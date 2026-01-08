ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
A drónnal készült felvételen a behavazott visegrádi vár, a háttérben Nagymarossal 2026. január 8-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Nagyon rég volt utoljára olyan farkasordító hideg, mint amilyen holnap reggel lesz

Infostart

Legutóbb 2021 februárjában adtak ki másodfokú figyelmeztetést az összes megyére az extrém hideg miatt. Péntek hajnalban mínusz 15–20 fok is lehet.

Péntekre virradóan az ország keleti részén nagy területen, többfelé várható -15 Celsius-fok körüli vagy az alatti minimum hőmérséklet, az ország középső, észak-déli sávjában pedig akár -20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak – közölte előjelezésében a HungaroMet.

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém vármegye kivételével az összes többi vármegyére figyelmeztetést adtak ki az extrém hideg és a kemény fagy miatt péntekre.

Mint írják, extrém hidegre vonatkozó másodfokú figyelmeztetést legutóbb csaknem öt éve, 2021. február 11-én adtak ki az összes megyére. Csütörtök éjszaka hirtelen kezd el csökkenni a hőmérséklet, ugyanis ekkorra nagyobb területen eláll a szél és kiderül az ég a vastag hófelszín fölött.

A Dunántúl északnyugati részén lehet kevésbé hideg, zord az éjjel, a térséget ugyanis már eléri a következő légörvényhez kapcsolódó front felhőzete, ami gátolja a kisugárzást. Ez a front lesz a péntek nappali időjárás meghatározója.

Pénteken a késő délelőtti, déli óráktól a délnyugati országrészben vegyes halmazállapotú csapadékra lehet számítani, északabbra kisebb havazás, ónos eső is lehet. A tartós, több órás csapadékhullásból akár jelentős mennyiségű ónos eső is előfordulhat, így akár a legmagasabb fokú, piros riasztás is érvénybe léphet.

A hajnali, reggeli órákban – az ónos esőtől függetlenül is – többfelé csúszósak lehetnek az utak.

(A nyitóképen: a behavazott visegrádi vár, háttérben Nagymarossal.)

figyelmeztetés

időjárás

fagy

havazás

hideg

