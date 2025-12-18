Petárdák, olajos hordók – Spontán gazdatüntetés az EU-csúcs helyszínén

Helikopterek zaja verte fel a brüsszeli éjszaka csendjét, az európai uniós városnegyed közvetlen közelében. A kis mellékutcákat traktorok, mezőgazdasági gépek tucatjai lepték el, megakasztva az egyébként már ritkás éjszakai forgalmat.

Csütörtökre, az uniós csúcs napjára hirdettek nagyszabású nemzetközi demonstrációt a gazdák. Egy belga termelőt arról kérdeztünk, miért lepték el Brüsszelt már szerda éjszaka.

„Azért vagyunk itt ilyen hamar, mert csütörtökön a rendőrség mindent le fog zárni, és azt gondoltuk, hogy most a hátsó utcákon közelebb jutunk a központhoz, mert senki nem lesz itt.”

A rendőrség azonban nagy erőkkel jelent meg. Az Európai Bizottság épülete felé vezető úton szöges úttorlaszokat állítottak fel, és egy vízágyú nézett farkas szemet a gazdákkal.

„Évek óta hiába tiltakozunk, nincs változás, nem történt semmi” – mondta a fiatal belga gazda. „Szeretnék változást az én Európámban. A szabályozások túl szigorúak, nincs számunkra jövő. Az agráriumnak nincs jövője Belgiumban, de lehet, hogy Európa legnagyobb részében sem. Belgiumban például szinte képtelenség engedélyt kapni arra, hogy építs egy új gazdaságot. Nagyon sok mindent meg kellene változtatni, mert a jelenlegi helyzetben nem lehet tartósan gazdálkodni” – mondta a belga gazda.

A demonstrálók felsorakoztak a Rue de la Loi-n, és javarészt beszélgetéssel mulatták az időt. Néha előkerült egy-egy petárda, aztán két olajoshordó is, amelyekben aztán hatalmas tüzet gyújtottak.

Az összeurópai gazdatüntetést eredetileg tehát csütörtökön délre hirdették meg, és az eseményre nagyjából 10 ezer résztvevőt várnak. A demonstrációra a tervek szerint minden tagállamból érkeznek.

Magyarországról is több mint 100 gazda vágott neki a több mint 1500 kilométeres útnak.

A tiltakozók egyebek mellett az uniós agrárforrások tervezett elvonása, valamint az Ukrajnával és a dél-amerikai országokkal való szabadkereskedelmi megállapodás ellen tiltakoznak. Tartanak például attól, hogy ellenőrzés nélkül engednek be termékeket az európai piacra és versenyhátrányba hozzák az uniós termelőket.