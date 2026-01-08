ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
The Power of Crypto currency and digital wallets. Transforming Industries and Customer Service. A Look into the Future. Yellow Bitcoin icon on smart phone. 3D render
Nyitókép: da-kuk / Getty Images

Újabb kriptoszolgáltató vonul ki Magyarországról

Infostart

A Revolut és a CoinCash után a megváltozott szabályozói környezetre hivatkozva rövid időn belül a harmadik szolgáltató döntött úgy, hogy felfüggeszti magyarországi működését a kriptopiacon.

A szabályozói környezet megváltozása miatt azonnali hatállyal kivonul Magyarországról a Strike kriptoszolgáltató – írja a RevB közlése alapján a Telex.

A népszerű Bitcoin-kereskedő alkalmazás csütörtök reggel a felhasználóit is tájékoztatta a döntésről. Ez pedig azt jelenti, hogy a Revolut és a CoinCash után újabb fontos kriptovaluta-szolgáltató függeszti fel a működését Magyarországon.

A portál emlékeztet, hogy a magyar jogalkotók megváltoztatták a kriptokereskedelem és a kriptovaluták kezelésének szabályait, így 2026. január elsejétől ezt a tevékenységet már csak egy úgynevezett validátor segítségével lehet végezni.

A jogszabály-változtatás miatt decemberben a Revolut, majd a CashCoin is leállította szolgáltatásait Magyarországon, és most így döntött a Strike is.

A RevB cikke szerint több felhasználó is azt a tájékoztatást kapta a Strike-tól, hogy csütörtök éjfélig kezelhetik aktívan a portfóliójukat, utána a vétel és az eladás gomb inaktívvá válik. A felhasználóknak ezután már csak arra lesz lehetőségük, hogy kiutalják a fiókjukról az azon tartott kriptót.

