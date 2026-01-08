ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 8. csütörtök
Burning candle on black background, space for text
Nyitókép: Boris Ipatov/Getty Images

Meghalt Kemény Ferenc

Infostart

A vízilabdázók korábbi sikeres utánpótlás-kapitánya csütörtökön lett volna 94 éves, de fia tájékoztatása szerint már bő egy hónapja távozott az élők sorából.

Minden idők legeredményesebb magyar vízilabda utánpótlás-kapitánya, Kemény Ferenc ma ünnepelte volna a 94. születésnapját, de fia, a magyar válogatottal három olimpiai aranyérmet nyerő Kemény Dénes a Facebook-oldalán közölte, hogy egy hónappal ezelőtt elhunyt.

„Kérte, hogy ezt az időszakot békében, magunkban éljük meg, ez így is történt és reméljük, a továbbiakban is így lesz. Köszönjük a mintát, köszönünk mindent!” – fogalmaz posztjában Kemény Dénes.

Kemény Ferenc úgy vált a magyar vízilabda edzőlegendájává, hogy sosem irányította a felnőtt válogatottat. 1989 és 1997 között tizenkét korosztályos világversenyen végzett dobogón a csapataival, ami mind a mai napig egyedülálló teljesítmény.

Tanítványai közül 19-en lettek később olimpiai bajnokok.

„Ami először eszembe jut Fecsó bácsiról, hogy mennyire szeret minket. Ez elég szentimentálisan hangzik, de különleges kapcsolat van közöttünk ifikorunktól kezdve, amikor ő volt a szövetségi kapitány, és a vezetésével mindent megnyertünk. Fiatalos volt a viselkedése, a hozzáállása és nagy strici volt. Ő mondta ránk mindig, hogy nagy stricik vagyunk, de ő volt a legnagyobb. Könnyű volt vele, értett a nyelvünkön, imádott velünk dolgozni, mi meg általában végre tudtuk hajtani azt, amit kitalált.

Mindig tudta, hogyan kell hozzánk szólni, amikor szigorú volt, akkor sem tudta palástolni, szeret minket.

Azt a mondását például, hogy félig berúgni kidobott pénz, azóta is használom – ami egyébként elsősorban arra vonatkozott, hogy csináljunk bármit, azt csináljuk maximálisan” – mondta Kemény Ferencről egy korábbi, a hajramagyarok.hu által idézett megszólalása során a háromszoros olimpiai aranyérmes Kásás Tamás.

Kemény Ferenc 2011-ben volt az InfoRádió Aréna című műsorának a vendége. A beszélgetést itt lehet meghallgatni.

