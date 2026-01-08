Nagyon rég volt utoljára olyan farkasordító hideg, mint amilyen holnap reggel lesz

Péntekre virradóan az ország keleti részén nagy területen, többfelé várható -15 Celsius-fok körüli vagy az alatti minimum hőmérséklet, az ország középső, észak-déli sávjában pedig akár -20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak – közölte előjelezésében a HungaroMet.

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém vármegye kivételével az összes többi vármegyére figyelmeztetést adtak ki az extrém hideg és a kemény fagy miatt péntekre.

Mint írják, extrém hidegre vonatkozó másodfokú figyelmeztetést legutóbb csaknem öt éve, 2021. február 11-én adtak ki az összes megyére. Csütörtök éjszaka hirtelen kezd el csökkenni a hőmérséklet, ugyanis ekkorra nagyobb területen eláll a szél és kiderül az ég a vastag hófelszín fölött.

A Dunántúl északnyugati részén lehet kevésbé hideg, zord az éjjel, a térséget ugyanis már eléri a következő légörvényhez kapcsolódó front felhőzete, ami gátolja a kisugárzást. Ez a front lesz a péntek nappali időjárás meghatározója.

Pénteken a késő délelőtti, déli óráktól a délnyugati országrészben vegyes halmazállapotú csapadékra lehet számítani, északabbra kisebb havazás, ónos eső is lehet. A tartós, több órás csapadékhullásból akár jelentős mennyiségű ónos eső is előfordulhat, így akár a legmagasabb fokú, piros riasztás is érvénybe léphet.

A hajnali, reggeli órákban – az ónos esőtől függetlenül is – többfelé csúszósak lehetnek az utak.

(A nyitóképen: a behavazott visegrádi vár, háttérben Nagymarossal.)