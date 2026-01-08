Újabb kriptoszolgáltató vonul ki Magyarországról

A szabályozói környezet megváltozása miatt azonnali hatállyal kivonul Magyarországról a Strike kriptoszolgáltató – írja a RevB közlése alapján a Telex.

A népszerű Bitcoin-kereskedő alkalmazás csütörtök reggel a felhasználóit is tájékoztatta a döntésről. Ez pedig azt jelenti, hogy a Revolut és a CoinCash után újabb fontos kriptovaluta-szolgáltató függeszti fel a működését Magyarországon.

A portál emlékeztet, hogy a magyar jogalkotók megváltoztatták a kriptokereskedelem és a kriptovaluták kezelésének szabályait, így 2026. január elsejétől ezt a tevékenységet már csak egy úgynevezett validátor segítségével lehet végezni.

A jogszabály-változtatás miatt decemberben a Revolut, majd a CashCoin is leállította szolgáltatásait Magyarországon, és most így döntött a Strike is.

A RevB cikke szerint több felhasználó is azt a tájékoztatást kapta a Strike-tól, hogy csütörtök éjfélig kezelhetik aktívan a portfóliójukat, utána a vétel és az eladás gomb inaktívvá válik. A felhasználóknak ezután már csak arra lesz lehetőségük, hogy kiutalják a fiókjukról az azon tartott kriptót.