ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.49
usd:
330.95
bux:
115909.58
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy rendőr éppen megbilincsel egy férfit.
Nyitókép: Pexels

Angyalföldi gyilkosság: a 29 éves lányt nyereségvágyból ölhették meg

Infostart / MTI

A Fővárosi Főügyészség indítványozta az angyalföldi emberölés gyanúsítottjának letartóztatását.

A Főügyészség közleményében azt írták, az angyalföldi emberölés miatt indult ügyben megállapították, hogy az elfogott férfi előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberöléssel gyanúsítható megalapozottan; indítványozták a letartóztatását.

A főügyészség szerint csak így lehet kizárni, hogy a férfi elszökjön, megnehezítse a bizonyítást, és újabb szándékos bűncselekményt kövessen el. Az indítványról a nyomozási bíró várhatóan pénteken dönt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán közölte, hogy elfogták az angyalföldi emberölés elkövetésével gyanúsítható 33 éves férfit.

Azt írták, a rendőrségre kedden délután érkezett bejelentés, hogy egy XIII. kerületi lakásban élő nőt két napja nem érnek el az ismerősei; a bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját.

A nyomozók a szemle során idegenkezűségre utaló körülményeket tártak fel, majd azonosították a feltételezett elkövetőt, aki után hajtóvadászat indult. A férfit szerdán 1 óra körül Budapest XIX. kerületében fogták el.

Kezdőlap    Belföld    Angyalföldi gyilkosság: a 29 éves lányt nyereségvágyból ölhették meg

emberölés

fővárosi főügyészség

letartóztatás

angyalföld

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Havazás: itt a rengeteg víz, ezt kéne megtartani valahogy az aszályok előtt

Havazás: itt a rengeteg víz, ezt kéne megtartani valahogy az aszályok előtt
Az aszály elleni védekezés az egyik legfontosabb feladat 2026-ban a magyar mezőgazdaságban, ebből a szempontból a mostani kiadós havazás nagyon kedvező a csapadék pótlásában – mondta az InfoRádióban Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a szervezet évnyitóján.
 

Nagy István: 6-7 ezer állat leölése parancsolhat megálljt az Aujeszky-betegségnek

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Írország ellenzi, hogy az EU szabadkereskedelmi megállapodást kössön a dél-amerikai országokkal

Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő is a csütörtöki Kormányinfó vendége volt. Rajta kívül Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tájékoztatta a nyilvánosságot. Számos kérdés irányult a hóhelyzet kezelésére, illetve a hideggel kapcsolatos teendőkre, de Magyar Péter, az ukrajnai EU-integráció ügye és Vitályos Eszter facebookos hókotrója is számot tartott újságírói érdeklődésre.
 

Tavaszig biztosan van elég gáz a magyar tározókban

Életveszélyre figyelmeztet az operatív törzs

Havazást és ónos esőt hoz a negyedik hullám – térkép

Nagyon rég volt utoljára olyan farkasordító hideg, mint amilyen holnap reggel lesz

Az erős szél miatt több fontos információra figyelmezteti az autósokat a Magyar Közút

Újabb riasztásokat adott ki a HungaroMet

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszavazták: nem vethet be csak úgy katonai akciókat a jövőben Trump

Megszavazták: nem vethet be csak úgy katonai akciókat a jövőben Trump

Az amerikai szenátus csütörtökön 52–47 arányban megszavazta Donald Trump elnök venezuelai katonai akcióinak korlátozását, kevesebb mint egy héttel azután, hogy Trump engedélyezett egy célzott műveletet, amelynek során elfogták Venezuela vezetőjét, Nicolás Madurót - közölte a Cnbc.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Engedhet az állam? Folytatódnak a tárgyalások az ÉKM és a fuvarozók között

Engedhet az állam? Folytatódnak a tárgyalások az ÉKM és a fuvarozók között

A NiT Hungary folytatja az Építési és Közlekedési Minisztériummal a decemberben megkezdett stratégiai tárgyalássorozatot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minnesota officials say FBI has blocked them from ICE shooting investigation

Minnesota officials say FBI has blocked them from ICE shooting investigation

The homeland security secretary denies state investigators have been frozen out, telling reporters they have "no jurisdiction" and should focus on investigating people "inciting violence".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 19:18
Roger Köppel: Európa az illúziók világában él, az önmagának tulajdonított erő világában
2026. január 8. 18:42
Meglátszik az ünnepi szezon az influenza terjedésén – vármegyei bontás
×
×
×
×