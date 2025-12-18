Több ezer gazda tüntet Brüsszelben az EU-Mercosur megállapodás miatt

Legalább nyolcezer traktorral tartanak tüntetést Brüsszelben az uniós tagországok mezőgazdasági termelői az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, valamint a közös agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakozva.

A La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap tájékoztatása szerint az évek óta folyamatos válsággal küzdő mezőgazdasági ágazat megmozdulásával fel akarja hívni az Európai Bizottság figyelmét a termelők nehézségeire, a mezőgazdasági kezdeményezéseket korlátozó szabályozásra, félelmeire az Európai Unió, valamint a dél-amerikai közös piac országaival tervezett szabadkereskedelmi megállapodás negatív hatásaira, továbbá aggályukat fejezik ki a közös uniós agrárpolitika költségvetésének tervezett csökkentésének veszélyei miatt.

A brüsszeli közlekedésért felelős vállalat, a Brussels Mobility bejelentette, hogy a tüntetés miatt több útszakasz és alagút le van zárva, a gépkocsiközlekedés lassú és akadozik a belga főváros tömegközlekedése is.

A mintegy negyven európai mezőgazdasági szervezet által szervezett, valamint a Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részvételével zajló megmozdulás résztvevői traktortoros felvonulást tartanak.

Fotó: Tatár Tímea, Brüsszel / InfoRádió

A menetoszlop várhatóan délután kettő óra táján éri el az uniós intézményeknek otthont adó városrészt, ahol a nap folyamán a tagállamok állam- és kormányfői tartanak csúcstalálkozót.

Ennek napirendjén szerepel Európa gazdasági biztonságának kérdése, benne az unió kereskedelmi menetrendjének felgyorsítása. A megmozdulást szervező szervezetek szerint – amelyek a nap folyamán legkevesebb tízezer gazda részvételére számítanak – elvárásaik évek óta nem teljesülnek.

Fotó: Tatár Tímea, Brüsszel / InfoRádió

Az Európai Bizottság elszántsága, hogy ettől függetlenül véghez vigye az uniós agrárreformot és megkösse a szabadkereskedelmi megállapodást, történelmi hiba Európa mellett a gazdálkodók és a fogyasztók számára egyaránt.