cikke szerint több millió fontot kapott egy kazah oligarchától, aki egy korrupcióba keveredett cég pénzét használta fel erre a célra, ezzel újabb ügybe keveredett bele az Epstein-botrány után.

Mint a Telex összefoglalójából kiderül, a kazah Timur Kulibayev ügyvédjei útján közölte a sajtóval, hogy az Enviro Pacific Investments nevű cégtől kapott kölcsönt András herceg egykori kastélyának megvásárlásához. Olasz ügyészek szerint a cég megvesztegetési ügyletből származó pénzre tett szert 2007-ben. Az utolsó kifizetés után néhány héttel az oligarcha az Enviro Pacific pénzügyi támogatásával 15 millió fontért (6,6 milliárd forintért) vásárolta meg a berkshire-i Sunninghill Parkot az akkori hercegtől.

Kulibayev Kazahsztán akkori elnökének veje volt, mellette az egyik legbefolyásosabb tisztviselője a közép-ázsiai ország olaj- és gáziparának. Kulibayev ügyvédjei szerint ügyfelük soha nem vett részt megvesztegetésben vagy korrupcióban, és a Sunninghill Park megvásárlásához felhasznált pénzeszközök teljes mértékben törvényesek voltak.

Bűnügyek    Újabb botrányba keveredett a már nem herceg András

korrupció

brit

andrás herceg

kazah

