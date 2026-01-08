Újabb botrányba keveredett a már nem herceg András

Andrew Mountbatten-Windsor nevet használó brit királyicsalád-tag, a hercegi titulustól korábbab megfosztott András herceg, Károly király öccse a BBC tényfeltáró cikke szerint több millió fontot kapott egy kazah oligarchától, aki egy korrupcióba keveredett cég pénzét használta fel erre a célra, ezzel újabb ügybe keveredett bele az Epstein-botrány után.

Mint a Telex összefoglalójából kiderül, a kazah Timur Kulibayev ügyvédjei útján közölte a sajtóval, hogy az Enviro Pacific Investments nevű cégtől kapott kölcsönt András herceg egykori kastélyának megvásárlásához. Olasz ügyészek szerint a cég megvesztegetési ügyletből származó pénzre tett szert 2007-ben. Az utolsó kifizetés után néhány héttel az oligarcha az Enviro Pacific pénzügyi támogatásával 15 millió fontért (6,6 milliárd forintért) vásárolta meg a berkshire-i Sunninghill Parkot az akkori hercegtől.

Kulibayev Kazahsztán akkori elnökének veje volt, mellette az egyik legbefolyásosabb tisztviselője a közép-ázsiai ország olaj- és gáziparának. Kulibayev ügyvédjei szerint ügyfelük soha nem vett részt megvesztegetésben vagy korrupcióban, és a Sunninghill Park megvásárlásához felhasznált pénzeszközök teljes mértékben törvényesek voltak.