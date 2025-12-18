ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.93
usd:
331.12
bux:
0
2025. december 18. csütörtök Auguszta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Brüsszeli spontán gazdatüntetés a 2025 decemberi EU-csúcs helyszínén
Nyitókép: Tatár Tímea, Brüsszel / InfoRádió

Petárdák, olajos hordók – Spontán gazdatüntetés az EU-csúcs helyszínén

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Rendőrségi helikopterek, drónok, vízágyú, útzárak, rohamrendőrök és egyenruhások tucatjai – csütörtök dél helyett szerda éjszaka jelentek meg a gazdák Brüsszel uniós negyedében. Az európai uniós döntések ellen tiltakozva eredetileg csütörtök délre hirdettek demonstárciót, pár száz belga gazda azonban nagyjából 50 traktorral meglepetésre már bevonult.

Helikopterek zaja verte fel a brüsszeli éjszaka csendjét, az európai uniós városnegyed közvetlen közelében. A kis mellékutcákat traktorok, mezőgazdasági gépek tucatjai lepték el, megakasztva az egyébként már ritkás éjszakai forgalmat.

Csütörtökre, az uniós csúcs napjára hirdettek nagyszabású nemzetközi demonstrációt a gazdák. Egy belga termelőt arról kérdeztünk, miért lepték el Brüsszelt már szerda éjszaka.

„Azért vagyunk itt ilyen hamar, mert csütörtökön a rendőrség mindent le fog zárni, és azt gondoltuk, hogy most a hátsó utcákon közelebb jutunk a központhoz, mert senki nem lesz itt.”

A rendőrség azonban nagy erőkkel jelent meg. Az Európai Bizottság épülete felé vezető úton szöges úttorlaszokat állítottak fel, és egy vízágyú nézett farkas szemet a gazdákkal.

„Évek óta hiába tiltakozunk, nincs változás, nem történt semmi” – mondta a fiatal belga gazda. „Szeretnék változást az én Európámban. A szabályozások túl szigorúak, nincs számunkra jövő. Az agráriumnak nincs jövője Belgiumban, de lehet, hogy Európa legnagyobb részében sem. Belgiumban például szinte képtelenség engedélyt kapni arra, hogy építs egy új gazdaságot. Nagyon sok mindent meg kellene változtatni, mert a jelenlegi helyzetben nem lehet tartósan gazdálkodni” – mondta a belga gazda.

A demonstrálók felsorakoztak a Rue de la Loi-n, és javarészt beszélgetéssel mulatták az időt. Néha előkerült egy-egy petárda, aztán két olajoshordó is, amelyekben aztán hatalmas tüzet gyújtottak.

Az összeurópai gazdatüntetést eredetileg tehát csütörtökön délre hirdették meg, és az eseményre nagyjából 10 ezer résztvevőt várnak. A demonstrációra a tervek szerint minden tagállamból érkeznek.

Magyarországról is több mint 100 gazda vágott neki a több mint 1500 kilométeres útnak.

A tiltakozók egyebek mellett az uniós agrárforrások tervezett elvonása, valamint az Ukrajnával és a dél-amerikai országokkal való szabadkereskedelmi megállapodás ellen tiltakoznak. Tartanak például attól, hogy ellenőrzés nélkül engednek be termékeket az európai piacra és versenyhátrányba hozzák az uniós termelőket.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Petárdák, olajos hordók – Spontán gazdatüntetés az EU-csúcs helyszínén

brüsszel

gazda

gazdatüntetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Petárdák, olajos hordók – Spontán gazdatüntetés az EU-csúcs helyszínén
Helyszíni tudósítás

Petárdák, olajos hordók – Spontán gazdatüntetés az EU-csúcs helyszínén
Rendőrségi helikopterek, drónok, vízágyú, útzárak, rohamrendőrök és egyenruhások tucatjai – csütörtök dél helyett szerda éjszaka jelentek meg a gazdák Brüsszel uniós negyedében. Az európai uniós döntések ellen tiltakozva eredetileg csütörtök délre hirdettek demonstárciót, pár száz belga gazda azonban nagyjából 50 traktorral meglepetésre már bevonult.
 

Orbán Viktor: az EU nagyon veszélyes ösvényre lépett

Bóka János a csütörtöki EU csúcsról: még nem tudni, konszenzusos vagy „furmányos” megállapodás születik-e

Robert Fico is ellenzi, hogy az ukrajnai háborúra költsék a befagyasztott orosz vagyont

Varsó gyalogsági aknákkal fogja védeni Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határát

Az Európai Bizottság cselekedni fog, ha a jogállamiság feltételei nem teljesülnek Magyarországon

Giorgia Meloni: Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába

VIDEÓ
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.18. csütörtök, 18:00
Lehel László
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin kemény fenyegetést küldött, százezres hadsereget von össze Moszkva a NATO elleni támadáshoz – Háborús híreink csütörtökön

Putyin kemény fenyegetést küldött, százezres hadsereget von össze Moszkva a NATO elleni támadáshoz – Háborús híreink csütörtökön

Oroszország katonai eszközökkel fogja „felszabadítani” területét, ha Ukrajna és „gazdái” elutasítják a párbeszédet – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök a védelmi minisztérium kiterjesztett ülésén. Oroszország több mint 360 ezer katonát vont össze Európa keleti határainál, ami szakértők szerint a modern európai történelem egyik legkritikusabb időszakát vetítheti előre 2026-ra - írta meg az Express. Cikkünket folyamatosan frissítjük az orosz-ukrán háború legfrissebb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló bejelentés, újabb pénzügyi szolgáltató vonul ki Magyarországról: ez lesz az ügyfelek megtakarításaival

Sokkoló bejelentés, újabb pénzügyi szolgáltató vonul ki Magyarországról: ez lesz az ügyfelek megtakarításaival

A CoinCash a Revoluthoz hasonlóan felfüggeszti minden szolgáltatását Magyarországon a hazai kriptoszabályozás miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Maybe she's an angel now' says aunt of 10-year-old Bondi victim

'Maybe she's an angel now' says aunt of 10-year-old Bondi victim

Lina Chernykh tells the BBC her niece Matilda was a joyous child who spread love everywhere she went.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 18. 08:02
Magyarországéhoz hasonló mentességet kapott Japán Donald Trumptól
2025. december 18. 07:51
Kutatás: nagyot kaszál itthon is a Temu, nehezített pályán a hazai online kereskedők
×
×
×
×