2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
BKK: forgalomba állt a 26. új CAF-villamos
Nyitókép: BKK

Ismét egy új villamos állt szolgálatba Budapesten

Infostart / MTI

A sikeres futáspróbákat és a hatósági vizsgát követően átvették és forgalomba állították a 26. új CAF-villamost a fővárosban - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK)

Az új villamos elsősorban a 3-as vonalon szállítja az utasokat. Az idén tovább zajlik a villamosok gyártása, majd az elkészült járművek hatósági vizsgáztatása és forgalomba állítása. A villamosok a korábban megrendelt – jelenleg is gyártás alatt lévő – 51 darabos flotta tagjai. A spanyol gyártó folyamatosan adja át a vadonatúj járműveket, amelyek révén a forgalomban lévő alacsonypadlós villamosok aránya több mint 40 százalékra emelkedhet Budapesten.

Az alacsonypadlós, akadálymentesített, klímával felszerelt CAF-villamosok jelentősen hozzájárulnak az utazási komfort növeléséhez, az esélyegyenlőség biztosításához, valamint a környezetbarát és energiahatékony közlekedés erősítéséhez.

A CAF-villamosok beszerzése az Európai Unió támogatásával és az állam társfinanszírozásával valósul meg.

A járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsonypadlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Így az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán is tovább növekedhet a CAF-villamosok száma.

A tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán szintén megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek is forgalomba állhatnak. Ezenkívül vizsgálják a 47-es és a 49-es vonalon történő bevezetés infrastrukturális feltételeit is - írták. Rámutattak, hogy az új járművek fogadásához, a hálózat további korszerűsítéséhez elengedhetetlenek bizonyos infrastrukturális beruházások, többek között az áramellátás fejlesztése, egyes végállomások átépítése és új peronok kialakítása. Ugyanakkor ezekhez a fejlesztésekhez egyelőre nem állnak rendelkezésre a szükséges uniós források, a főváros azonban elkötelezett a beruházások megvalósítása mellett.

